La inteligencia artificial (IA) dejó la categoría de ciencia ficción y pasó a ser una política de Estado impulsada por el propio presidente Javier Milei a un ritmo febril. La convicción del mandatario sobre la articulación entre las empresas tecnológicas y el Estado argentino tocó la cima en los últimos días con la publicación de un artículo escrito por el jefe de Estado en el diario británico Financial Times, donde no sólo invitó a las empresas con promesas de desregulación total, sino que promete además un cambio en la legislación para la creación de una nueva categoría jurídica que comprenderá “entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots”.

Las noticias sobre el tema se encuentran casi cada semana desde el comienzo del 2026, desde la llegada del magnate tecnológico Peter Thiel a la Argentina, dueño de la empresa Palantir Technologies que realiza análisis de datos a escala gubernamental, hasta el anuncio del “gemelo digital” por el Ministerio de Capital Humano, el cual promete predecir el accionar de la sociedad. Tan sólo este anuncio había encendido las alarmas en ciertos organismos o referentes tecnológicos por la implicancia de que una empresa, en principio privada y extranjera, sea la gestora de los datos personales de todo un país.

El artículo, firmado también por el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, remarca que presentó al Congreso un proyecto que establecería “un marco legal específico para el despliegue de la IA”, y puntualiza: mantener la inteligencia artificial desregulada para no frenar su desarrollo temprano, la creación de una figura jurídica inédita de sociedades anónimas operadas de forma autónoma por agentes de IA o robots con responsabilidad limitada ante riesgos reales, y un marco fiscal atractivo con bajos impuestos corporativos.

Las controversias sobre el uso de la IA se discuten en todo el mundo. Es más, en su primera encíclica, titulada “Magnífica Humanitas”, el papa León XIV aborda a lo largo de 110 páginas las consecuencias de la inteligencia artificial en la dignidad humana. El actual pontífice sostiene en el texto que esta tecnología no es moralmente neutra, por lo que exige "desarmarla" con el fin de evitar que el ser humano quede bajo su dominio.

El reconocido historiador, filósofo y escritor Yuval Noah Harari se sumó esta semana con una dura advertencia contra la reciente propuesta del presidente Javier Milei de otorgar personalidad jurídica a la inteligencia artificial. Según el autor, esta medida podría funcionar como una peligrosa "llave maestra" que abriría el sistema económico y político a agentes no humanos que operarían sin sanciones claras ni responsabilidad directa.

Qué podría pasar en Argentina

Luis Papagni, presidente del Consejo Asesor del Laboratorio creado por el Sindicato informático AGC, llamado Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo (LITAT), en diálogo con El Destape analizó las propuestas del Gobierno y sus riesgos. “Lo que hace es prometer que va a predecir el futuro y cómo va a reaccionar la gente, pero no termina de quedar muy en claro si va a utilizar las bases de datos para hacer una vigilancia y control de las personas”, aseguró.

Papagni aseguró que el Gobierno crea un escenario para que las empresas extranjeras puedan venir a invertir e instalar infraestructura. “Que hayan firmado el Decreto 941/2025 el 31 de diciembre, cuando todos estábamos brindando, donde se permite la unificación de bases de datos, el análisis de datos para control, seguimiento y prevención, muestra una iniciativa para empezar a generar las condiciones para que estas empresas puedan instalarse en Argentina”, recordó.

El referente no reniega de la instalación de data centers, pero se pregunta: “¿Cuáles son las condiciones que se les pone a las empresas para instalar un data center? ¿Qué recursos naturales nuestros van a utilizar y qué nos queda a los argentinos? ¿Va a ser solamente una inversión de infraestructura edilicia y después no nos queda nada? ¿Van a quedar capacidades instaladas para los argentinos? ¿Hay posibilidades de utilizar esas capacidades de procesamiento para que las pymes puedan procesar dentro de esa infraestructura? ¿Qué va a pasar con los datos que se trabajen o se procesan dentro de esos data centers?"

El riesgo de los datos

“Uno de los principales riesgos sobre las empresas estadounidenses, es que tienen la ley CLOUD”, advirtió. La Ley CLOUD de Estados Unidos, promulgada en 2018, faculta a las autoridades de ese país a exigir a las empresas tecnológicas con sede allí la entrega de datos almacenados en sus servidores, independientemente de si la información se encuentra físicamente dentro o fuera del territorio estadounidense.

Si se toma esto en consideración, la creación de los "gemelos digitales" a través de una empresa norteamericana como Palantir Technologies, supone un riesgo importante. “La población va a ser como un objeto donde uno va a poder saber cuáles son los movimientos, qué hace con sus datos, cuáles son los temas de salud, educación, consumo, temas financieros. Esto construye una alerta para saber qué van a hacer con esos datos”, concluyó.

Otro de los ejes que genera preocupación es el sistema de scoring social. Natalia Zuazod, experta en políticas digitales y especialista en la intersección de la tecnología, la democracia y la geopolítica, afirmó que “la utilización de grandes bases de datos para ranquear a las personas, ponerlas en un determinado ranking y a partir de ahí asignar cosas que pueden ser distintas, desde un beneficio social hasta poder hacer scoring en un banco tiene varios riesgos".

Lo personal es político

“Según nuestra Ley Nacional de Datos Personales, hay una cantidad de condiciones que los datos tienen que cumplir para que se puedan usar; el primero es que te hayan dado consentimiento, porque las personas somos las dueñas de los datos”, apuntó Zuazod y recordó el fallo Carmen Torres Abad contra el Gobierno Nacional. En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Protección de Datos Personales que habilitaban al Estado a utilizar teléfonos y correos electrónicos sin el consentimiento de los ciudadanos.

La demanda se inició tras un convenio firmado durante la gestión de Mauricio Macri, mediante el cual la ANSES transfería información de su base de datos a la Secretaría de Comunicación Pública con el argumento de "mantener informada a la población". El hábeas data impulsada por Torres Abad, bajo el artículo 43 de la Constitución Nacional y la Ley 25.326, fue para solicitar resguardar la confidencialidad de la información brindada a la ANSES y prohibir que el organismo previsional use sus datos para fines distintos a los de su obtención original.

Finalmente, advirtió que la inteligencia artificial no puede predecir por cuestiones metodológicas y aseguró que las experiencias sobre predicciones en el mundo fracasaron. “Un caso muy famoso fue un sistema predictivo para agarrar delincuentes que lo usaban en distintas ciudades de Estados Unidos, y lo tuvieron que sacar porque lo que hacía era trabajar sobre sesgos”, remarcó la especialista y detalló: “Quedaban presas las personas latinas y negras”.

No caben dudas que el Gobierno nacional necesita que la zanahoria digital, que manejan las grandes corporaciones mundiales, esté en la agenda pública casi como única opción para atraer inversiones extranjeras. Aún sin resultados palpables, Milei refuerza su propuesta, en lo que pareció casi una súplica disfrazada de análisis histórico, económico y político, con acciones dignas de envidia por parte de los sectores más vulnerables. Los mismos que desde el inicio de su mandato no recibieron la misma preocupación ni tratamiento a sus necesidades, como la tan preciada IA.