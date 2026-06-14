Graciela Alfano destrozó a Javier Milei por la situación del país.

El Gobierno de Javier Milei está atravesando una crisis a múltiples escalas. La más mediática viene siendo la política: los escándalos que rodean a Adorni salpican también al Presidente, quien desde un primer momento lo respaldó y le dio su confianza, aún cuando las pruebas son cada vez más elocuentes. Sin embargo, hay otro flagelo aún más preocupante: el económico.

Muchos se han expresado al respecto, desde meros usuarios de redes sociales hasta expertos en esta materia, pasando por reconocidas figuras de la televisión. Una de ellas es Graciela Alfano, quien fue invitada al programa que Ernesto Tenembaum conduce en Radio con Vos y, en determinado momento, se refirió a la pobreza que percibe cada vez que sale a caminar.

Graciela Alfano, reconocida actriz argentina.

¿Qué dijo Graciela Alfano sobre la pobreza?

"Yo me muevo a todos lados, porque camino como loca. Yo camino 20 kilómetros con mi perro por día y veo todo, veo mucho. Nosotros estamos en una burbuja y pertenezco a un grupo de gente privilegiada", expresó primeramente, para luego señalar que "indudablemente" percibe "dolor, pobreza, dolor humano más que nada, sufrimiento". "Si uno desarrolla un poco de empatía...", deslizó la actriz.

En ese sentido, la mujer comentó: "Hay un psiquiatra muy bueno que dice que la ira la tenemos que transformar en límite; el miedo transformarlo en autocuidado; y la tristeza, esa angustia existencial que tenemos, en empatía. Ya que sentimos esas cosas, ver al otro y actuar. Yo creo en la acción".

A esa indirecta, sumó: "El conocimiento de la vida, o del cómo estámos, no implica curación y sanación. Si no tomo el medicamento, si no hago lo que tengo que hacer, entonces es difícil moverse. ¿Y el estado de madurez cuál es? Poder actuar".