La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 15 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 15 de abril 2026
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 15 de abril de 2026.
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
- 1: 7708
- 2: 6577
- 3: 2486
- 4: 9439
- 5: 9925
- 6: 9789
- 7: 0419
- 8: 3423
- 9: 9341
- 10: 7243
- 11: 5924
- 12: 9481
- 13: 2932
- 14: 1727
- 15: 3468
- 16: 4281
- 17: 3803
- 18: 2352
- 19: 5935
- 20: 8268
Letras de la Nacional: CFRW
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 6709
- 2: 5836
- 3: 6277
- 4: 1661
- 5: 7544
- 6: 6697
- 7: 8702
- 8: 2836
- 9: 1625
- 10: 7155
- 11: 8607
- 12: 8275
- 13: 4621
- 14: 3310
- 15: 4518
- 16: 0197
- 17: 5820
- 18: 3094
- 19: 1941
- 20: 0049
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 2082
- 2: 1400
- 3: 8626
- 4: 9003
- 5: 0285
- 6: 1946
- 7: 0038
- 8: 3699
- 9: 4613
- 10: 3158
- 11: 5538
- 12: 9399
- 13: 7123
- 14: 3848
- 15: 4045
- 16: 6809
- 17: 1534
- 18: 2520
- 19: 7432
- 20: 7178
Letras de la Nacional: HQWZ
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 8675
- 2: 2657
- 3: 8815
- 4: 5376
- 5: 9483
- 6: 4105
- 7: 8816
- 8: 9562
- 9: 6377
- 10: 9111
- 11: 5854
- 12: 7385
- 13: 8884
- 14: 5211
- 15: 6995
- 16: 7638
- 17: 5412
- 18: 8029
- 19: 2424
- 20: 8674
Hace 3 horas
Quini 6: resultados del miércoles 15 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.
12:14 | 14/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 14 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 14 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 14 de abril de 2026.
08:38 | 13/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 13 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 13 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 13 de abril de 2026.
23:03 | 12/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 12 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.364 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 12 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.364 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 12 de abril de 2026.
17:32 | 12/04/2026
Telekino 2423: resultados del sorteo del 12 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2423. Jugada correspondiente al domingo 12 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2423 del domingo 12 de abril.
12:15 | 10/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 10 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 10 de abril de 2026.
16:48 | 09/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 9 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 9 de abril de 2026.
21:25 | 08/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 8 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.363 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 8 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.363 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 8 de abril de 2026.
13:57 | 08/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 8 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 8 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 8 de abril de 2026.
13:01 | 07/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 7 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 7 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 7 de abril de 2026.
12:46 | 06/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 6 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 6 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 6 de abril de 2026.
22:05 | 05/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 5 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.362 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 5 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.362 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 5 de abril de 2026.
17:11 | 05/04/2026
Telekino 2422: resultados del sorteo del 5 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2422. Jugada correspondiente al domingo 5 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2422 del domingo 5 de abril.
21:25 | 01/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 1 de abril y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.361 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 1 de abril de 2026.
Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.000 millones.