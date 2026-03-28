Mientras se desarrolla un escenario político donde la gestión libertaria se deteriora por la crisis económica y los escándalos de presunta corrupción, las encuestadoras empiezan a mostrar señales de desgaste en la figura del presidente Javier Milei y un importante crecimiento del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El último sondeo Atlas Intel y Bloomberg dio cuenta de que el Presidente fue desplazado por el mandatario provincial con el 38% de imagen positiva, mientras que Milei quedó relegado al 37% por ciento de personas que lo ven con buenos ojos.

Kicillof comparte el nivel más alto de imagen positiva entre los líderes políticos medidos, igualando a Patricia Bullrich (38%), aunque tiene un balance neto menos negativo que la actual senadora de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad nacional (-16 p.p. frente a -22 p.p.).

La trayectoria de la imagen del gobernador bonaerense mostró fluctuaciones significativas durante el periodo que analizó la encuestadora:

Punto de partida (Octubre 2024): inició con un 36% de imagen positiva y un 52% de negativa.



(Octubre 2024): inició con un 36% de imagen positiva y un 52% de negativa. Nivel más bajo: en mayo de 2025, su imagen positiva cayó al 26%, mientras que su imagen negativa alcanzó su pico máximo del 61%.



Recuperación y picos : a partir de julio de 2025 comenzó una tendencia ascendente, logrando sus niveles más altos de aprobación positiva (40%) en septiembre de 2025 y nuevamente en enero de 2026.



: a partir de julio de 2025 comenzó una tendencia ascendente, logrando sus niveles más altos de aprobación positiva (40%) en septiembre de 2025 y nuevamente en enero de 2026. Cierre del periodo: entre enero y marzo de 2026, su imagen positiva descendió levemente del 40% al 38%, mientras que la negativa subió del 53% al 54%.



La desaprobación de Milei escaló a su máximo histórico.

Para la Casa Rosada el panorama muestra signos de desgaste. Según la última encuesta de Latam Pulse de marzo, la desaprobación de Milei escaló hasta el 61,6%, lo que marca su punto más alto desde el inicio de su mandato. Atlas Intel es la encuestadora que anticipó que Sergio Massa iba a triunfar en la primera vuelta de las elecciones 2023 y que Milei lo haría en el balotaje.

La percepción sobre el desempeño del Gobierno sigue una tendencia similar: el 57,4% de los encuestados califica la gestión actual como "mala" o "muy mala", mientras que solo un 30,3% la considera "excelente" o "buena" (valores que la administración libertaria tenía en enero). En cuanto a las problemáticas que más afectan a la ciudadanía, la corrupción lidera la lista con un 43,3%, seguida de cerca por el desempleo (42,2%), que mostró un crecimiento sostenido en los últimos dos meses. El podio de preocupaciones lo completan los altos precios e inflación, con un 35,3%.