La guerra en Medio Oriente ya cumplió su cuarta semana y no hay señales de desescalada. Mientras las potencias regionales se reunían en Pakistán para debatir cómo poner fin a los combates, 2.500 marines estadounidenses llegaron a la región y en las últimas horas los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, comenzaron a atacar a Israel. Mientras tanto, el presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que las fuerzas de su país "están esperando la llegada de las tropas estadounidenses al terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales". Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en El Destape.
Trump insiste con las amenazas e Irán sigue negando un diálogo
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Trump amenazó hoy con la destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y otras infraestructuras vitales.
Hace 2 horas
Suben los futuros del petróleo crudo estadounidense tras el ataque el buque de Kuwait
Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 3,4% tras el ataque al petrolero de Kuwait en Dubai, en el que no se registraron víctimas fatales.
Hace 2 horas
Kuwait denunció que Irán atacó el petrolero en Dubai
La Kuwait Petroleum Corporation denunció que el ataque al petrolero en Dubai provino desde las fuerzas iraníes.
La corporación afirmó que el buque cisterna Al Salmi estaba completamente cargado en el momento del incidente y advirtió de un posible derrame de petróleo.
Hace 2 horas
Atacaron un buque petrolero de Kuwait en Dubai
El gobierno de Kuwait informó que un petrolero fue atacado en el puerto de Dubai, por lo que podría haber un derrame de petróleo. Según informó Reuters, no se registraron víctimas fatales.
Hace 5 horas
Netanyahu se niega a fijar un plazo para poner fin a la guerra contra Irán, pero afirma que ya pasó "la mitad del camino"
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró a Newsmax que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán había logrado más de la mitad de sus objetivos, pero no quiso precisar cuándo terminaría.
Según informó AFP, afirmó que la guerra "sin duda ha superado la mitad de su curso. Pero no quiero fijar un plazo", y agregó que creía que la república islámica de Irán terminaría "colapsando internamente".
Hace 5 horas
Israel apunta al “corazón de Teherán” en una nueva oleada de ataques
Las fuerzas israelíes completaron una oleada de ataques en toda la capital de Irán, Teherán, apuntando a lo que dicen que es infraestructura del régimen iraní.
“Hace poco, las FDI completaron una oleada de ataques a gran escala dirigida contra infraestructura del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, dijeron este lunes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado citado por la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.
Más temprano este lunes, las FDI dijeron que habían atacado 170 objetivos pertenecientes al régimen iraní en las últimas 24 horas, incluidos sitios que, según dijeron, estaban vinculados a la investigación y producción de armas.
Las FDI dijeron que los objetivos incluían instalaciones donde se producen motores de drones, así como varios cuarteles generales militares clave en el oeste de Irán.
Hace 6 horas
Irán sostiene que no está en conversaciones con Estados Unidos
En las últimas horas, Esmaeil Baghaei , portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán , reiteró una vez más que Irán no ha participado en negociaciones con Estados Unidos desde el comienzo de esta guerra, y no lo hará hasta que cese la agresión militar estadounidense.
Hace 6 horas
Francia solicitó una reunión de emergencia de la ONU tras el ataque mortal contra cascos azules de la ONU en Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para mañana, tras los "incidentes extremadamente graves" contra las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano, en los que murieron tres ciudadanos indonesios y otros dos resultaron heridos.
“Estos ataques cerca de las posiciones de las fuerzas de paz de la ONU son inaceptables e injustificables”, dijo Barrot, y agregó que Francia exige “una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de estas tragedias”.
Los cascos azules de Indonesia fueron los primeros miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano, conocida como UNIFIL, en morir en el marco de la lucha de Israel contra Hezbolá . La UNIFIL declaró que fallecieron "cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan".
Hace 7 horas
El brent sube un 0,19 % a 112,78 dólares pendiente del conflicto en Oriente Medio
El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este lunes un 0,19 %, hasta 112,78 dólares, en el mercado de futuros de Londres, pendiente un día más de la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,21 dólares en el ICE londinense respecto al cierre del pasado viernes, cuando terminó en 112,57 dólares, su nivel más alto desde julio de 2022.
El petróleo europeo, que llegó a rozar los 120 dólares al inicio del conflicto, se mantiene en cotas elevadas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con "destruir" infraestructuras energéticas iraníes si no se alcanza pronto un acuerdo que incluya, entre otros puntos, el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán.
