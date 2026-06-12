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Escándalo libertario

De Villarruel a Bullrich, del PJ a la UCR: Adorni suma enemigos en el Congreso

12 de junio, 2026 | 00.05

Tantos días para presentar su declaración jurada y, al final, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sólo consiguió acumular indignación en su contra. Las inconsistencias detectadas en su patrimonio reavivaron además las críticas por la cantidad de mentiras e irregularidades que lleva dichas, siempre en su mismo tono soberbio. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, desde la UCR hasta la oposición no dialoguista de Unión por la Patria y el FIT, coincidieron en marcar lo inadmisible de la declaración de Adorni y en subrayar las falsedades de su exposición en la Cámara de Diputados a fines de abril. En cuestión de horas, se generó un clima que hace pensar que es posible que por primera vez el Congreso ponga en marcha el mecanismo de moción de censura previsto en la Constitución Nacional para destituir al jefe de Gabinete.

Hace menos de un mes que la oposición no dialoguista buscó impulsar la interpelación de Adorni, pero no consiguió reunir los votos. La mágica historia de la inversión en bitcoins y los parches a una declaración jurada que tiene la caracterización de un dibujo, motivaron una reacción generalizada y ahora podría estar el número. Según el mecanismo previsto en ela rtículo 101 de la Constitución, cualquiera de las dos Cámaras puede iniciar la interpelación al jefe de Gabinete y la remoción debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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