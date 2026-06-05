Durísima editorial del Wall Street Journal sobre Milei: "Debilidades"

El reconocido periódico económico The Wall Street Journal publicó un duro artículo contra Javier Milei. La publicación estadounidense advirtió que “el trolling online" del Presidente "impulsó su ascenso" pero "ahora está perjudicando su reforma de libre mercado”.

“Ese mismo estilo confrontativo expuso debilidades en el ejercicio del poder, alejando a aliados potenciales y fomentando el desgaste de la opinión pública”, señaló el Wall Street Journal, en referencia a las constantes agresiones a cualquier actor que tenga alguna disidencia con su plan económico o sus modos.

En ese sentido, se señaló que el estilo frontal que impulsó la carrera política del Presidente ahora “contribuye a la erosión del apoyo legislativo y a una caída en la popularidad”. El diario de Estados Unidos señaló que “muchos argentinos dicen que todavía les cuesta llegar a fin de mes, y las encuestas sugieren un cansancio creciente con el estilo combativo de Milei”.

El artículo enumeró que “llamó a los legisladores ‘degenerados fiscales’ por apoyar un mayor gasto público y ridiculizó a gobernadores por disputas sobre fondos federales”. También recordó cuando apodó al CEO de Techint, Paolo Rocca, como “señor chatarra de los cañitos caros (Sic.)”

El Wall Street Journal consultó al equipo de gobierno de Milei sobre su comportamiento en redes. La respuesta fue que el Jefe de Estado “se comporta con respeto en línea” y que utiliza las redes como cualquier ciudadano. También se recordó la promesa, luego rota, del Presidente de “dedicar menos tiempo a insultar adversarios y más a debatir ideas”.

Por otra parte, se citaron otras voces que opinaron sobre el discurso violento del Presidente. “¿Qué ejemplo da el presidente a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, los insultos”, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. “Obviamente, la agresión genera fisuras y eso reduce la disposición de los atacados a colaborar. Es una carencia de un presidente sin experiencia política”, agregó Lucas Romero, de Synopsis Consultores.

A su turno, la periodista María O’Donnell señaló que el presidente “reacciona constantemente como si lo atacaran, lo que dispara una irritabilidad que no puede ni quiere controlar”. “Es una criatura de internet, su personaje se construyó en línea. La sed de combate de Milei en X muestra los rasgos que limitan su capacidad de construir coaliciones duraderas y atraer a moderados”, señaló Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Stimson Center.