El gobierno de Javier Milei convocó nuevamente a la mesa política para este jueves en Casa Rosada, en medio de tensiones internas y cruces con Patricia Bullrich. El objetivo central será ordenar la agenda legislativa de junio y definir prioridades tras una semana marcada por la aprobación de pliegos judiciales y diferencias dentro de La Libertad Avanza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de la interna, el gobierno convoca a la mesa política
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
Milei puso plata de los jubilados en acciones que maneja un habitué de Olivos
La ANSES amplió su participación en BYMA en casi 2.000%, en especial post elecciones de 2025. El presidente de la empresa, Claudio Zuchovicki, estuvo al menos 18 veces en las tertulias domingueras de Milei en Olivos.
El gobierno de Javier Milei aumentó casi un 2.000% la participación del Estado en una empresa que preside Claudio Zuchovicki, que registra al menos 18 asistencias a las tertulias de amigos en la quinta de Olivos. La empresa se llama Bolsas y Mercados (BYMA), donde se operan acciones y otros instrumentos financieros, y la compra la hizo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, con la mediáticamente llamada “plata de los jubilados”.
Hace 3 horas
Milei sale a socorrer a Vidal, que tiene a sus policías acuartelados en Santa Cruz
El Gobierno Nacional decidió salir a proteger a su aliado estratégico de la Patagonia en medio del conflicto que tiene hace días con la policía local. "Vidal tiene miedo", cantaron anoche los efectivos autoconvocados. Habrá una reunión clave el próximo miércoles.
El gobierno de Javier Milei dispuso que las fuerzas de seguridad federales se hagan cargo de tareas de patrullaje y control en la provincia de Santa Cruz, sumida en una fuerte protesta de policías por mayores salarios. Desde hace una semana que el distrito gobernado por Claudio Vidal tiene a sus efectivos acuartelados con marchas y paros con un nivel de 85% de acatamiento.
Hace 4 horas
El Gobierno nacional convocó a una nueva mesa política
El Gobierno nacional convocó para el próximo jueves a una nueva mesa política con el objetivo de reforzar su estrategia legislativa y acelerar el tratamiento de una serie de proyectos considerados prioritarios tanto en Diputados como en el Senado.
La reunión buscará definir el estado de las negociaciones parlamentarias, revisar la cantidad de votos necesarios para avanzar con distintas iniciativas y resolver cuándo se convocarán las próximas sesiones en el Congreso.
Hace 4 horas
Macri cruzó a Milei en medio de la polémica por el pliego de Michelli
En el marco de su gira "Próximo Paso" en Santa Fe, el ex presidente remarcó la necesidad de "una justicia que funcione y genere confianza", luego de que el Gobierno intentara bajar el pliego de una jueza por el parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
Mauricio Macri volvió a marcar sus diferencias con Javier Milei, en este caso por el episodio de la designación de la jueza María Verónica Michelli, que el gobierno de La Libertad Avanza quiso frenar en el Congreso. En el marco de su gira "Próximo Paso" en Santa Fe, el ex presidente pidió "no manosear algo tan importante como el sistema judicial".
Hace 10 horas
El país que despide al Indio: orfandad, crisis de empleo y poder eterno para la casta
La muerte de Solari sacó a la superficie un universo que el poder ignora. Mientras se destruye empleo y cae el ingreso disponible, la familia judicial se reproduce y domestica a la dirigencia política. El choque de Clarin y La Nación con el clan Mahiques detrás del desafio de Bullrich a Milei. El lugar de Bregman en el mapa opositor.
Hace 10 horas
El combo explosivo de atraso cambiario y expectativas de devaluación
Las tasas positivas en pesos, el respaldo político de Estados Unidos y el FMI y la tranquilidad del mercado no frenaron la dolarización. Desde la flexibilización del cepo, las compras de divisas de las personas alcanzaron niveles extraordinarios, de casi 42.000 millones de dólares. El dólar “barato” es un ancla antiinflacionaria, pero profundiza el atraso cambiario y deja una pesada herencia para el próximo ciclo político.
El combo regresivo de atraso cambiario y expectativa de devaluación, con su consecuente golpe distributivo, es responsabilidad exclusiva del plan económico de Milei.Imagen: ChatGPT.
Hace 13 horas
La profecía del Indio Solari y el capitalismo sin humanos
Carlos Solari demostraba en algunas frases de notoria clarividencia que esa antena también lo conectaba con el futuro.
Hace 14 horas
Muerte del Indio Solari: qué lugar habia propuesto el Gobierno para el último adiós
Tras negarle el Congreso y la Casa Rosada, la gestión de La Libertad Avanza hizo una propuesta tardía de un lugar para el último adiós al ídolo del rock argentino.
Hace 20 horas
La reforma electoral hiberna en el Senado, pero se ponen plazos entre LLA y aliados
Los socios de Casa Rosada comenzaron a presionar para avanzar, aunque sea, en algunos cambios al sistema de votación. Cuánto pueden llegar a durar las negociaciones en la Cámara alta.
10:06 | 06/06/2026
Quirno reiteró el apoyo argentino al gobierno de Bolivia
A través del canciller Quirno, el gobierno argentino reiteró el apoyo a su par boliviano, que enfrenta una grave crisis con bloqueos de ruta.
Javier Milei junto a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, durante su asunción en 2025.
09:00 | 06/06/2026
Fundación Faro: el esquema Ponzi de la "batalla cultural"
La organización que conduce el influencer reaccionario Agustín Laje maneja una caja millonaria y oficia de nexo paraestatal de los negocios mileístas. El plan para reformar la Justicia como trasfondo del affaire Michelli. El rol del portavoz Recalde.
Captura de la Página web de la Fundación Faro
18:58 | 05/06/2026
Durísima editorial del Wall Street Journal sobre Milei: "Debilidades"
El reconocido periódico económico de Estados Unidos advirtió sobre las consecuencias del "trolling online" del Presidente en su plan económico.
16:15 | 05/06/2026
No será en el Congreso: el Gobierno define qué hacer ante el velorio del Indio Solari
Mientras la familia del mítico músico ya anticipó que habrá una "despedida pública" este sábado, en el Gobierno de Javier Milei analizan qué hacer con sus pedidos para no cometer errores no forzados y absorber el costo político de una mala decisión.
15:42 | 05/06/2026
El Gobierno reglamentó un nuevo cambio para retirar medicamentos en farmacias
La nueva disposición habilitó nuevas formas para validar y registrar de forma digital la entrega de medicamentos en farmacias. Habrá un nuevo "token" que reemplazará a los clásicos troqueles.
15:37 | 05/06/2026
Un economista de consulta de Milei criticó al Gobierno por falta de un plan microeconómico
El economista Ricardo Arriazu destacó la mejora de los indicadores macroeconómicos y el potencial exportador de la Argentina, pero advirtió que el desafío pasa por la situación de la economía cotidiana.