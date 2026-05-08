Milei junta al Gabinete en medio del caos libertario por Bullrich y el desgaste del caso Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitará desde las 9.30 la planta de Mercedes Benz en Zárate. Luego, el ministro coordinador brindará una conferencia de prensa a las 13 en Casa Rosada. La agenda del funcionario se produce en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista.

Sobre los hechos de supuesta corrupción que se le atribuyen, Adorni se negó a dar explicaciones este jueves en una entrevista para al canal de streaming Neura. Mientras que tampoco precisó la fecha de la presentación de su Declaración Jurada: "No me importa la cacería mediática", sentenció el exvocero.