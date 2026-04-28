La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 28 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 28 de abril 2026
En VIVO - Actualizado hace 0 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 28 de abril de 2026.
Hace 2 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 6463
- 1: 6463
- 2: 1026
- 3: 8334
- 4: 3367
- 5: 0842
- 6: 0663
- 7: 9263
- 8: 6411
- 9: 9851
- 10: 8216
- 11: 7636
- 12: 4344
- 13: 7015
- 14: 9715
- 15: 9274
- 16: 6708
- 17: 2833
- 18: 1146
- 19: 4919
- 20: 5357
Letras de la Nacional: AUNX
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 4095
- 1: 4095
- 2: 0339
- 3: 3733
- 4: 4545
- 5: 1566
- 6: 5579
- 7: 0359
- 8: 2651
- 9: 5927
- 10: 3012
- 11: 4660
- 12: 7868
- 13: 2591
- 14: 1575
- 15: 6525
- 16: 7521
- 17: 9750
- 18: 4707
- 19: 1313
- 20: 4705
Hace 3 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 4380
- 1: 4380
- 2: 7225
- 3: 7249
- 4: 5497
- 5: 6444
- 6: 0268
- 7: 9853
- 8: 8134
- 9: 2656
- 10: 0941
- 11: 4881
- 12: 7777
- 13: 1787
- 14: 6624
- 15: 2289
- 16: 6815
- 17: 1212
- 18: 7582
- 19: 9488
- 20: 3967
Letras de la Nacional: AUBW
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0895
- 1: 0895
- 2: 2960
- 3: 1700
- 4: 4471
- 5: 9917
- 6: 9274
- 7: 5958
- 8: 7814
- 9: 8611
- 10: 6956
- 11: 8529
- 12: 2372
- 13: 8881
- 14: 2280
- 15: 4814
- 16: 2745
- 17: 0431
- 18: 3752
- 19: 7153
- 20: 3548
21:26 | 26/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 26 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.368 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 26 de abril de 2026.
14:46 | 26/04/2026
Telekino 2425: resultados del sorteo del 26 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2425. Jugada correspondiente al domingo 26 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2424 del domingo 26 de abril.
10:42 | 24/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 24 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 24 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 24 de abril de 2026.
13:10 | 23/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 23 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 23 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 23 de abril de 2026.
21:27 | 22/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 22 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.367 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 22 de abril de 2026.
12:50 | 22/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 22 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de abril de 2026.
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 22 de abril de 2026.
13:26 | 21/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 21 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 21 de abril de 2026.
14:16 | 20/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de abril 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de abril de 2026.
22:02 | 19/04/2026
Quini 6: resultados del domingo 19 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.366 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.366 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de abril de 2026.
17:28 | 19/04/2026
Telekino 2424: resultados del sorteo del 19 de abril
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2424. Jugada correspondiente al domingo 19 de abril.
Resultados del sorteo de Telekino 2424 del domingo 19 de abril.
09:45 | 16/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 16 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 16 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 16 de abril de 2026.
03:13 | 16/04/2026
Quini 6: resultados del miércoles 15 de abril de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.
Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.
15:45 | 15/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 15 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 15 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 15 de abril de 2026.
12:14 | 14/04/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 14 de abril
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 14 de abril de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 14 de abril de 2026.