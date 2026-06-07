En las últimas horas, el conflicto en Medio Oriente ha sumado nuevos episodios de tensión. Estados Unidos confirmó operaciones militares contra posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz, mientras que Israel intensificó sus ataques en Gaza y el sur del Líbano. A su vez, Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia Kuwait y Baréin, lo que incrementa la presión sobre los aliados de Washington en la región. Estos hechos se encadenan y refuerzan la percepción de una escalada que amenaza con extenderse más allá de las fronteras inmediatas. Por otra parte, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin avances significativos. Aunque se han planteado propuestas de paz, las diferencias en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz impiden un acuerdo. En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Hamas y Hezbolá, lo que complica cualquier posibilidad de tregua. Así, la comunidad internacional observa con creciente preocupación, ya que el conflicto no solo afecta la seguridad regional, sino también el comercio global de hidrocarburos, generando incertidumbre en los mercados energéticos. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este domingo 7 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Israel rompió la tregua y bombardeó el sur de Beirut, mientras profundiza ataques a Gaza
Tras sellar un acuerdo de alto el fuego en Estados Unidos, Israel volvió a atacar los suburbios de la capital de Líbano. Dijo que el objetivo es la sede de Hezbollah. En Gaza, en tanto, lanzó una serie de ataques que mataron a 4 palestinos.
Hace 1 hora
Pese a la tregua acordada, Israel atacó el sur de la capital de Líbano
Pese a que hace sólo unos días se anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano en Estados Unidos, Israel volvió a bombardear los suburbios sur de la capital, Beirut. Según fuentes israelíes, el objetivo era la sede de la milicia-partido Hezbollah y lo hicieron como represalias por ataques anteriores de los islamistas.
Hace 3 horas
Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en la Franja de Gaza durante este domingo
Cuatro palestinos han muerto este domingo en distintas acciones militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar de la teórica vigencia de un alto el fuego pactado entre las partes.
Entre ellos, Un pescador, Mohamed Musa Abú Yiab, murió en un ataque israelí cuando faenaba en el mar, cerca de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas citadas por el diario 'Filastín'. Fuerzas israelíes han disparado contra embarcaciones de pesca y han detenido a otros dos pescadores.
Otros dos palestinos también murieron tras un bombardeo israelí perpetrado el sábado en el barrio de Al Zeitun del sureste de la Franja de Gaza y sus cuerpos han llegado al Hospital Al Shifa.
Además, ya son nueve los fallecidos en el bombardeo del sábado de las fuerzas israelíes sobre el campamento de desplazados levantado junto a la oficina de pasaportes de la ciudad de Gaza. La última víctima es una mujer de la familia Yundiya que ha fallecido este domingo por las heridas sufridas.
Asimismo se han informado de intensos bombardeos israelíes de artillería en el campamento de refugiados de Al Bureij. También ha sido golpeado con artillería el norte de la Franja y el este de Jan Yunís, en el sur del enclave palestino.
Hace 23 horas
Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada
Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.
07:35 | 05/06/2026
Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano
La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.
19:25 | 04/06/2026
Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"
Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.
12:45 | 04/06/2026
Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán
La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.
12:32 | 04/06/2026
La Unión Europea advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano
La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, celebró el acuerdo de alto el fuego pero lamentó el ataque a las fuerzas de la ONU. España e Italia exigieron frenar la escalada.
09:57 | 04/06/2026
Irán le exigió a Israel la retirada total de sus tropas del sur de Líbano
El jefe de la Fuerza Quds advirtió que la tregua reciente debe implicar el regreso del ejército israelí a las posiciones previas a la guerra de 40 días.
06:59 | 04/06/2026
Pese al anuncio de tregua, Israel bombardeó el Líbano y se recrudece el conflicto
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que "no habrá paz en la región" mientras Israel no se retire de forma total de Líbano. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí aseguró que el país tiene "libertad de acción" en territorio libanés.
13:25 | 03/06/2026
Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo
El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el trágico balance de víctimas en medio de una nueva ronda de negociaciones de paz que se lleva adelante en Washington.
11:42 | 03/06/2026
Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100
El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana.
11:09 | 03/06/2026
Nuevos bombardeos de Israel en el sur de Líbano dejan al menos siete muertos
El ataque ocurre en medio de la escalada bélica y tras el anuncio de Donald Trump sobre un acuerdo para que las tropas israelíes no ingresen a la capital, Beirut.
11:08 | 03/06/2026
Trump afirmó que Irán acordó no desarrollar armas nucleares
El presidente de los Estados Unidos afirmó que el país persa aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones entre Washington y Teherán.
Trump se refirió a las negociaciones para lograr la paz en Oriente Medio.
10:09 | 03/06/2026
Hamas advirtió que Israel "pagará un alto precio" y denunció la ruptura del tregua
El grupo palestino criticó la inacción de los mediadores internacionales y denunció que los ataques israelíes continuaron en Gaza a pesar del pacto firmado en 2025.
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Se terminó el misterio: Trump reconoció que le dijo "loco" a Netanyahu
El presidente de Estados Unidos reconoció una fuerte discusión telefónica con el primer ministro israelí por la ofensiva en Líbano. Aunque relativizó el episodio, admitió diferencias sobre el rumbo de la guerra y defendió la necesidad de frenar la escalada regional.
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Irán atacó a varios países del Golfo y le advirtió a EE.UU.: "Que sirva como lección"
La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que sus ataques con misiles y drones contra Kuwait y Bahréin "deberían servir de lección" para Estados Unidos y sus aliados.