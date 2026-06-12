La nueva declaración jurada de Manuel Adorni, cuestionada por inconsistencias y omisiones reconocidas por el propio funcionario, reavivó la crisis política que atraviesa el Gobierno. Mientras Milei ratifica su respaldo al jefe de Gabinete, crecen las presiones de aliados y socios parlamentarios, desde Patricia Bullrich hasta Victoria Villarruel y el PRO, que exigen explicaciones y buscan mantener el caso en el centro de la agenda pública. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
La declaración jurada de Adorni reavivó el escándalo: presión interna y respaldo de Milei
La presentación ante la Oficina Anticorrupción y las explicaciones públicas del jefe de Gabinete no hicieron más que incrementar las sospechas sobre su crecimiento patrimonial. El apoyo de los propios es escaso y algunos aliados empezaron a despegarse del escándalo. Aún cuenta con el respaldo de los Milei.
Hace 1 hora
Qué esconde Gemelo Digital y los proyectos de IA de Milei
Entre promesas de inversiones y desregulación, el Gobierno avanza con proyectos que habilitan el procesamiento masivo de datos y una inédita figura legal para agentes de IA. Expertos alertan sobre vigilancia, concentración de información y pérdida de control ciudadano.
La inteligencia artificial (IA) dejó la categoría de ciencia ficción y pasó a ser una política de Estado impulsada por el propio presidente Javier Milei a un ritmo febril. La convicción del mandatario sobre la articulación entre las empresas tecnológicas y el Estado argentino tocó la cima en los últimos días con la publicación de un artículo escrito por el jefe de Estado en el diario británico Financial Times, donde no sólo invitó a las empresas con promesas de desregulación total, sino que promete además un cambio en la legislación para la creación de una nueva categoría jurídica que comprenderá “entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots”.
Hace 1 hora
La crisis de la motosierra: el ajuste de Milei tocó su techo
Para Milei y Caputo, el equilibrio fiscal es el principio más importante de su plan económico. Sin embargo, todo indica que ya no depende de ajustar más. Los límites de la motosierra y la necesidad de que la economía reactive en su conjunto y no sólo en un puñado de sectores que no derraman a la mayoría de la sociedad.
La política de motosierra de Javier Milei parece haber entrado en crisis. Después de haber recortado el gasto público un 31% en términos reales en dos años y medio de gestión, la ejecución presupuestaria de enero-mayo de 2026 muestra que, como advirtió el ministro Luis Caputo, el sostenimiento del equilibrio fiscal ya no puede depender solo de un recorte mayor del gasto. Si no se reactiva la economía y sube la recaudación, en el segundo semestre el plan libertario entrará en un callejón sin salida.
Hace 1 hora
De Villarruel a Bullrich, del PJ a la UCR: Adorni suma enemigos en el Congreso
La presentación de la declaración jurada de Adorni desató una ola de críticas que atravesó al oficialismo y la oposición. En el Congreso ya analizan si existen los votos para impulsar su destitución.
Tantos días para presentar su declaración jurada y, al final, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sólo consiguió acumular indignación en su contra. Las inconsistencias detectadas en su patrimonio reavivaron además las críticas por la cantidad de mentiras e irregularidades que lleva dichas, siempre en su mismo tono soberbio. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, desde la UCR hasta la oposición no dialoguista de Unión por la Patria y el FIT, coincidieron en marcar lo inadmisible de la declaración de Adorni y en subrayar las falsedades de su exposición en la Cámara de Diputados a fines de abril. En cuestión de horas, se generó un clima que hace pensar que es posible que por primera vez el Congreso ponga en marcha el mecanismo de moción de censura previsto en la Constitución Nacional para destituir al jefe de Gabinete.
