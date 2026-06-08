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Conflicto en Medio Oriente

Recrudeció la guerra en Medio Oriente y se desploman los mercados

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las bolsas de Asia abrieron con caídas luego de nuevos ataques de Irán a Israel y de Israel al Líbano, mientras Donald Trump no logra frenar el conflicto.

En las últimas horas, el conflicto en Medio Oriente ha sumado nuevos episodios de tensión. Estados Unidos confirmó operaciones militares contra posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán volvió a bombardear Israel, el cual, a su vez, intensificó sus ataques en Gaza y el sur del Líbano. Estos hechos se encadenan y refuerzan la percepción de una escalada que amenaza con extenderse más allá de las fronteras inmediatas y que ya generó nuevas caídas en los mercados a nivel mundial.

Por otra parte, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin avances significativos. Aunque se han planteado propuestas de paz, las diferencias en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz impiden un acuerdo. En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Hamas y Hezbolá, lo que complica cualquier posibilidad de tregua. Así, la comunidad internacional observa con creciente preocupación, ya que el conflicto no solo afecta la seguridad regional, sino también el comercio global de hidrocarburos, generando incertidumbre en los mercados energéticos. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 8 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

Hace 1 hora

El petróleo volvió a dispararse tras los nuevos ataques de Irán a Israel

Los precios del crudo subían más de un 3% el lunes, ya que los nuevos ataques israelíes contra ‌Irán y Líbano reducían ‌las esperanzas de un fin inminente de la guerra a gran escala en Medio Oriente.

 

En la primera mañana de Argentina, los futuros del Brent ganaban 3,08 dólares, o un 3,3%, a 96,17 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) aumentaban 3,37 dólares, o un 3,7%, a 93,91 dólares.

 

Las alzas de los precios del petróleo del lunes compensaban las pérdidas del viernes, ‌cuando los precios cayeron ante las esperanzas de una distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

 

El Brent subió un 33% ⁠desde el inicio del conflicto hace poco más de 100 días, mientras que el WTI ha ​ganado un 40%. En abril, el Brent alcanzó un máximo superior a los 126 dólares por barril.

Hace 1 hora

Irán anunció el fin de su nueva ola de ataques a Israel

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien prometieron "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.

 

"Tras las agresiones y atrocidades del brutal régimen sionista en el sur de Líbano y Dahiye --los barrios del sur de Beirut--, perpetradas con el apoyo del criminal Estados Unidos, las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en apoyo del oprimido pueblo libanés, dieron una contundente respuesta a este régimen", dijeron.

 

Así, ha resaltado que Israel "y los que lo apoyan" deberían "aprender una lección" de esto y subrayó que Irán decidieron "detener las operaciones" contra el país, según recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

 

Las Fuerzas Armadas iraníes manifestaron, sin embargo, que "si las agresiones y las atrocidades continúan, también en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes", en un mensaje que llega tras horas de ataques cruzados y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera el fin de los bombardeos.

Hace 2 horas

Trump pidió a Irán detener el lanzamiento de misiles contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a Irán detener el lanzamiento de misiles contra Israel y regresar a las negociaciones luego de que Teherán lanzara una nueva oleada de misiles balísticos.

 

"Lo que recomendaría a Irán: Ya has disparado tus misiles, es suficiente", afirmó Trump a Fox News.

 

"Regresa a la mesa y haz un trato", sostuvo Trump, que también comentó que Washington y Teherán estaban cerca de alcanzar un acuerdo antes de que Irán lanzara los misiles hoy con anterioridad.

 

"Estamos muy cerca. Yo diría que se hubiera firmado un acuerdo el lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Y ahora esto sucede", añadió Trump. "Ciertamente, esto no ayudará a las negociaciones", dijo Trump. 

Hace 2 horas

Fuertes caídas en las bolsas en Corea y Japón tras la nueva escalada en Medio Oriente

Las dos referencias del barril del petróleo también volvieron a subir y se alejaron de los 90 dólares. Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.

La apertura de las bolsas asiáticas, una vez más, adelantaron la reacción de los mercados internacionales a una nueva escalada militar en Medio Oriente. Después de un domingo en el que Israel rompió la reciente tregua y bombardeó el sur de Beirut, y luego Irán lanzó una serie de ataques contra Israel, la posibilidad de un acuerdo de paz que garantice la navegación libre del estratégico estrecho de Ormuz parece más lejana que nunca. Por eso, Kospi, la bolsa de Corea, que ya había terminado el viernes con una caída por anuncios comerciales de Estados Unidos y del mundo tecnológico, abrió con un derrumbe de más del 8%. En Japón, en tanto, el Nikkei también sufrió una caída de más de 4%.

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Hace 22 horas

Barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz

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09:46 | 07/06/2026

Volvió a estallar la guerra: Israel bombardeó Irán y Líbano; e Irán atacó Israel

Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no responda a los ataques de Irán, pero no lo consiguió. Pese a sus promesas de estar cerca de un acuerdo que calme los mercados financieros, el presidente de EE.UU. no consiguió frenar lo que parece ser el reinicio de la guerra.

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11:09 | 06/06/2026

Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada

Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.

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07:35 | 05/06/2026

Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano

La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.

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19:25 | 04/06/2026

Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"

Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.

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12:45 | 04/06/2026

Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán

La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.

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12:32 | 04/06/2026

La Unión Europea advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano

La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, celebró el acuerdo de alto el fuego pero lamentó el ataque a las fuerzas de la ONU. España e Italia exigieron frenar la escalada.

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09:57 | 04/06/2026

Irán le exigió a Israel la retirada total de sus tropas del sur de Líbano

El jefe de la Fuerza Quds advirtió que la tregua reciente debe implicar el regreso del ejército israelí a las posiciones previas a la guerra de 40 días.

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06:59 | 04/06/2026

Pese al anuncio de tregua, Israel bombardeó el Líbano y se recrudece el conflicto

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que "no habrá paz en la región" mientras Israel no se retire de forma total de Líbano. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí aseguró que el país tiene "libertad de acción" en territorio libanés.

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13:25 | 03/06/2026

Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo

El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el trágico balance de víctimas en medio de una nueva ronda de negociaciones de paz que se lleva adelante en Washington.

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11:42 | 03/06/2026

Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100

El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana.

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11:09 | 03/06/2026

Nuevos bombardeos de Israel en el sur de Líbano dejan al menos siete muertos

El ataque ocurre en medio de la escalada bélica y tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo para que las tropas israelíes no ingresen a la capital, Beirut.

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11:08 | 03/06/2026

Trump afirmó que Irán acordó no desarrollar armas nucleares

El presidente de los Estados Unidos afirmó que el país persa aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Trump se refirió a las negociaciones para lograr la paz en Oriente Medio.

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