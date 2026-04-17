En las últimos días, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad. A pesar de tres rondas de diálogo, Washington insistió en que Teherán abandone su programa nuclear, mientras que la delegación iraní calificó esas demandas de “inaceptables”. Como consecuencia inmediata, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. Al mismo tiempo, Israel intensificó sus ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, lo que generó una nueva escalada regional que llegó a su fin tras el alto el fuego que anunció el presidente Donald Trump. En este escenario, Miles de personas están intentando regresar a sus hogares en el sur de Líbano este viernes. Qué pasó en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel: 16 de abril.
Miles de personas regresan a sus hogares en el sur de Líbano tras el alto el fuego
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 1 hora
El ejército libanés acusó a Israel de violar la tregua. Hezbolá advierte que “mantiene el dedo en el gatillo” y Trump le pide "responsabilidad" a la organización político-miliar.
Hace 1 hora
Trump dice que la guerra en Irán debería terminar "pronto" y que Hezbolá debería apoyar la tregua
Niños gesticulan desde un vehículo mientras los desplazados se dirigen a regresar a sus hogares tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, cerca de Tiro, Líbano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró convencido de que pronto se podría alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán y afirmó que Hezbolá, respaldado por Teherán, debería apoyar la tregua de diez días acordada entre Líbano e Israel y respaldada por Estados Unidos.
Hace 1 hora
Advierten por faltante de combustible en aviones europeos: ya hay vuelos cancelados
La crisis energética por la guerra con Irán amenaza el combustible aéreo en Europa: advierten posibles cancelaciones de vuelos.
La guerra en Medio Oriente impacta de lleno en la aviación europea. Según advirtió el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, el continente podría enfrentar problemas de abastecimiento de combustible para aviones en pocas semanas, por lo que empezaron a anunciarse cancelaciones de vuelos.
Hace 1 hora
Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones
Horas después de que Donald Trump anunciara un alto al fuego entre Israel y Líbano, desde Beirut apuntaron contra Tel Aviv y los acusaron de haber violado el alto al fuego hoy mismo.
Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.
Tras el anuncio del presidente Donald Trump de un alto al fuego entre Líbano e Israel a partir de este jueves, las autoridades libaneses denunciaron rápidamente las primeras violaciones de Israel al acuerdo, a poco de que el premier israelí Benjamín Netanyahu confirmara que no desmovilizará a sus tropas del sur del Líbano. En tanto, los israelíes seguirán ocupando de facto un territorio de casi 10 kilómetros en el sur de su país vecino.
Hace 10 horas
Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones
Horas después de que Donald Trump anunciara un alto al fuego entre Israel y Líbano, desde Beirut apuntaron contra Tel Aviv y los acusaron de haber violado el alto al fuego hoy mismo.
Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.
Hace 10 horas
La verdad del vídeo viral del secretario de Guerra de Trump y el diálogo de Pulp Fiction
Pete Hegset replicó una supuesta cita bíblica, cuando en realidad parafraseó el texto del personaje de Samuel L. Jackson en la película dirigida por Quentin Tarantino.
Hace 12 horas
Advierten por faltante de combustible en aviones europeos: ya hay vuelos cancelados
La crisis energética por la guerra con Irán amenaza el combustible aéreo en Europa: advierten posibles cancelaciones de vuelos.
Hace 16 horas
El impacto de la guerra con Irán golpea el suministro eléctrico en Pakistán
La crisis energética en Pakistán se agrava por la guerra con Irán y la falta de GNL, con cortes de luz y medidas urgentes para sostener el sistema.
06:58 | 16/04/2026
Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones
El presidente de Estados Unidos invitó para el próximo jueves a los líderes de Líbano e Israel a la Casa Blanca. Será el mismo día que se termine el alto al fuego entre EE.UU e Irán, en medio de rumores de una posible extensión de esa tregua. Netanyahu, sin embargo, aclaró que no se retirarán del sur del Líbano y que seguirán ocupando un territorio de casi 10 kilómetros.
19:01 | 15/04/2026
La suba del gas, el talón de Aquiles de Argentina en la guerra contra Irán
El país se beneficia parcialmente por la suba mundial del petróleo, pero en paralelo sufre un importante sobrecosto por la necesidad de importar gas en invierno.
16:36 | 15/04/2026
La ONU condenó los ataques de Israel a Líbano tras el anuncio del alto al fuego
Solo el pasado miércoles los ataques de Israel provocaron 300 muertes. Según denunció hoy el gobierno libanés, desde marzo hasta hoy hubo un total de 2.100 muertos.
FOTO DE ARCHIVO: Soldados israelíes caminan entre edificios destruidos en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel
07:07 | 15/04/2026
Trump dice que la guerra con Irán está “cerca de terminar”
El presidente de Estados Unidos volvió a deslizar que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente.
19:29 | 14/04/2026
Italia suspendió su acuerdo de defensa con Israel
El acuerdo bilateral, vigente desde 2005, se renovaba automáticamente cada cinco años y garantizaba intercambio de información militar entre ambos países. Donald Trump criticó al gobierno italiano por no sumarse a la guerra contra Irán.
18:59 | 14/04/2026
Sufre Italia porque se le cayó la última esperanza para ir al Mundial 2026
El DT de Irán confirmó si su seleccionado estará en el Mundial 2026, pese al conflicto con Estados Unidos, y dejó un mensaje que generó impacto.
El DT de Irán confirmó su presencia en el Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos y dejó un mensaje que generó impacto.
18:40 | 14/04/2026
Crisis social en India por la falta de GNL por la guerra: éxodos masivos y hambre
India es el segundo importador de GNL más importante del mundo. La crisis en Medio Oriente por la guerra y el cierre de Ormuz está golpeando fuertemente en la macro y la micro economía del país.
11:06 | 14/04/2026
Meloni repudió a Trump por su ataque al papa León XIV: “Es inaceptable”
La jefa de Gobierno de Italia cuestionó al presidente de Estados Unidos por sus dichos contra el pontífice y defendió el rol de la Iglesia en favor de la paz.
Meloni rechazó el ataque de Trump contra el papa León XIV.
08:08 | 14/04/2026
EE.UU. obliga a varios barcos a dar la vuelta en Ormuz, mientras Israel y Líbano dialogan
Mientras Israel profundiza sus ataques en Líbano, Donald Trump aseguró que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días.
El secretario de Estado norteameriano, Marco Rubio.
13:32 | 13/04/2026
Este informe revela a cuánto se irá el dólar por la guerra en Medio Oriente
El banco ajustó sus proyecciones para América latina en un escenario de mayor volatilidad, donde el dólar vuelve a actuar como refugio. En la Argentina, el esquema administrado convivirá con las tensiones externas.