Hace 7 horas
Israel aprobó la pena de muerte para palestinos condenados como "terroristas"
El proyecto había sido muy resistido por organizaciones palestinas y de derechos humanos porque, en un contexto en que Israel utiliza cada vez más livianamente el calificativo de terrorista y avanza duramente sobre la población palestina, esta nueva ley podría legalizar un sistema legal de ejecuciones masivas.
Hace 8 horas
La Casa Blanca afirma que Trump está interesado en pedir a los estados árabes que ayuden a pagar la guerra contra Irán
Según la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt el presidente Donald Trump "estaría interesado" en pedir a los países árabes que paguen el costo de su guerra contra Irán, y agregó que cree que el Presidente "tendría más que decir sobre el tema".
Al preguntársele si los países árabes estarían dispuestos a contribuir económicamente a la guerra, Leavitt respondió que no se adelantaría al presidente, pero que Trump había tenido esa idea.
Hace 9 horas
Denunciaron un ataque contra un buque comercial cerca de las costas de Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico
Un ataque contra un buque con containers cerca de a las costas de Arabia Saudita fue denunciado en el Golfo Pérsico, mientras Estados Unidos sigue prometiendo que garantizará el paso por el estrecho de Ormuz. Según informó el Centro de Operaciones del Comercio Marítimo del Reino Unido, dos proyectiles cayeron en el agua al lado del buque.
Hace 9 horas
Un ataque mató a dos cascos azules de la ONU con sus ataques contra Líbano
La fuerza de la ONU en Líbano, UNIFIL, informó que dos cascos azules fueron asesinados "en una explosión de origen desconocido que destruyó a su vehículo cerca de Bani Hayyan. Un tercer casco azul fue gravemente herido y un cuarto también sufrió heridas".
En la guerra regional que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán, el único país que hasta ahora está atacando el sur de Líbano es Tel Aviv.
Hace 11 horas
Por conflicto en Medio Oriente sube costo del agro y podría trasladarse a alimentos
La dependencia externa del sector y las tensiones en el comercio global abren interrogantes sobre el precio futuro de productos como harina y aceite.
Hace 12 horas
Israel bombardeó 170 objetivos en las últimas 24 horas
La Fuerza Aérea israelí anunció que bombardeó 170 objetivos iraníes sólo en las últimas 24 horas.
Hace 14 horas
La Guardia Revolucionaria Iraní confirma la muerte del comandante de la marina debido a heridas graves
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó el lunes que Alireza Tangsiri, comandante en jefe de su armada, falleció tras sufrir graves heridas en el cumplimiento de su deber.
En un comunicado publicado por su medio oficial, Sepah News, el CGRI expresó sus condolencias por el “martirio” de Tangsiri.
El comunicado agregó que Tangsiri, de 64 años, murió a causa de las graves heridas sufridas “mientras organizaba y fortalecía sus fuerzas y reforzaba el escudo defensivo del país a lo largo de las islas y costas atacadas por fuerzas hostiles”.
Asimismo, lo elogió por los “fuertes golpes” que las fuerzas navales del CGRI asestaron a importantes instalaciones e infraestructura estadounidenses e israelíes bajo su mando.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó en un comunicado el jueves que el ejército israelí mató a Tangsiri en un ataque aéreo nocturno, y agregó que el ataque también acabó con la vida de otros altos mandos de la armada.
La Guardia Revolucionaria Islámica subrayó que la ausencia del Tangsiri no ha mermado los contundentes ataques de sus fuerzas navales contra los enemigos ni su capacidad para mantener un control decisivo sobre el estrecho de Ormuz.
Hace 15 horas
Trump amenaza: Estados Unidos podría tomar la isla de Kharg
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con “destruir por completo” todas las centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg de Irán si no se llega pronto a un acuerdo para levantar el bloqueo al estratégico estrecho de Ormuz.
El mandatario dijo esto poco después de haber afirmado que Estados Unidos mantiene conversaciones serias con Irán para poner fin a las operaciones militares.
Hace 16 horas
La respuesta de Irán a la amenaza de Trump
Irán informó que el Parlamento estaba valorando la posibilidad de que ese país abandone el Tratado de No Proliferación (TNP), informó este lunes la agencia de noticias semioficial Tasnim.
Antes Trump había advertido que Estados Unidos quiere “apoderarse del petróleo en Irán” y que podría tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación petrolera del país.
En una entrevista con el Financial Times, Trump dijo que “para ser sincero, mi cosa favorita es apoderarme del petróleo en Irán”, comparándolo con Venezuela, donde Washington pretende controlar la industria petrolera “indefinidamente” tras retirar a la fuerza al presidente Nicolás Maduro en enero.
