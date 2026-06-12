La declaración jurada de Adorni reavivó el escándalo: presión interna y respaldo de Milei

Tantos días para presentar su declaración jurada y, al final, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sólo consiguió acumular indignación en su contra. Las inconsistencias detectadas en su patrimonio reavivaron además las críticas por la cantidad de mentiras e irregularidades que lleva dichas, siempre en su mismo tono soberbio. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, desde la UCR hasta la oposición no dialoguista de Unión por la Patria y el FIT, coincidieron en marcar lo inadmisible de la declaración de Adorni y en subrayar las falsedades de su exposición en la Cámara de Diputados a fines de abril. En cuestión de horas, se generó un clima que hace pensar que es posible que por primera vez el Congreso ponga en marcha el mecanismo de moción de censura previsto en la Constitución Nacional para destituir al jefe de Gabinete.