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Axel Kicillof lidera la encuesta que más preocupa al Gobierno de Milei

La encuestadora que anticipó el triunfo de Milei en las elecciones presidenciales, ahora ubica al gobernador bonaerense como el dirigente con mejor imagen.

28 de marzo, 2026 | 15.08

Mientras se desarrolla un escenario político donde la gestión libertaria se deteriora por la crisis económica y los escándalos de presunta corrupción, las encuestadoras empiezan a mostrar señales de desgaste en la figura del presidente Javier Milei y un importante crecimiento del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El último sondeo Atlas Intel y Bloomberg dio cuenta de que el Presidente fue desplazado por el mandatario provincial con el 38% de imagen positiva, mientras que Milei quedó relegado al 37% por ciento de personas que lo ven con buenos ojos.

Kicillof comparte el nivel más alto de imagen positiva entre los líderes políticos medidos, igualando a Patricia Bullrich (38%), aunque tiene un balance neto menos negativo que la actual senadora de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad nacional (-16 p.p. frente a -22 p.p.)

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La trayectoria de la imagen del gobernador bonaerense mostró fluctuaciones significativas durante el periodo que analizó la encuestadora:

  • Punto de partida (Octubre 2024): inició con un 36% de imagen positiva y un 52% de negativa.
     
  • Nivel más bajo: en mayo de 2025, su imagen positiva cayó al 26%, mientras que su imagen negativa alcanzó su pico máximo del 61%.
     
  • Recuperación y picos: a partir de julio de 2025 comenzó una tendencia ascendente, logrando sus niveles más altos de aprobación positiva (40%) en septiembre de 2025 y nuevamente en enero de 2026.
     
  • Cierre del periodo: entre enero y marzo de 2026, su imagen positiva descendió levemente del 40% al 38%, mientras que la negativa subió del 53% al 54%.
     

La desaprobación de Milei escaló a su máximo histórico.

Para la Casa Rosada el panorama muestra signos de desgaste. Según la última encuesta de Latam Pulse de marzo, la desaprobación de Milei escaló hasta el 61,6%, lo que marca su punto más alto desde el inicio de su mandato. Atlas Intel es la encuestadora que anticipó que Sergio Massa iba a triunfar en la primera vuelta de las elecciones 2023 y que Milei lo haría en el balotaje.

La percepción sobre el desempeño del Gobierno sigue una tendencia similar: el 57,4% de los encuestados califica la gestión actual como "mala" o "muy mala", mientras que solo un 30,3% la considera "excelente" o "buena" (valores que la administración libertaria tenía en enero). En cuanto a las problemáticas que más afectan a la ciudadanía, la corrupción lidera la lista con un 43,3%, seguida de cerca por el desempleo (42,2%), que mostró un crecimiento sostenido en los últimos dos meses. El podio de preocupaciones lo completan los altos precios e inflación, con un 35,3%.

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