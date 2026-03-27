La aprobación presidencial se hundió hasta el 36,4%.

El escenario político muestra signos de desgaste para la gestión libertaria ante la crisis económica y los escándalos de presunta corrupción que salpican al presidente Javier Milei hoy y funcionarios de la cúpula del poder oficialista. Según la última encuesta de Latam Pulse de marzo, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, la desaprobación del Presidente escaló hasta el 61,6%, lo que marca su punto más alto desde el inicio de su mandato. Atlas Intel es la encuestadora que anticipó que Sergio Massa iba a triunfar en la primera vuelta de las elecciones 2023 y que Milei lo haría en el balotaje.

La percepción sobre el desempeño del Gobierno sigue una tendencia similar: el 57,4% de los encuestados califica la gestión actual como "mala" o "muy mala", mientras que solo un 30,3% la considera "excelente" o "buena" (valores que la administración libertaria tenía en enero). En cuanto a las problemáticas que más afectan a la ciudadanía, la corrupción lidera la lista con un 43,3%, seguida de cerca por el desempleo (42,2%), que mostró un crecimiento sostenido en los últimos dos meses. El podio de preocupaciones lo completan los altos precios e inflación, con un 35,3%.

Impacto para Milei: por primera vez, un opositor lo supera en imagen

En el ranking de imagen positiva, Milei fue desplazado por otras figuras, aunque el sentimiento negativo predomina en casi todo el espectro político. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la senadora libertaria Patricia Bullrich lideran la imagen positiva con un 38% cada uno, seguidos por el Presidente con un 37%. Sin embargo, el jefe de Estado registra una de las imágenes negativas más altas del tablero, con un 62%.

Uno de los puntos más críticos del sondeo es la opinión pública sobre el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos en febrero de 2025. El 49,2% de los argentinos se manifiesta en contra del tratado, frente a un 40,6% que lo apoya. El pesimismo económico vinculado a este acuerdo es notable: un 51% de la población teme que el tratado provoque el cierre de fábricas y pymes. El 48,2% anticipa una pérdida de empleos en las industrias locales. En términos generales, el 50,7% considera que el pacto empeorará la situación económica del país.

La encuesta también evaluó el impacto de las recientes declaraciones de Milei en el plano internacional. Las afirmaciones del mandatario definiéndose como el "presidente más sionista del mundo" y su postura ante el conflicto en Oriente Medio fueron calificadas como "muy negativas" por el 64% de los consultados, quienes consideran que comprometen innecesariamente al país en conflictos ajenos. Asimismo, la decisión de poner a disposición a los Cascos Blancos para una fuerza internacional de estabilización cuenta con una desaprobación del 58,3%.