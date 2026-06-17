El gobierno de Javier Milei mantiene las tensiones por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, aumenta la presión entre Patricia Bullrich y Victoria Villaruel quien aceleró el desembarco de Adorni en el Senado, en plena crisis por su patrimonio. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Con la presentación de Adorni confirmada, crece la tensión en el Senado
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Del VIP al avión de línea: el PRO recalienta la pelea con el Gobierno por Adorni
La exgobernadora cruzó a los libertarios en redes tras ser escrachada en Punta del Este y apuntó contra el Jefe de Gabinete por sus vuelos privados. El alineamiento total con Mauricio Macri y la encrucijada de los bloques amarillos ante la moción de censura contra el coordinador de ministros.
En medio de la crisis sostenida que atraviesa el gobierno nacional a causa de la decisión de los hermanos Milei de sostener a Manuel Adorni en el Gabinete, María Eugenia Vidal volvió a cruzarse con las filas libertarias y nuevamente señaló el camino alternativo de los amarillos. En este caso, puso el foco en el valor humano de los argentinos como principal activo del país, siempre en el marco de instituciones fuertes y reglas respetadas por todos para tener una mejor Argentina. La jugada de la exgobernadora se dio en sintonía con la viralización en redes sociales de una foto de Mauricio Macri viajando al Mundial en un avión de línea, en abierto contraste con los vuelos privados de Manuel Adorni. El gesto se suma a la postura orgánica del PRO, que ya se pronunció en contra del jefe de Gabinete pidiéndole su cabeza al Presidente, mientras crece la gran incógnita de qué harán los bloques amarillos cuando llegue el momento de avanzar con la interpelación y la moción de censura. Pero, por el momento, sin intenciones de anotarse en ninguna candidatura.
Hace 2 horas
Pedrali acompañarán el pedido de interpelación para la destitución de Adorni
La diputada nacional Gabriela Pedrali confirmó que bloques opositores solicitaron una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de avanzar en una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete por inconsistencias en su patrimonio declarado.
Tras el escándalo patrimonial que salpica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la oposición convocó a una sesión especial para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que podría derivar en un voto de censura si reúne la mayoría absoluta de ambas cámaras, fue respaldada por la diputada nacional de Unión por la Patria La Rioja, Gabriela Pedrali quien brindó detalles de la solicitud.
Hace 7 horas
Los empresarios defienden lo que los perjudica
La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados.
Desde hace unos meses, al mundo empresarial dejó de gustarle el estilo libertario, y desearía que el próximo presidente sea otro u otra con la misma orientación política y de alineamiento geopolítico externo con Estados Unidos.
Hace 7 horas
El “éxito” del plan Milei ¿trae de regreso al peronismo al poder?
Detrás del escándalo Adorni, el Gobierno festeja una doble estabilidad y piensa que llega así hasta las elecciones. Pero el presidente está furioso: difunde entre su entorno una lista de conspiradores y presiona a Caputo para que reactive la economía. La mayoría que se queda afuera, obligada a encontrar una alternativa.
Hace 14 horas
El consumo de carne cayó al nivel más bajo en dos décadas
Entre enero y mayo, el consumo interno de carne vacuna cayó 11,1% anual y el consumo por habitante descendió a 47,5 kilos anuales, el nivel más bajo en dos décadas, según informe sectorial. .
Hace 15 horas
Sin votos ni manos para salvar a Adorni, LLA busca bajar la sesión del Senado
El oficialismo no quiere abrir el recinto de la Cámara Alta para que no avance la moción de censura del peronismo contra el jefe de Gabinete. Además, está justo para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Hace 15 horas
Milei retruca, lo sostiene a Adorni y lo lleva a Rosario al Día de la Bandera
Mientras intenta postergar la sesión del jueves en el Senado, los hermanos Milei vuelven a entronizar a su jefe de Gabinete, en medio de rumores de salida por su situación judicial .En paralelo, sin embargo, se suspendieron todas las reuniones de Gabinete y mesa política de esta semana.
Hace 15 horas
La OIT formalizó el nuevo convenio laboral para repartidores y choferes de apps
El organismo de la ONU lanzó un documento con 33 artículos en el que se reconocen internacionalmente nuevos derechos laborales para los trabajadores de aplicaciones. Qué dice el texto llamado "Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas".
Hace 15 horas
Casi 340.000 hogares sufrieron la pérdida de empleo registrado con Milei
Un informe del CEPA registró una reducción del 3,45 por ciento del empleo formal entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. La industria, la construcción y el transporte concentraron las mayores pérdidas.
Hace 16 horas
Reforma laboral: ATE denunció al Gobierno por la implementación del FAL
El sindicato de estatales presentó una acción judicial contra la reforma laboral y advirtió que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral podría afectar los recursos de la ANSES.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Hace 16 horas
El Gobierno habilitó el ingreso al RIGI del mayor proyecto de cobre del país
La administración Milei aprobó el megaproyecto Vicuña, controlado por capitales extranjeros, que prevé una inversión inicial de u$s9.700 millones.
Hace 17 horas
Temor por nuevo paro de colectivos: reunión "negativa" entre la UTA y el Gobierno
Desde el oficialismo habían anticipado que la propuesta de aumento iba a ser de 0% frente al incremento en línea a la inflación acumulada que solicitan los trabajadores. Desde el gremio dejaron claro que la reunión no dejó resultados positivos.
Hace 18 horas
El ajuste de Milei golpea los hogares: seis de cada diez cree que el país está en crisis
Un relevamiento nacional de Proyección Consultores revela que el 60,2% de los argentinos considera que el país atraviesa una crisis económica y que casi siete de cada diez sienten que su situación empeoró o sigue igual de mal.
Hace 18 horas
En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones
La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.
Hace 18 horas
Milei vs Kicillof: quién gana en cada provincia en las elecciones 2027
Una nueva encuesta revela el posicionamiento del Presidente y del Gobernador bonaerense de cara a las elecciones del año entrante. Cómo miden los dos dirigentes de mayor peso político del momento.
Hace 19 horas
Se reabre la paritaria con la UTA y el Gobierno apuesta a un mes de conflicto
La propuesta de aumento de los empresarios será de 0% frente al incremento en línea a la inflación acumulada en el segundo trimestre del año que solicitan los trabajadores.