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El Gobierno reúne esta semana a su mesa política para fortalecer a la LLA

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

La reunión será encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se realizará a inicios de la semana.

Días atrás, Javier Milei reunió a la mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa y los proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso, y tanto, esta semana se volverá a reunir con enfoque político. En paralelo, el Congreso se prepara para debatir este paquete en el marco de las sesiones ordinarias ya abiertas el 1 de marzo. El Ejecutivo busca compatibilizar las nuevas leyes con el equilibrio fiscal y también trabaja en un nuevo Código Penal. De este modo, la actividad parlamentaria se concentra en la discusión de proyectos clave que marcarán la agenda política y económica del Gobierno en las próximas semanas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 hora

Solo la minería crece: el empleo privado en Jujuy se derrumba por las importaciones

Desde la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) advirtieron que se registra un escenario de "desigualdad de condiciones" en el mercado laboral. Se registran suspensiones, adelantos de vacaciones y una precarización creciente.

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Hace 2 horas

El gobierno reúne esta semana a su mesa política para fortalecer a la LLA

La reunión de la mesa política será enfocada a fortalecer a La Libertad Avanza en medio de los escándalos del Gobierno.

Hace 3 horas

Expropiación de YPF: un hito para el desarrollo argentino, a pesar de Milei

El fallo a favor de la petrolera de bandera coronó el éxito de la expropiación ejecutada por Cristina y Kicillof: el país pasó de un déficit energético de U$S 3100 millones con la empresa en manos de Repsol a un superávit de U$S 6900 millones al cabo de una década de gestión estatal. Y proyecta cuadruplicar esa cifra para el 2030. Por qué Milei celebró con un ataque de furia.

CEPA

El viernes al mediodía, hora argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó de manera total la condena que la jueza Loretta Preska había dictado contra el país en el caso YPF. El fallo eliminó de un trazo una deuda estimada en torno a los 18.000 millones de dólares y cerró el capítulo judicial más costoso en décadas para el Estado argentino. A los pocos minutos de conocerse la resolución, Javier Milei publicó en sus redes el anuncio del triunfo en mayúsculas y con insultos al "inútil de Kicillof" y a "la corrupta" de Cristina Kirchner, gestores de la expropiación validada por el fallo judicial que el presidente celebró con un ataque de furia. Barbarismos de una mente anegada por la economía que hace agua y los escándalos de corrupción.

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Hace 4 horas

Farandulización de la política: el deterioro en la era Milei

Hace unos días la diputada nacional y referente libertaria, Lilia Lemoine, volvió a hacer lo que mejor le sale: existir y trascender políticamente, fuera y dentro del recinto, a través del escándalo y la provocación. Esta vez la gesta heroica fue compartir una foto semidesnuda en su perfil de X con un texto que decía “A ver si entienden… yo QUIERO que se metan conmigo”. El objetivo fue llamar la atención, fidelizar a su público (mayormente masculino) y correr el foco de la agenda pública. Y el resultado de la jugada fue el esperado: el habitual ciclo de viralización, indignación y defensa coordinada con respuestas evasivas y teorías conspiranoicas a la que nos tiene acostumbrados el universo libertario.

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Hace 5 horas

Milei se hunde en las encuestas: cómo saldría el ballotage con Massa

Un sondeo de las consultoras Alaska y Trespuntozero preguntaron a sus encuestados cómo se expresarían si se reeditara la segunda vuelta presidencial de 2023, en la que el hoy jefe de Estado venció al entonces ministro de economía.

Las encuestas continúan castigando a Javier Milei y su programa de ajuste. Un sondeo planteó un escenario en el que si se hiciera hoy el ballotage de 2023, la mayoría de los electores acompañarían al ex candidato de Unión por la Patria Sergio Massa.

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Hace 12 horas

El dólar más barato en diez años destruye la industria y el empleo

El tipo de cambio real multilateral, elaborado por el Banco Central, acumula un atraso del 48% desde el inicio de la gestión. Este resultado no es un efecto secundario del plan económico de Javier Milei sino su núcleo distributivo. Encarece los costos en dólares de la industria, subsidia las importaciones y destruye los márgenes exportadores de las economías regionales, mientras beneficia al sector financiero y a quienes apuestan al carry trade.

