Con la presentación de Adorni confirmada, crece la tensión en el Senado

En medio de la crisis sostenida que atraviesa el gobierno nacional a causa de la decisión de los hermanos Milei de sostener a Manuel Adorni en el Gabinete, María Eugenia Vidal volvió a cruzarse con las filas libertarias y nuevamente señaló el camino alternativo de los amarillos. En este caso, puso el foco en el valor humano de los argentinos como principal activo del país, siempre en el marco de instituciones fuertes y reglas respetadas por todos para tener una mejor Argentina. La jugada de la exgobernadora se dio en sintonía con la viralización en redes sociales de una foto de Mauricio Macri viajando al Mundial en un avión de línea, en abierto contraste con los vuelos privados de Manuel Adorni. El gesto se suma a la postura orgánica del PRO, que ya se pronunció en contra del jefe de Gabinete pidiéndole su cabeza al Presidente, mientras crece la gran incógnita de qué harán los bloques amarillos cuando llegue el momento de avanzar con la interpelación y la moción de censura. Pero, por el momento, sin intenciones de anotarse en ninguna candidatura.