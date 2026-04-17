Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones

Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.

Tras el anuncio del presidente Donald Trump de un alto al fuego entre Líbano e Israel a partir de este jueves, las autoridades libaneses denunciaron rápidamente las primeras violaciones de Israel al acuerdo, a poco de que el premier israelí Benjamín Netanyahu confirmara que no desmovilizará a sus tropas del sur del Líbano. En tanto, los israelíes seguirán ocupando de facto un territorio de casi 10 kilómetros en el sur de su país vecino.

En medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, con el estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, los israelíes aprovecharon el movimiento para mantener sus hostilidades con sus demás vecinos insistiendo con ataques hacia el territorio palestino de Gaza y El Líbano. Desde la República Islámica, presionados por Trump para mantener una tregua de 10 días, aseguraron que no aceptarían si el acuerdo no incluía al Líbano, país aliado de Teherán. En ese marco, los estadounidenses accedieron a una reunión trilateral con israelíes y libaneses en Washington para acordar un alto al fuego entre ambos, para que entre en vigencia hoy mismo. Sin embargo, desde Beirut acusaron a Tel Aviv de no respetar el acuerdo tras las declaraciones del propio Netanyahu, en las que se negó a desmovilizar a sus efectivos del sur del país.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m", escribió el presidente Trump en sus redes sociales. En paralelo, además confirmó que los invitó a ambos a una reunión en la Casa Blanca el próximo jueves, justo el día en el que terminaría el alto al fuego con Irán.

La cita con Aoun y Netanyahu, según Trump, será significativa por ser "las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983".

Las advertencias israelíes a los libaneses del sur: "Permanezcan al norte del río Litani"

El portavoz del ejército israelí Avichay Adraee, en el marco de un "mensaje urgente" a través de sus redes sociales, le advirtió a los residentes del sur del Líbano que permanezcan al norte del río Litani "a pesar del inicio del alto el fuego".

En un comunicado difundido a través de X, Adraee afirmó que, si bien el acuerdo de alto el fuego "ha entrado en su fase de implementación", las fuerzas israelíes "mantienen sus posiciones actuales" para contrarrestar lo que describió como "actividades terroristas en curso" de Hezbolá.

La zona sur del río Litani, en pleno territorio libanés, bajo ataque israelí en los últimos días.

En ese marco, desde las plataformas oficiales de las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron haber atacado en las últimas 24 horas más de "380 objetivos" en el Líbano, todos ellos atribuidos a Hezbolá, incluidos lanzadores y cuarteles generales.

Guterres celebró el acuerdo entre Israel y Líbano: "Espero que contribuya a una paz duradera"

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano y expresó su esperanza de que la tregua "sirva de base para una estabilidad permanente" en la región.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la ONU escribió: "Espero que esto allane el camino para las negociaciones que conduzcan a una solución a largo plazo del conflicto y contribuya a los esfuerzos en curso para lograr una paz duradera e integral en la región".