El tipo de cambio barato no es un error; es el precio que pagan los trabajadores y empresarios vinculados al mercado interno para sostener, en términos políticos, el proyecto de Milei. Imagen: Chat GPT.

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Hace 12 horas

Expropiación de YPF: un hito para el desarrollo argentino, a pesar de Milei

El fallo a favor de la petrolera de bandera coronó el éxito de la expropiación ejecutada por Cristina y Kicillof: el país pasó de un déficit energético de U$S 3100 millones con la empresa en manos de Repsol a un superávit de U$S 6900 millones al cabo de una década de gestión estatal. Y proyecta cuadruplicar esa cifra para el 2030. Por qué Milei celebró con un ataque de furia.

CEPA

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Hace 12 horas

La derrota buitre, la expropiación correcta y la estrategia de polarizar hasta el final

Después de una semana negra, el gobierno festeja el fallo de Nueca York como un gol agónico. Vaca Muerta, el valor estratégico de YPF y el aporte de los profesionales mal pagos del Estado. Santiago Caputo y una resurrección en tres actos. La confesión de Karina sobre la fragilidad del experimento libertario.

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Hace 15 horas

¿Quién va a pagar la factura cuando se acabe el tiempo prestado?

La Argentina tiene que empezar a discutir no sólo cómo vamos a salir del cráter que va a dejarnos Milei, quién va a pagar esa reconstrucción, que va a ser costosísima, sino ahora mismo cómo vamos a capear esta crisis que se nos viene encima.

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Hace 15 horas

Destruir el Estado para achicar la Nación

¿Cuáles deberían ser los “verdaderos” objetivos de la política económica? Una respuesta unívoca desde la economía del desarrollo es: mejorar las condiciones de vida de las mayorías. En este punto existe un consenso teórico extrapartidario.

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Hace 17 horas

Farandulización de la política: el deterioro en la era Milei

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Hace 18 horas

La confesión de Trump: "Me gusta rodearme de perdedores, me hace sentir mejor"

El líder republicano admitió que no le gusta estar con personas "muy exitosas" porque prefiere ser él el centro de las historias. "Me gusta la gente a la que le gusta escuchar mis éxitos", deslizó.

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Hace 18 horas

Milei se hunde en las encuestas: cómo saldría el ballotage con Massa

Un sondeo de las consultoras Alaska y Trespuntozero preguntaron a sus encuestados cómo se expresarían si se reeditara la segunda vuelta presidencial de 2023, en la que el hoy jefe de Estado venció al entonces ministro de economía.

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Hace 18 horas

La Justicia ordenó medidas de protección para una testigo clave en el caso Adorni

Vanesa Tossi, la secretaria de la empresa aérea que usó Manuel Adorni para viajar a Punta del Este, denunció por hostigamiento a Marcelo Grandio, periodista amigo del jefe de Gabinete. 
 

Vanesa Tossi, la secretaria de la empresa aérea que usó Manuel Adorni.

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Hace 21 horas

Kicillof chicaneó a Milei por no privatizar YPF: "Le quedó cómodo el mameluco"

Tras el fallo del Justicia de Nueva York a favor de YPF, el gobernador bonaerense aseguró que los festejos de Milei son una "enorme contradicción" con su histórica postura de querer privatizar la compañía.

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Hace 21 horas

Kicillof lidera la encuesta que más preocupa al Gobierno de Milei

La encuestadora que anticipó el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, ahora ubica al gobernador bonaerense como el dirigente con mejor imagen.

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Hace 22 horas

Alerta en el sector aeronáutico: gremios advierten por miles de empleos en riesgo  

Los sindicatos del sector denuncian el “vaciamiento” de una empresa que consideran estratégica y superavitaria. Alertan por riesgos para la seguridad operativa y la posible escalada del conflicto con una medidas de fuerza.

El sector aeronáutico advierte por 1600 puestos de trabajo en riesgo.

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Hace 23 horas

$LIBRA: tras peritaje clave piden la indagatoria de Javier y Karina Milei

El querellante Juan Patricio Marchetto, que es representado por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, requirió a la Justicia que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei, a Karina, al trader Mauricio Novelli y a otros seis imputados.

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