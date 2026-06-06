Quirno reiteró el apoyo argentino al gobierno de Bolivia

Pablo Quirno publicó en sus redes sociales un nuevo apoyo al gobierno de Bolivia, que se encuentra en medio de una fuerte crisis por bloqueos de ruta. El Canciller del gobierno de Milei compartió la declaración regional del Shield of Americas: "La defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. Continuaremos trabajando junto a nuestros socios regionales para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región".

En medio de los bloqueos de ruta que realizan obreros, mineros, campesinos, maestros y transportistas en Bolivia, el gobierno de Javier Milei volvió a reiterar su apoyo al presidente Rodrigo Paz Pereira de la mano de la declaración conjunta del Shield of Americas.