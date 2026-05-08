Con la interna libertaria al rojo vivo, Javier Milei reúne este viernes a todo el Gabinete en la Casa Rosada para intentar contener la crisis política que abrieron los cuestionamientos de Patricia Bullrich a Manuel Adorni y el creciente desgaste del ministro coordinador por las denuncias judiciales en su contra. Pese a estar cada vez más arrinconado por la Justicia, Adorni decidió continuar normalmente con su gestión: hoy visita una planta de Mercedes Benz y brinda una conferencia de prensan en Casa de Gobierno En este escenario, Presidente busca blindar a uno de sus funcionarios más cercanos, al mismo tiempo que en el oficialismo se intensifican las tensiones entre el Las Fuerzas del Cielo encabezadas por el asesor Santiago Caputo y Karina Milei. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza en El Destape.
Milei junta al Gabinete en medio del caos libertario por Bullrich y el desgaste del caso Adorni
El Gobierno insiste con sostener a un funcionario acusado de presuntos casos de corrupción y la jefa del bloque libertario en el Senado hizo temblar la interna en el oficialista.
Hace 1 hora
Adorni visita Mercedes Benz y luego brinda una conferencia de prensa
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitará desde las 9.30 la planta de Mercedes Benz en Zárate. Luego, el ministro coordinador brindará una conferencia de prensa a las 13 en Casa Rosada. La agenda del funcionario se produce en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista.
Sobre los hechos de supuesta corrupción que se le atribuyen, Adorni se negó a dar explicaciones este jueves en una entrevista para al canal de streaming Neura. Mientras que tampoco precisó la fecha de la presentación de su Declaración Jurada: "No me importa la cacería mediática", sentenció el exvocero.
Hace 3 horas
El plan secreto de Bullrich que sacude el sueño de Milei
El periodista reveló los detalles de la ambición de la ex ministra de Seguridad de Javier Milei. El apoyo del establishment y la sombra de una posible candidatura en solitario.
La estabilidad del gabinete de Javier Milei atraviesa su momento más delicado, y no precisamente por la oposición. Según reveló el periodista Jon Heguier durante El Pase con Roberto Navarro en El Destape AM 1070, el principal foco de conflicto reside en las aspiraciones personales de Patricia Bullrich. La actual senadora y ex ministra de Seguridad parece haber iniciado un camino propio con un objetivo claro: la Casa Rosada en 2027.
Hace 3 horas
Milei pulveriza el gasto en Defensa: el éxodo de militares ya es récord
Pese a los discursos de reivindicación de las Fuerzas Armadas, el gasto militar alcanzó su piso histórico y es el más bajo de la región. Un ingresante en el Ejército gana menos de $700.000.
Si nos guiáramos por los discursos y anuncios de Javier Milei, podríamos concluir que el ajuste feroz que aplicó en el Estado no alcanzó a las Fuerzas Armadas, a las que no se cansa de reivindicar con gestos y palabras amables. Pero la realidad muestra exactamente lo contrario. El gasto militar en la Argentina atraviesa su piso histórico, el Gobierno desactivó un programa permanente de reequipamiento de las fuerzas y los uniformados cobran salarios de miseria, lo que hizo que más de 19.000 militares dejaran sus puestos en los últimos dos años.
Hace 3 horas
Un reconocido influencer libertario destrozó a Javier Milei al aire
Un influencer libertario aseguró que Milei está “muerto” para sus militantes.
Un influencer libertario aseguró que Milei está “muerto” para sus militantes.
El comunicador libertario Emmanuel Danann criticó duramente al presidente Javier Milei durante un stream de EY!: “El que yo apoyé era otro, era un liberal de verdad, pero el de ahora es un señor completamente consumido por el poder”, aseguró.
Hace 12 horas
Adorni rechazó dar explicaciones sobre su DDJJ: "No me importa la carnicería mediática"
El jefe de Gabinete dijo que no puede hablar para no obstruir a la Justicia y prometió hablar una vez que la causa esté resuelta en tribunales.
