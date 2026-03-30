Trump insiste con las amenazas e Irán sigue negando un diálogo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó el lunes que Alireza Tangsiri, comandante en jefe de su armada, falleció tras sufrir graves heridas en el cumplimiento de su deber.

En un comunicado publicado por su medio oficial, Sepah News, el CGRI expresó sus condolencias por el “martirio” de Tangsiri.

El comunicado agregó que Tangsiri, de 64 años, murió a causa de las graves heridas sufridas “mientras organizaba y fortalecía sus fuerzas y reforzaba el escudo defensivo del país a lo largo de las islas y costas atacadas por fuerzas hostiles”.

Asimismo, lo elogió por los “fuertes golpes” que las fuerzas navales del CGRI asestaron a importantes instalaciones e infraestructura estadounidenses e israelíes bajo su mando.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en un comunicado el jueves que el ejército israelí mató a Tangsiri en un ataque aéreo nocturno, y agregó que el ataque también acabó con la vida de otros altos mandos de la armada.

La Guardia Revolucionaria Islámica subrayó que la ausencia del Tangsiri no ha mermado los contundentes ataques de sus fuerzas navales contra los enemigos ni su capacidad para mantener un control decisivo sobre el estrecho de Ormuz.