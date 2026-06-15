Andy Chango destrozó a Manuel Adorni y al Gobierno de Javier Milei.

Manuel Adorni está suponiendo un problema cada vez más grave para el Gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada, pero luego apareció en una entrevista con LN+ para aclarar que poseía 500.000 dólares sin declarar procedente de un pendrive con criptomonedas. Esta justificación poco procedente, sumado a su pedido de adherirse al régimen contemplado por la Ley de Inocencia Fiscal, produjo críticas desde todos los sectores.

No solo dejaron de manifiesto su enojos los usuarios de las redes sociales, sino también diferentes referentes de la televisión, incluyendo personas del mundo del espectáculo como lo es el cantante Andy Chango, quien durante su visita a TVR dejó su parecer sobre el funcionario y lo que hay detrás de su caso.

¿Qué dijo Andy Chango sobre Manuel Adori y el Gobierno de Javier Milei?

En primera medida, el músico sostuvo que "además de maquiavélicos y mentirosos, son grasas y me hieren la sensibilidad", pero también reparó en que no cree "en los chivos expiatorios". "Este flaco es uno solo de un gran conglomerado que incluye a la clase política en general, pero sobre todo al Gobierno en particular", sumó.

Tras ello, profundizó: "Adorni para mí es un ladrón menor. Ahora están todos 'Adorni, Adorni, Adorni', pero por ahí mientras tanto el otro fue y a Estados Unidos le vendió media Antartida, todo el petroleo que tenemos para el futuro. Para mí es una dispersión poner la mente en si tiene dos o tres departamentos más. Si están vendiendo el país...".

Sin embargo, condenó nuevamente lo hecho por Adorni: "Antes cuando robabas y te descubrían, te daba verguenza. Ahora te descubren robando y lo sacás para adelante con alegría. Lo horrible es que no echan a nadie de ningún lado, se acabó la verguenza, el 'me descubrieron'. Hay nuevas leyes que facilitan todo".

"Hay algo en la política que si te mandás una cagada, como que la tenés que pagar y dar un paso al costado. Y acá no está pasando", concluyó el exparticipante de MasterChef Celebrity.