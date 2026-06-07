En medio de la interna, el gobierno convoca a la mesa política

El Gobierno nacional convocó para el próximo jueves a una nueva mesa política con el objetivo de reforzar su estrategia legislativa y acelerar el tratamiento de una serie de proyectos considerados prioritarios tanto en Diputados como en el Senado.

La reunión buscará definir el estado de las negociaciones parlamentarias, revisar la cantidad de votos necesarios para avanzar con distintas iniciativas y resolver cuándo se convocarán las próximas sesiones en el Congreso.