El presidente Javier Milei volvió a publicar mensajes en sus redes sociales para respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, Bullrich acelera el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei sigue bancando a Adorni mientras el Congreso lo presiona
El Presidente continúa publicando mensajes para respaldar al Jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Hace 2 horas
Adorni es el héroe que está matando a Milei
Alto evasor atado a la omertá, el jefe de gabinete destruye el apoyo al gobierno. Bullrich, lista para irse antes de la crisis. El blanqueo permanente y la vuelta de los préstamos en dólares en una economía con 20 millones de personas endeudadas. A un año de Cristina presa, el peronismo se divide entre la indiferencia y el regreso.
Está furioso. Lo vive como algo personal. Ya no es solo su hermana la que protege a Manuel Adorni. Ahora Javier Milei grita en privado y dice que no le van a imponer la renuncia de quien figura todavía como jefe de Gabinete. El esposo de Bettina Angeletti actúa como si ya hubiera renunciado a un gobierno que sueña con ser reelecto. Sigue los consejos de sus abogados, viola las leyes de la política y solo se preocupa por su suerte, como si el experimento de La Libertad Avanza estuviera terminado. Milei lo sostiene para no ceder ante las críticas que vienen desde adentro y fuera del gobierno. Desde Patricia Bullrich hasta Mauricio Macri, las distintas corrientes del peronismo y la oposición republicana, todos apuntan a que el candidato más votado por los porteños en 2025 termine afuera de la función pública.
Hace 2 horas
Graciela Alfano criticó al Gobierno de Milei: "Se ve pobreza"
Graciela Alfano criticó la situación del país y aseveró que "ve pobreza" cuando camina por las calles.
Graciela Alfano destrozó a Javier Milei por la situación del país.
El Gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis a múltiples escalas. La más mediática viene siendo la política: los escándalos que rodean a Adorni salpican también al Presidente, quien desde un primer momento lo respaldó y le dio su confianza, aún cuando las pruebas son cada vez más elocuentes. Sin embargo, hay otro flagelo aún más preocupante: el económico.
Hace 2 horas
Ernesto Tenembaum enumeró los "escandalos" del Gobierno de Milei
Ernesto Tenembaum criticó duramente al Gobierno de Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand, enumerando todos los escándalos en los que se vio envuelto.
Ernesto Tenembaum enumeró todos los "escándalos" del Gobierno de Javier Milei.
Mirtha Legrand tuvo invitados más que particulares en la más reciente emisión de La Noche de Mirtha en El Trece. Lejos de ser una con proyección al espectáculo, los asistentes eran todos del mundo de la política: los periodistas Nacho Otero y Ernesto Tenembaum; la exdiputada Lilita Carrió y el ex asesor de Javier Milei, Fausto Spotorno.
Hace 2 horas
Andy Chango criticó a Manuel Adorni y al Gobierno de Milei
Andy Chango habló sobre los escándalos que rodean a Manuel Adorni y le hizo una observación contundente al Gobierno de Javier Milei.
Andy Chango destrozó a Manuel Adorni y al Gobierno de Javier Milei.
Manuel Adorni está suponiendo un problema cada vez más grave para el Gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada, pero luego apareció en una entrevista con LN+ para aclarar que poseía 500.000 dólares sin declarar procedente de un pendrive con criptomonedas. Esta justificación poco procedente, sumado a su pedido de adherirse al régimen contemplado por la Ley de Inocencia Fiscal, produjo críticas desde todos los sectores.
Hace 2 horas
Milei vuelve a bancar a Adorni en medio de la investigación por su patromonio
El presidente Javier Milei volvió a mostrar este domingo su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las controversias por la modificación de las declaraciones juradas y el aumento patrimonial del ex vocero.
El gesto del mandatario nacional se produjo a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram, en la que se hizo eco de un mensaje redactado por el autor Eric Harris que apuntaba contra las denuncias públicas de los últimos días.
“Nuestro Presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como paso ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, señalaba el mensaje de Harris que el Presidente reposteó en una de sus historias este domingo para ratificar su alineamiento con el funcionario.
