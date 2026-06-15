Milei sigue bancando a Adorni mientras el Congreso lo presiona

El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del ex vocero.

El gesto del mandatario nacional se produjo a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, en la que se hizo eco de un mensaje redactado por el autor Eric Harris que apuntaba contra las denuncias públicas de los últimos días.

“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, señalaba el mensaje de Harris que el Presidente reposteó en una de sus historias este domingo para ratificar su alineamiento con el funcionario.