Hace 12 horas
Mientras crece la polémica con Adorni, Menem busca correrse del casting de suplentes
El titular de la Cámara de Diputados levantó el perfil en una de las semanas en las que se profundizó la caída en desgracia del jefe de Gabinete, por sus presuntas irregularidades patrimoniales.
Hace 16 horas
El contratista de Adorni le contestó a Milei: "Dolido"
Matías Tabar salió al cruce del presidente Javier Milei después de que el mandatario lo tildara de "militante kirchnerista" por contar ante la Justicia cuánto costó la renovación de la casa del country de Adorni. El empresario dijo haber apostado por el proyecto libertario.
Hace 16 horas
La UNCA se prepara para la Marcha Federal Universitaria contra el ajuste de Milei
La movilización será el próximo martes 12 de mayo. En Catamarca, marcharán desde la ENET hacia la sede universitaria. El rector Orellano advirtió por recortes presupuestarios, el congelamiento salarial y la falta de actualización de partidas
Hace 17 horas
Zona Fría: el proyecto Gobierno le saca el subsidio a 3,2 millones de hogares
El gobierno de Milei propone mantener Zona Fría sólo para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, y dejar una bonificación adicional para los 3,2 millones de hogares que pretende sacar del régimen.
Hace 17 horas
La oposición de Diputados pidió una sesión para interpelar a Adorni
Legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y Encuentro Federal elevaron un pedido para que el jefe de Gabinete de explicaciones verbales en la Cámara baja el 14 de mayo. Los posibles escenarios.
Hace 17 horas
Karina Milei y Santilli se reunieron con seis gobernadores en San Juan
La secretaria de la Presidencia y el ministro del Interior tuvieron un encuentro con Orrego, Llaryora, Jalil, Sadir, Cornejo y Pullaro. Karina destacó "el enorme potencial en minería", uno de los pocos motores capaces de traccionar divisas. Santilli ya se había reunido con Saenz.
Hace 17 horas
Duros cruces entre la OMS y Milei por el crucero con hantavirus: "Deberían explicar"
Tedros Adhanom Ghebreyesus salió a decir públicamente que tanto Argentina como Estados Unidos deberían reconsiderar su salida del organismo. Javier Milei la ordenó en marzo, en medio de críticas y acusaciones calcadas de Donald Trump. "Una decisión soberana", contestó el Gobierno.
Hace 17 horas
La industria mejoró en marzo, pero se mantiene el deterioro desde la llegada de Milei
Los sectores más golpeados son los de menor generación de empleo industrial, mientras persiste la caída en maquinaria, metalurgia y producción nacional para el mercado interno.
Hace 17 horas
La fábula del escorpión Bullrich y la rana Milei
La trampa que Patricia Bullrich le tendió a Javier Milei por el escándalo que envuelve a Adorni. El ultimátum que la dejó más fuerte que nunca.
Hace 18 horas
Karina le declaró la guerra a Bullrich, estallido contra Francos y las quejas de Caputo
La hermana del Presidente prepara el terreno para una reunión de gabinete explosiva. Se verán cara a cara con la senadora. El exjefe de Gabinete quedó en la mira y lo acusan de "opositor". Y el equipo del asesor de Milei se queja por los comentarios negativos en redes sociales. "El descrédito es total", afirman.
Hace 18 horas
La baja de retenciones profundiza la caída de la recaudación y refuerza el ajuste
Los ingresos por derechos de exportación se desplomaron 37% en dólares en el primer cuatrimestre. La reducción de alícuotas y el esquema de “Retenciones Cero” achicaron el aporte del sector exportador al fisco.
Hace 19 horas
Paro en el BCRA y el Banco Hipotecario el próximo miércoles
La medida de fuerza se dan en rechazo a decisiones de ambas entidades, que el gremio calificó como “arbitrarias” y perjudiciales para los trabajadores.