Hace 2 horas
A cuánto cotiza el dólar en el feriado
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
Hace 11 horas
El Congreso le picó el boleto a Adorni: las dos opciones que le dejan
La oposición dura impulsa la moción de censura al jefe de Gabinete, tanto en el Senado como en Diputados. Los aliados de la Casa Rosada le piden públicamente al Presidente que lo eche. El postergado informe de gestión y la defensa de los Milei.
Hace 11 horas
Más de la mitad del empleo es precario y 40% de los jóvenes viven en la inestabilidad
Un informe del CITRA alertó sobre el agravamiento de la fragilidad laboral. Mientras cae el empleo registrado, se consolida un mercado de trabajo atravesado por la precarización y la desigualdad estructural.
Hace 11 horas
El lado B de la desaceleración de la inflación: menos recaudación, consumo e industria
La inflación descendió en mayo por segundo mes consecutivo, pero favorecida por la crisis de ingresos, el atraso cambiario y una actividad tambaleante.
Hace 21 horas
A lo Adorni: los funcionarios que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias
Manuel Adorni no fue el único que pidió sumarse al régimen simplificado de Ganancias. Hay otros cuatro funcionarios del Ejecutivo que también se incorporaron al esquema de ARCA.
A lo Adorni: los funcionarios que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias
Hace 23 horas
“¿Y si esta semana te toca a vos?”: Villarruel ironizó sobre el pendrive de Adorni
La vicepresidenta compartió un meme con la frase de Silvio Soldán y volvió a cuestionar al jefe de Gabinete por sus declaraciones patrimoniales. Mientras insiste en que se presente en junio ante el Congreso para rendir informe de gestión.
10:11 | 14/06/2026
Milei reactiva su agenda internacional en medio de la interna en el Gobierno
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
00:05 | 14/06/2026
Luz verde para Caputo, el endeudador serial
La baja del riesgo país y la mejora de la calificación de la deuda argentina abren la puerta a nuevas colocaciones en el exterior. S&P y Fitch ofrecen una lectura optimista de una economía con reservas netas negativas, inflación subestimada y fragilidad fiscal. Las críticas de Paul Krugman y Joseph Stiglitz permiten comprender el poder de estas agencias y los riesgos de otro ciclo de endeudamiento comandado por Luis Caputo.
Existe el riesgo de que el ministro Luis Caputo, el endeudador serial, arroje a la economía a otra aventura de emisión vertiginosa de deuda. Imagen ChatGPT.
17:27 | 13/06/2026
Denunciarán de nuevo al fiscal Taiano por encubrimiento en el caso Libra
Un damnificado de la cripto que difundió Javier Milei y querellante de la causa acusará al fiscal por "ocultar pruebas" de la investigación. Ya había sido denunciado por un grupo de diputados nacionales hace dos meses.
14:26 | 13/06/2026
Zago y el MID darán quórum para interpelar a Adorni: "Muy tomados de boludos"
El ex aliado oficialista aseguró que el caso del jefe de Gabinete "está terminado" y le recomendó a Milei que pida la renuncia antes de que siga afrontando el costo político del escándalo. "Fue mintiendo, y descaradamente", se quejó.
12:45 | 13/06/2026
Adorni volvió a esconder los bienes de su esposa ante la Oficina Anticorrupción
En plena investigación judicial por su patrimonio, el jefe de Gabinete repitió la maniobra de desdoblar su declaración jurada y dejó fuera el formulario que detalla los bienes de su esposa.
Adorni omitió presentar el formulario con los bienes de su esposa.
11:00 | 13/06/2026
De la mano de Adorni, la corrupción avanza como condena a Milei
La marcha de la economía, la inseguridad y la corrupción encabezan las preocupaciones de una sociedad con las expectativas políticas en picada. Demandas, urgencias y hastío: radiografía de las emociones que reducen las chances electorales del gobierno y meten presión a la oposición.
09:40 | 13/06/2026
Bullrich acelera el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio
La jefa del bloque libertario fijo la fecha de la presentación del informe de gestión del ministro coordinador para el 2 de julio en la Cámara Alta. Mientras tanto, el PJ buscará instalar su proyecto de interpelación con moción de censura.