Hace 9 horas
Los otros delitos que pueden adjudicarle a Manuel Adorni tras rectificar sus DDJJ
El jefe de gabinete Manuel Adorni presentó las declaraciones juradas “rectificadas” ante la Oficina Anticorrupción para intentar justificar su enorme incremento patrimonial, por el que es investigado por enriquecimiento ilícito. A juzgar por su insólita defensa y los datos que había omitido y agregó ahora a sus DDJJ, como el blanqueo de USD 565 mil, la Justicia podría ampliar su imputación por omisión maliciosa, evasión y hasta lavado de activos.
Hace 12 horas
Las jubilaciones subirán 2,15% en julio y le meten presión al superávit fiscal
Las jubilaciones y pensiones y los programas sociales recibirán en julio un aumento de 2,15% que llevará el haber mínimo a 411.989,32 pesos más el bono que se mantiene fijo en 70 mil pesos. Por efecto de la inflación, el gasto social que representa casi la mitad del gasto público sube más que la recaudación.
Hace 12 horas
Las DDJJ nuevas de Adorni: todos los detalles de un dibujo inverosímil
La aparición de 565.000 dólares que no explica de donde salieron es la clave de la estrategia del jefe de Gabinete para justificar su voracidad inmobiliaria y turística. No le daba el blanco así que ahora asegura que tenía la plata de antes de asumir.
Hace 12 horas
La CIDH citó al Estado argentino por la reforma laboral de Milei
El organismo internacional convocó a una audiencia en Washington tras una denuncia presentada por más de 100 sindicatos. La OIT también había llamado la atención de Javier Milei por una reforma laboral "inconsulta".
Hace 15 horas
Mesa política: el Gobierno ratificó a Adorni, a pesar de las críticas de Bullrich
Se juntó la mesa política con la hermana del Presidente, el jefe de Gabinete, el asesor Santiago Caputo y Bullrich. Tras un encuentro de casi tres horas, el exvocero afirmó que sigue en su lugar y dará un informe de gestión ante el Congreso durante julio.
Hace 15 horas
Desconcierto entre aliados y oficialistas por las inconsistencias de Adorni
Algunos integrantes de LLA admitieron por lo bajo que las cifras mencionadas por Adorni superaban lo explicable, en tanto que en el PRO reina el silencio. "Nos mintió a todos en la cara", llegó a decir un aliado.
Hace 15 horas
Proveedores locales rechazan la ciudad china y advierten sobre la licencia social minera
Proveedores locales de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz señalan que “el RIGI solo sirve si los recursos de las inversiones quedan en el país”. El Destape dialogó con Daniel Schteingart de Fundar.
Hace 16 horas
La inflación de mayo fue de 2,1%
De acuerdo a lo informado por el Indec, la inflación acumulada en 2026 es del 14,7% y la interanual es de 33,2% En abril, el IPC había dado 2,6%.
Hace 16 horas
La oposición de Diputados exige interpelar a Adorni, que anunció que irá al Senado
Sectores opositores en la Cámara Baja elevaron un pedido a Martín Menem para que abra el recinto para tratar una moción de censura, presentada por Provincias Unidas, al cuestionado Jefe de Gabinete. Este anunció que dará su informe de gestión. La presión de Victoria Villarruel y el PRO
Hace 16 horas
Según sus DDJJ, el patrimonio de Adorni subió más de 1400% desde que llegó al Gobierno
El dato surge del cotejo entre la DDJJ inicial del 2023 y la del 2025 presentada este jueves. Sin embargo, Adorni también presentó la rectificación de su DDJJ de 2023 donde blanqueó ingresos obtenidos en el mercado cripto y al compararla con la del 2025 su aumento es solo del 100%.
Hace 17 horas
La Justicia requirió de carácter "urgente" la declaración jurada de Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, solicitó al Gobierno el documento presentado por el funcionario.
Hace 18 horas
Los alimentos aceleraron su suba en la segunda semana de junio
La segunda semana del mes registró una suba de 0,6% en alimentos y bebidas. El promedio mensual de las últimas cuatro semanas llegó a 2,5% y seis de cada diez puntos de la inflación del rubro se explican por los aumentos en carnes.