Pablo Rossi reveló el problema que ven en Casada Rosada sobre Adorni: “Cada vez peor"

Pablo Rossi contó una información dura contra Adorni.

En Territorio de Pase (A24), Pablo Rossi y Eduardo Feinmann analizaron el momento más difícil de Manuel Adorni, un caso que ya escaló al Congreso. Y, en medio del repaso, Rossi sorprendió al revelar que minutos antes había recibido el mensaje de una fuente de peso de la propia Casa Rosada.

"Te puedo dar información. Hoy recibí un mensaje, me llegó de alguien que quería hacer catarsis. Es una fuente muy importante de Casa Rosada", contó el conductor sin revelar la identidad de su contacto, anticipando que lo que le habían transmitido era lapidario.

La entrevista no le dio buenos resultados a Adorni.

"Esto cada vez va a ser peor"

Según relató, el panorama interno es alarmante. "Me dijo: demencial todo, esto cada vez va a ser peor", reveló Rossi, y sumó un dato sobre el entorno del jefe de Gabinete: "Adorni está rodeado de un grupo que lo llegó a convencer de que dar la entrevista estaba muy bien". Feinmann lo interrumpió con una precisión: "El abogado le dijo que no". Para Rossi, la conclusión fue contundente: "Es más letal que cualquier cosa esto".

El trasfondo es la situación patrimonial de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La "entrevista" que mencionó Rossi es la que el funcionario dio para explicarse: reconoció haber ganado más de US$300.000 con criptomonedas entre 2014 y 2018 sin declararlos, en una declaración jurada que se publicó casi en simultáneo con el arranque del Mundial 2026. La versión no convenció. Además, el fiscal Gerardo Pollicita investiga gastos y deudas por más de US$700.000.

Fuego amigo y presión opositora

Lejos de cerrar el tema, las explicaciones sumaron presión. Patricia Bullrich habló de una "omisión ética", Victoria Villarruel exigió que se presente en el Senado y, desde el PRO, Mauricio Macri reclamó su salida. El peronismo, en tanto, avanza con un pedido de interpelación y moción de censura en la misma sesión.

Mientras Javier Milei evita correr a su jefe de Gabinete y asume el costo de sostenerlo, la lectura que recogió Rossi en A24 marca otro clima puertas adentro: un entorno tensionado y la sensación, según su fuente, de que lo peor todavía no pasó. El segmento, que el ciclo acompañó con una parodia musical sobre el escándalo, terminó de instalar el caso también en clave mediática.