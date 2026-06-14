A lo Adorni: uno a uno, los miembros del Gobierno que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias

A lo Adorni: los funcionarios que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias

En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la escena al solicitar su incorporación al régimen simplificado de Ganancias. Sin embargo, Adorni no fue el único ya que hay otros cuatro funcionarios del gobierno de Javier Milei siguieron el mismo camino y pidieron sumarse al esquema administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

De este modo, la polémica se extendió más allá del jefe de Gabinete, quien tomó la decisión poco antes de presentar su declaración jurada de 2025. A él se sumó en primer lugar el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que presentó su solicitud el 7 de mayo. A continuación, el secretario de Justicia, Santiago Viola, también se incorporó al régimen. Su adhesión llamó la atención porque se trata de un área directamente vinculada con el control de legalidad y la transparencia institucional.

Por su parte, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, decidió sumarse al sistema que su propia agencia administra. En la misma línea, el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, completó el grupo de funcionarios que solicitaron la adhesión. Su incorporación, aunque menos relevante en términos de poder político, fue vista como parte de una tendencia más amplia dentro del Ejecutivo.

En contraposición, no figuran en los registros el presidente Javier Milei ni la vicepresidenta Victoria Villarruel y ambos se mantienen fuera del régimen simplificado. Tampoco aparecen ministros de peso como Sandra Pettovello, quien figura como monotributista en la categoría G. Asimismo, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, se encuentra inscripta en la categoría A del monotributo.

Más inscriptos

Entre ellos, el diputado José Luis Espert, el embajador ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, y el ex titular de ARCA, Juan Pazos. La lista se amplía con la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, lo que refuerza la idea de que el círculo cercano al jefe de Gabinete adoptó la misma modalidad.

Las fechas de adhesión también revelan un patrón ya que Sturzenegger inició el trámite el 7 de mayo, mientras que Espert lo hizo el 9 de junio. En cambio, Adorni y su esposa presentaron la solicitud posteriormente, en un contexto marcado por la investigación judicial que lo involucra. En tanto, la incorporación de Adorni quedó registrada bajo el código “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”. Este dato técnico, aunque menor, confirma que el trámite fue aprobado y que el funcionario ya forma parte del sistema.

En qué consiste el Régimen simplificado

El objetivo de ingresar al régimen simplificado es, según ARCA, facilitar la determinación y presentación del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes. En la práctica, se reduce la cantidad de información requerida y se agiliza la liquidación del tributo. Se trata de una medida que el gobierno defiende como parte de su política de simplificación administrativa. No obstante, la oposición cuestiona que funcionarios de alto rango se beneficien de un sistema pensado para aliviar cargas burocráticas de contribuyentes comunes. En ese sentido, se pidió una sesión especial en Diputados para interpelar a Adorni e impulsar una moción de censura.