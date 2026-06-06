El gobierno de Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, reiteró su apoyo a su par boliviano en medio de la crisis que atraviesa el país vecino por los bloqueos de ruta de campesinos, transportistas, maestros, oberos y mineros. El Canciller argentino acompañó la declaración del Shield of the Americas, en la que se reafirmó el "compromiso con la democracia, la estabilidad institucional y el orden constitucional". Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Quirno reiteró el apoyo argentino al gobierno de Bolivia
A través del canciller Quirno, el gobierno argentino reiteró el apoyo a su par boliviano, que enfrenta una grave crisis con bloqueos de ruta.
Hace 1 hora
El gobierno de Milei reiteró su apoyo a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
Pablo Quirno publicó en sus redes sociales un nuevo apoyo al gobierno de Bolivia, que se encuentra en medio de una fuerte crisis por bloqueos de ruta. El Canciller del gobierno de Milei compartió la declaración regional del Shield of Americas: "La defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. Continuaremos trabajando junto a nuestros socios regionales para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región".
En medio de los bloqueos de ruta que realizan obreros, mineros, campesinos, maestros y transportistas en Bolivia, el gobierno de Javier Milei volvió a reiterar su apoyo al presidente Rodrigo Paz Pereira de la mano de la declaración conjunta del Shield of Americas.
Hace 1 hora
El frío comunicado del Gobierno para despedir al Indio, que criticaba a Milei
Desde la Secretaría de Cultura emitieron un mensaje en homenaje al músico, pese a que en reiteradas oportunidades criticó con dureza a Milei y su gestión.
El gobierno de Javier Milei, con el que el Indio Solari mantuvo una fuerte distancia ideológica, lo despidió con un frío comunicado en el que lo recordó con una "voz inconfundible, sus letras cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática". Hasta su fallecimiento, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota criticó a la gestión libertaria en casi todas sus apariciones públicas.
Hace 1 hora
Durísima editorial del Wall Street Journal sobre Milei: "Debilidades"
El reconocido periódico económico de Estados Unidos advirtió sobre las consecuencias del "trolling online" del Presidente en su plan económico.
El reconocido periódico económico The Wall Street Journal publicó un duro artículo contra Javier Milei. La publicación estadounidense advirtió que “el trolling online" del Presidente "impulsó su ascenso" pero "ahora está perjudicando su reforma de libre mercado”.
Hace 2 horas
Macri cruzó a Milei en medio de la polémica por el pliego de Michelli
En el marco de su gira "Próximo Paso" en Santa Fe, el ex presidente remarcó la necesidad de "una justicia que funcione y genere confianza", luego de que el Gobierno intentara bajar el pliego de una jueza por el parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
Mauricio Macri volvió a marcar sus diferencias con Javier Milei, en este caso por el episodio de la designación de la jueza María Verónica Michelli, que el gobierno de La Libertad Avanza quiso frenar en el Congreso. En el marco de su gira "Próximo Paso" en Santa Fe, el ex presidente pidió "no manosear algo tan importante como el sistema judicial".
Hace 2 horas
Fundación Faro: el esquema Ponzi de la "batalla cultural"
La organización que conduce el influencer reaccionario Agustín Laje maneja una caja millonaria y oficia de nexo paraestatal de los negocios mileístas. El plan para reformar la Justicia como trasfondo del affaire Michelli. El rol del portavoz Recalde.
Captura de la Página web de la Fundación Faro
Hace 19 horas
No será en el Congreso: el Gobierno define qué hacer ante el velorio del Indio Solari
Mientras la familia del mítico músico ya anticipó que habrá una "despedida pública" este sábado, en el Gobierno de Javier Milei analizan qué hacer con sus pedidos para no cometer errores no forzados y absorber el costo político de una mala decisión.
Hace 19 horas
El Gobierno reglamentó un nuevo cambio para retirar medicamentos en farmacias
La nueva disposición habilitó nuevas formas para validar y registrar de forma digital la entrega de medicamentos en farmacias. Habrá un nuevo "token" que reemplazará a los clásicos troqueles.
Hace 19 horas
Un economista de consulta de Milei criticó al Gobierno por falta de un plan microeconómico
El economista Ricardo Arriazu destacó la mejora de los indicadores macroeconómicos y el potencial exportador de la Argentina, pero advirtió que el desafío pasa por la situación de la economía cotidiana.
Hace 22 horas
Milei preadjudicó a Jean de Nul contrato para excavar la Hidrovía de u$s 10.000 millones
La empresa belga Jan de Nul fue preadjudicada para operar durante 25 años la vía navegable por donde sale el 80% de las exportaciones agroindustriales. La concesión implica inversiones estimadas en u$s10.000 millones.
Hace 22 horas
El FMI confirmó que el Gobierno buscará avanzar sobre las jubilaciones
El organismo de crédito destacó el compromiso de Javier Milei con la implementación de las reformas previsional y tributaria, y volvió a destacar el rumbo del Gobierno.
Hace 22 horas
Ranking de paritarias 2026: así le fue a UOM, Comercio, ATE, Sanidad y todos los gremios
Mientras algunos sindicatos consiguieron recomposiciones que superaron la evolución de los precios durante el primer y el segundo trimestre, otros acumularon incrementos por debajo de la inflación.
11:20 | 05/06/2026
Universidades: nuevo revés para el Gobierno antes de la resolución final de la Corte
El máximo tribunal consideró "inadmisible" el planteo del Gobierno de que los jueces intervinientes no podían dirimir el conflicto por ser docentes de altas casas de estudios. Así, se elevó inmediatamente para el fallo definitivo.
09:57 | 05/06/2026
Un campeón del mundo con la Selección cruzó a Milei: "Huele a neoliberalismo”
El prestigioso futbolista campeón del mundo con la selección argentina en 1986 calificó de “aventura política” el gobierno de Javier Milei. El exjugador de Real Madrid consideró que hay que “tener cuidado” con respaldar electoralmente a determinadas figuras.
El exjugador de la selección argentina apuntó contra Milei.
07:31 | 05/06/2026
En la previa a su acto en Santa Fe, Macri se mostro con Pullaro
El ex presidente participó de una actividad con el gobernador santafesino y la diputada nacional Gisela Scaglia. El titular del PRO encabezará nuevo encuentro en el marco de su gira "Próximo Paso".
00:05 | 05/06/2026
El dilema del peronismo: ¿cómo se revierte el ajuste de Milei?
Varios referentes económicos del peronismo analizaron con El Destape cómo podría un futuro gobierno salir de la profunda crisis económica a la que sumió al país Milei y recuperar una senda de desarrollo.