Apoderarse del petróleo iraní implicaría tomar la isla de Kharg, a través de la cual se exporta más del 90 % del petróleo de Irán, informó el Financial Times, advirtiendo que tal “asalto” corre el riesgo de aumentar las bajas y prolongar la guerra.
“Quizá tomemos la isla de Kharg, quizás no. Tenemos muchas opciones”, comentó Trump, citado por el medio.
Enseguida, completó: “Esto también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo”. Podríamos tomarla muy fácilmente”.
Hace 17 horas
Trump califica a los líderes de Irán de "muy razonables" mientras Pakistán prepara las conversaciones
Pakistán acoge conversaciones con Arabia Saudita, Turquía y Egipto para debatir la desescalada regional
Por Trevor Hunnicutt y Asif Shahzad y Alexander Cornwell y Sabrina Valle
00:05 | 30/03/2026
Un mes de guerra: Argentina amortigua el impacto gracias al estancamiento económico
Sin embargo, diversos sectores advierten sobre el peligro de una mayor caída del consumo. Esto, a su vez, pondría un límite a la aceleración inflacionaria por la suba del combustible.
22:18 | 29/03/2026
Los mercados caen en Asia en el inicio de una nueva semana incierta por la guerra
El Nikkei de Japón y los índices bursátiles de Corea del Sur lideraban las caídas en medio de rumores de una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Irán.
21:15 | 29/03/2026
El precio del petróleo volvió a dispararse entre rumores de una invasión de EE.UU.
El Brent cotiza a 115 dólares, su máximo en 10 años, mientras Donald Trump adelanta que trabaja para tomar control del estrecho de Ormuz. Medios de EE.UU hablan de más de 50.000 tropas en Medio Oriente y analizan un posible barril a USD 200.
16:14 | 29/03/2026
Energía, tecnología y guerra en la nueva fase del capitalismo
14:45 | 29/03/2026
Drones ucranianos atacaron un importante puerto petrolero ruso
Los ataques al puerto ruso Ust-Luga se suman a los de la semana pasada contra la refinería petrolera Kirik, la segunda más grande del país.
FOTO DE ARCHIVO. Una imagen satelital muestra humo elevándose desde el puerto báltico ruso de Ust-Luga.
14:44 | 29/03/2026
Desde el comienzo de la guerra, más de 250 estudiantes y docentes fueron asesinados
La Universidad Tecnológica de Irán fue atacada por segunda vez. En respuesta, la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que todas las universidades estadounidenses y de sus aliados de la región serán consideradas "objetivos legítimos".
13:19 | 29/03/2026
Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la ampliación de la “zona de seguridad” en territorio libanés en el marco de la ofensiva contra Hezbolá, con el objetivo de alejar la frontera de los ataques y consolidar la presencia militar israelí en la región.
Netanyahu anunció la ampliación de la "zona de seguridad" en el Líbano
10:45 | 29/03/2026
Irán afirma que EE.UU. está planeando una invasión terrestre y promete "fuego y castigo"
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos estaba planeando un ataque terrestre.
10:41 | 29/03/2026
Israel no permitió celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén
El Patriarcado Latino, la diócesis de la Iglesia Católica en Tierra Santa, denunció que "por primera vez en siglos" la policía israelí no permitió el ingreso de su titular y del sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la tradicional misa. Horas más tarde, Netanyahu anunció que dio marcha atrás y que el cardenal Pierbattista Pizzaballa tendría "acceso pleno e inmediato a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén".
Patriarcas y titulares de las Iglesias de Jerusalén en una reunión de marzo 2026.
00:05 | 29/03/2026
Guerra contra Irán: un inesperado giro hacia un nuevo orden mundial
Tras un mes de conflicto, las hipótesis sobre el origen de la guerra, la falta de estrategia de Estados Unidos e Israel y el avance geopolítico de Irán delinean un escenario global en transformación.
14:54 | 28/03/2026
Quiénes son los hutíes, los aliados de Irán en Yemen que se sumarán a la guerra
Los grupos armados hutíes confirmaron en un comunicado que atacarán Israel este sábado, incorporándose de esta forma a la guerra en Medio Oriente. Quiénes son y qué peso real tienen en la región.
11:37 | 28/03/2026
Trump mencionó al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que pedir disculpas
Ocurrió durante una conferencia con empresarios saudíes el viernes pasado. Apenas se rectificó, el republicano aseguró que "las fake news dirán que fue accidental, pero no hay accidentes conmigo".