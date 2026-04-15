Israel prosigue la guerra en el Líbano tras las conversaciones en Washington

Beirut.

Por Alexander Cornwell ​y Jana Choukeir

TEL AVÍV/BEIRUT/DUBÁI, 15 abr (Reuters) - El ejército israelí volvió a ordenar ‌a la población ‌que abandone una franja del sur del Líbano mientras intensificaba el miércoles la guerra contra Hezbolá, el grupo respaldado por Irán, un día después de las históricas conversaciones en Washington con un enviado del ​Gobierno libanés.

Tras más ⁠de cinco semanas de un conflicto ‌que comenzó cuando Hezbolá abrió ⁠fuego en apoyo de ⁠Teherán, el grupo condenó las conversaciones con Israel como "un pecado nacional" que ampliaría las divisiones ⁠en un Líbano profundamente polarizado.

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La reunión ​del martes, organizada por el ‌secretario de Estado de ‌Estados Unidos, Marco Rubio, se realizó en ⁠un momento de crisis generalizada en Oriente Medio, una semana después de un frágil alto el fuego entre Estados ​Unidos, Israel ‌e Irán.

Los enviados israelí y libanés dijeron que las conversaciones fueron positivas, aunque antes de la reunión Israel había descartado cualquier debate sobre la ⁠demanda libanesa de un alto el fuego. Israel ha declarado que el objetivo de las conversaciones es desarmar a Hezbolá y lograr la paz.

La ofensiva israelí en el Líbano ha causado la muerte de más de ‌2.000 personas y ha obligado a 1,2 millones a abandonar sus hogares desde el 2 de marzo, según las autoridades libanesas.

El ejército israelí dijo que había atacado más de ‌200 instalaciones de Hezbolá en el sur del Líbano en las últimas 24 horas.

Hezbolá lanzó 40 ‌cohetes contra ⁠Israel el miércoles por la mañana, según un portavoz del Gobierno ​israelí.

Con información de Reuters