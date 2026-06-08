Fuertes caídas en las bolsas en Corea y Japón tras la nueva escalada en Medio Oriente

La apertura de las bolsas asiáticas, una vez más, adelantaron la reacción de los mercados internacionales a una nueva escalada militar en Medio Oriente. Después de un domingo en el que Israel rompió la reciente tregua y bombardeó el sur de Beirut, y luego Irán lanzó una serie de ataques contra Israel, la posibilidad de un acuerdo de paz que garantice la navegación libre del estratégico estrecho de Ormuz parece más lejana que nunca. Por eso, Kospi, la bolsa de Corea, que ya había terminado el viernes con una caída por anuncios comerciales de Estados Unidos y del mundo tecnológico, abrió con un derrumbe de más del 8%. En Japón, en tanto, el Nikkei también sufrió una caída de más de 4%.

En paralelo, los dos precios de referencia del barril del petróleo, Brent y Texas, también volvieron a registrar subas: el primero se acercó a los 93 dólares, mientras que el segundo superó los 95.

Los futuros atados al Dow Jones Industrial y a Nasdaq de Estados Unidos también empezaron a caer, un 0,2% en ambos casos, lo que encendió las alarmas de analistas financieros de un posible lunes negro en ese país.

El domingo fue una jornada de extrema tensión en Medio Oriente. Después de más de una semana de escuchar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decir que un acuerdo con Irán era inminente o, al menos, muy probable, los mercados financieros internacionales fueron testigos de la realidad: la región -clave para la oferta energética global- está más cerca de una nueva guerra que de un acuerdo de paz.

Israel rompió la tregua que había acordado en Washington hace solo unos días con Líbano y bombardeó los suburbios sur de ese país vecino. Irán, en respuesta, lanzó por primera vez en dos meses, una ola de ataques contra el territorio israelí. Según explicó el titular del parlamento iraní, MB Ghalibaf, tanto el bloqueo militar estadounidense a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz como los constantes ataques israelíes contra Líbano representan "una violación" al alto el fuego que había anunciado y prolongado de manera unilateral el propio Trump.

​​​​​Como si esto no fuera suficiente, las bolsas asiáticas ya habían tenido un viernes difícil porque, pese a que esperan para esta semana una disminución del desempleo en Estados Unidos, nada indica que la inflación se esté desacelerando, algo entendible si el precio internacional del petróleo y el gas sigue aumentando por el conflicto en Medio Oriente.

"Los mercados internacionales se están volviendo víctimas de su propio éxito. El mercado laboral dio la vuelta, pero la amenaza de una inflación alta persistente es el riesgo en la mente de todos", explicó la jefa de análisis financiero estratégico del fondo Management Wealth Ritholtz, Callie Fox, al portal de noticias CNBC.