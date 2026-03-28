Milei se hunde en las encuestas: cómo saldría el ballotage con Massa si se hiciera hoy

Las encuestas continúan castigando a Javier Milei y su programa de ajuste. Un sondeo planteó un escenario en el que si se hiciera hoy el ballotage de 2023, la mayoría de los electores acompañarían al ex candidato de Unión por la Patria Sergio Massa.

Un trabajo de opinión pública de las consultoras Alaska y Trespuntozero preguntaron a sus encuestados cómo se expresarían si se reeditara la segunda vuelta presidencial de 2023, en la que Milei venció al entonces ministro de economía.

Según el sondeo, realizado en el mes de marzo, Massa se impondría con un 52,1% contra un 47,9% de Milei, con proyección de votos en blanco e indecisos.

El ballotage de 2023 había puesto al candidato de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, ya que se hizo con un 55,65%, mientras que el postulante del entonces oficialismo se hizo con un 44,35%.

Cruje Milei: la encuestadora que anticipó el triunfo de 2023 ahora da un resultado contundente

El escenario político muestra signos de desgaste para la gestión libertaria ante la crisis económica y los escándalos de presunta corrupción que salpican a Milei y funcionarios de la cúpula del poder oficialista. Según la última encuesta de Latam Pulse de marzo, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, la desaprobación del Presidente escaló hasta el 61,6%, lo que marca su punto más alto desde el inicio de su mandato. Atlas Intel es la encuestadora que anticipó que Massa iba a triunfar en la primera vuelta de las elecciones 2023 y que Milei lo haría en el balotaje.

La percepción sobre el desempeño del Gobierno sigue una tendencia similar: el 57,4% de los encuestados califica la gestión actual como "mala" o "muy mala", mientras que solo un 30,3% la considera "excelente" o "buena" (valores que la administración libertaria tenía en enero). En cuanto a las problemáticas que más afectan a la ciudadanía, la corrupción lidera la lista con un 43,3%, seguida de cerca por el desempleo (42,2%), que mostró un crecimiento sostenido en los últimos dos meses. El podio de preocupaciones lo completan los altos precios e inflación, con un 35,3%.

En el ranking de imagen positiva, Milei fue desplazado por otras figuras, aunque el sentimiento negativo predomina en casi todo el espectro político. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la senadora libertaria Patricia Bullrich lideran la imagen positiva con un 38% cada uno, seguidos por el Presidente con un 37%. Sin embargo, el jefe de Estado registra una de las imágenes negativas más altas del tablero, con un 62%.