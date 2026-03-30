Pakistán acoge conversaciones con Arabia Saudita, Turquía y Egipto para debatir la desescalada regional

Por Trevor Hunnicutt y Asif Shahzad y ​Alexander Cornwell y Sabrina Valle

WASHINGTON/ISLAMABAD, 30 mar (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que EEUU e Irán han mantenido contactos "directos e indirectos" y que los nuevos dirigentes iraníes se han mostrado "muy razonables", ‌mientras llegaban más tropas estadounidenses a la región ‌y Teherán advertía de que no aceptará ninguna humillación.

Las declaraciones de Trump del domingo se produjeron después de que Pakistán, que actúa como intermediario entre Teherán y Washington, anunciara que se estaba preparando para acoger "conversaciones significativas" en los próximos días con el objetivo de poner fin a la guerra con Irán, que ya dura un mes.

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"Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro, pero es posible que no lo hagamos", dijo Trump a los periodistas el domingo por la tarde mientras viajaba a bordo del avión presidencial Air Force One hacia Washington.

Trump dijo ​que creía que Estados Unidos ya ⁠había logrado un cambio de régimen en Teherán tras los ataques que acabaron con la vida del líder ‌supremo del país y otros altos cargos, pero señaló en dos ocasiones que sus sustitutos ⁠parecían "razonables".

Un primer ataque israelí el 28 de febrero acabó con la ⁠vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien fue sustituido por su hijo Mojtaba.

La guerra se ha extendido por todo Oriente Medio, causando miles de muertos, provocando la mayor interrupción jamás vista en el suministro ⁠energético y afectando a la economía mundial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijo que ​las conversaciones entre los ministros de Asuntos Exteriores de la región celebradas el domingo ‌abordaron las formas de poner fin a la guerra ‌lo antes posible, así como posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.

"Pakistán tendrá el honor ⁠de acoger y facilitar conversaciones significativas entre ambas partes en los próximos días, con vistas a una solución integral y duradera del conflicto en curso", afirmó. No estaba claro si Estados Unidos e Irán habían acordado asistir.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó anteriormente a EEUU de enviar mensajes sobre posibles negociaciones mientras, al mismo tiempo, ​planeaba una invasión terrestre. ‌Teherán estaba dispuesto a responder si se desplegaban soldados estadounidenses, afirmó.

"Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es que nunca aceptaremos la humillación", dijo en un mensaje a la nación.

El Departamento de Defensa de EEUU ha enviado miles de soldados a Oriente Medio, lo que da a Trump la opción de lanzar una ofensiva terrestre.

Un representante israelí dijo que no había intención de ⁠reducir los ataques contra Irán antes de unas posibles conversaciones entre Washington y Teherán, y que Israel seguiría llevando a cabo ataques contra lo que describió como objetivos militares.

ATAQUES ISRAELÍES

El ejército israelí dijo que había lanzado más de 140 ataques aéreos sobre el centro y el oeste de Irán, incluida Teherán, durante las 24 horas previas a la tarde del domingo, alcanzando bases de lanzamiento de misiles balísticos e instalaciones de almacenamiento, entre otros objetivos.

Medios estatales iraníes informaron de que los ataques habían alcanzado el aeropuerto de Mehrabad y una planta petroquímica en la ciudad norteña de Tabriz.

Una planta química en el sur ‌de Israel, cerca de la ciudad de Beerseba, fue alcanzada por un misil o restos de misil mientras Israel repelía múltiples salvas procedentes de Irán, lo que provocó advertencias oficiales a la población para que se mantuviera alejada debido a la presencia de "materiales peligrosos".

El bloqueo efectivo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de los envíos globales de petróleo y gas, ha disparado los precios del crudo y ha extendido el sufrimiento económico por ‌todo el mundo.

Las bolsas descendían en Asia el lunes, mientras los inversores se preparaban para un conflicto prolongado en el golfo Pérsico que ya ha llevado a los precios del petróleo a una subida mensual récord, lo que ha provocado un repunte ‌de la inflación y el ⁠riesgo de recesión en gran parte del mundo. El índice Nikkei de Japón bajaba un 4,7%.

Mientras tanto, los precios del petróleo parecían dispuestos a prolongar sus ganancias, con el Brent encaminado ​hacia una subida mensual récord. Los futuros del crudo Brent avanzaban 3,09 dólares, o un 2,74%, hasta los 115,66 dólares por barril, a las 2353 GMT, tras cerrar el viernes con un alza del 4,2%.

Con información de Reuters