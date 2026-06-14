Ernesto Tenembaum enumeró todos los "escándalos" del Gobierno de Javier Milei.

Mirtha Legrand tuvo invitados más que particulares en la más reciente emisión de La Noche de Mirtha en El Trece. Lejos de ser una con proyección al espectáculo, los asistentes eran todos del mundo de la política: los periodistas Nacho Otero y Ernesto Tenembaum; la exdiputada Lilita Carrió y el ex asesor de Javier Milei, Fausto Spotorno.

Con todos ellos dialogó la histórica conductora, así como también lo hicieron entre ellos para charar sobre la situación actual del país. En determinado momento, la conversación giró en torno a lo ocurrido con Manuel Adorni; su declaración jurada que tanto se hizo esperar y su pedido de adhesión a la Ley de Iconicencia Fiscal, así como la estéril explicación que dio para explicar su patrimonio sin blanquear (de unos 500.000 dólares, que adujo tener en criptomonedas). Fue allí cuando Tenembaum dio su parecer y fulminó al Gobierno.

Los invitados de Mirtha Legrand para el programa del 13 de junio.

¿Qué dijo Ernesto Tenembaum del Gobierno de Javier Milei?

"¿Le creen a Adorni?", soltó Mirtha Legrand, poniendo el debate en la mesa. "¿Vos le crees Ernesto?", le consultó al trabajador de prensa, que estaba a su izquierda. De forma contundente, este respondió: "Ni el saludo. Estamos ante un hecho muy escandoloso y muy visible".

"¿Adorni miente?", repreguntó la conductora. "Totalmente, pero además es muy evidente, porque dijo una cosa y la contraria", justificó Tenembaum. "No es Adorni, el Gobierno es corrupto", aportó filosa Carrió. "Por eso, lo que quería decir era eso", deslizó su interlocutor.

En esa misma línea, profundizó: "Lo de Adorni es un escándalo, como fue lo de Espert un escándalo, como fue el caso Libra un escándalo, como fue un escándalo el caso de las coimas en Discapacidad, como es un escándalo las versiones que hay de que Karina Milei pedía plata para entrevistas con su hermano".

"¿Eso está comprobando?", soltó sorprendida Mirtha con relación a ese último punto. "Hay testimonios concretos, como el escultor del bastón presidencial (Juan Carlos) Pallarols", expuso Tenembaum. "Le pidieron plata", acotó Otero.