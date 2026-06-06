Milei puso $55.000 millones de la plata de los jubilados en la empresa que preside uno de sus amigos que lo visita habitualmente en Olivos

El gobierno de Javier Milei aumentó casi un 2.000% la participación del Estado en una empresa que preside Claudio Zuchovicki, que registra al menos 18 asistencias a las tertulias de amigos en la quinta de Olivos. La empresa se llama Bolsas y Mercados (BYMA), donde se operan acciones y otros instrumentos financieros, y la compra la hizo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, con la mediáticamente llamada “plata de los jubilados”.

Los registros a los que accedió El Destape indican que Milei usó al menos 55.369 millones de pesos de la ANSES para comprar acciones de BYMA, sociedad presidida por uno de los amigos con los que pasa los domingos. El dato del aumento de la participación de ANSES en BYMA lo revelaron Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen en el diario La Nación.

Pero no solo eso. El FGS compró acciones de BYMA casi a diario desde junio hasta noviembre de 2025. Hasta las elecciones del 26 de octubre BYMA también recompraba acciones propias, esperando un salto. Con el triunfo libertario las acciones de BYMA subieron un 80% y a empresa dejó de recomprar sus propias acciones, ya estaban caras. Por el contrario, la ANSES aceleró: a pesar del aumento de precio multiplicó sus compras y puso más de 25.000 millones de pesos en pocos días, la mitad de todo lo que invirtió en la empresa.

Según los balances de BYMA, el FGS pasó tener el 3,3% de sus acciones en 2024 al 7,9% en 2025. Es decir, duplicó su participación en la empresa. La fecha exacta en la que compró no figura en los informes de acceso público del FGS pero sí en los anexos enviados a la Comisión Bicameral de Seguimiento de sus actividades, a los que tuvo acceso El Destape.

Entre septiembre y octubre de 2025 BYMA hizo al menos 11 recompras de acciones propias a precios que oscilaron entre los 147 y 179 pesos la acción. La última fue el 14 de octubre. Diez días después, tras las elecciones nacionales donde se impuso La Libertad Avanza, la acción pegó un salto a 322 pesos, una suba de casi el 80%. Hubo movimientos similares en la mayoría de las acciones locales.

Después del subidón post electoral BYMA dejó de recomprar acciones propias. Tiene sentido. Por eso llama la atención lo que hizo el FGS de la ANSES, que compró acciones de BYMA durante 2025 y siguió comprando luego de que subieran. ¿Por qué la ANSES compró tantas acciones de BYMA luego de que aumentaran un 80%?

La timba de Olivos

Los domingos de Milei en la quinta de Olivos incluían a los hacedores de los principales casos de corrupción del gobierno: Diego Spagnuolo, el abogado íntimo de Milei que recaló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde la que hicieron compras con sobreprecios que rondaron el 2.000%; y Mauricio Novelli, el trader que ofició de pata local de la estafa de la criptomoneda $Libra. Zuchovicki, presidente de BYMA, es de los invitados especiales a esas tertulias ¿Eso explica la decisión de Milei de multiplicar la participación del Estado en BYMA?

El Destape se comunicó con Zuchovicki para consultarle por esta relación entre las compras de ANSES de la empresa que preside y sus reuniones con el presidente en la quinta de Olivos. Al momento de cierre de esta nota no hubo respuesta. Los asistentes a la las juntadas domingueras con Milei no suelen contar lo que sucede allí. El economista Juan Carlos de Pablo, otro habitue de Olivos, llegó a declarar que se lo cuenta a sus clientes.

BYMA no fue la única pero es la que más llama la atención. Durante 2025 el gobierno de Milei,a contramano con su prédica de corrimiento del Estado, amplió la participación de ANSES en varias empresas. Lo hizo a través del FGS que tiene entre otros activos las acciones de empresas que estaban en manos de las AFJP cuando fueron reestatizadas. Las AFJP usaban el dinero de sus clientes para la compra de acciones a precio inflado, muchas veces de sociedades del mismo grupo empresario. Cuando Amado Boudou tuvo la idea de reestatizarlas y CFK la ejecutó esos fondos quedaron en manos del Estado, que pudo además colocar directores en firmas clave de la economía. Todos los gobiernos no peronistas critican esa maniobra ideada por Boudou pero no dejan de hacer uso de esos fondos.

Milei no es la excepción. Más bien lo contrario. El diario La Nación detectó que el Estado aumentó su participación accionaria en 14 empresas, entre ellas varias de los empresarios titiriteros de Milei. Entre ellas IRSA y Cresud de Eduardo Elzstain, donde aumentó sus acciones en un 17,4% y 26,9% respectivamente; Banco de Valores de Juan Napoli, donde sumó un 23,8%; TGN de Paolo Rocca donde creció un 126,7% su participación; Central Puerto del consorcio Reca-Bemberg-Miguens-Escassany, con un 155,6% más.

Pero el caso de BYMA llama la atención ya que el gobierno de Milei aumentó la participación del Estado en un 1.928%. BYMA es la principal bolsa de valores del país, nacida en 2016 como una escisión del Merval. El valor de sus acciones depende de los movimientos bursátiles de las demás.

¿Por qué el gobierno puso dinero de la Seguridad Social, la mediáticamente llamada “plata de los jubilados, en esta empresa? ¿Ese aumentó del 1.928% se explica por un vínculo personal de Milei con Zuchovicki?

Zucho

El presidente de BYMA es Zuchovicki. “Zucho”, como lo llaman en la city porteña, asumió como presidente de BYMA en abril de 2025. Según su CV dirige el Laboratorio de Finanzas de la UADE, da clases en un posgrado de Mercado de Capitales en la UBA y en la maestría de Finanzas del CEMA y es un habitué de los medios. Tanto como de la quinta de Olivos.

Zuchovicki, presidente de BYMA, es uno de los asistentes habituales a las tertulias domingueras que organiza Milei en la quinta de Olivos. En los registros que obtuvo El Destape figura 18 veces:

24 de enero de 2024: un miércoles, Zuchovicki visita a Milei junto a Patricio Carballo y Juan Carlos de Pablo. Llegan cerca de las 20 y se van a la medianoche. 3 de marzo de 2024: domingo, Zuchovicki entra 19.50hs como “periodista” a una jodita dominguera de Milei con Jonathan Viale, Esteban Trebucq, Horacio Cabak, Marina Calabró, Alberto Benegas Lynch, Miguel Boggiano, Juan Mayol y De Pablo. Todos se quedan hasta la 1 de la mañana. En las planillas consta que también estaba en Olivos Sandra Pettovello, que llegó a la misma hora que “Zucho” pero registra salida a la mañana siguiente. 26 de mayo de 2024: domingo, Zuchovicki comparte la jornada nocturna con Milei, De Pablo, Demián Reidel, Spagnuolo y Mayol. Se van pasada la medianoche. 30 de junio de 2024, domingo, Zuchovicki llega tarde, a las 22.30, y se suma al grupo que estaba desde más temprano con Milei integrado por Ezequiel Burgo, De Pablo, Spagnuolo, Alejandro Rozitchner y Mayol. 21 de julio de 2024: domingo, otra juntada de Zuchovicki con Milei, De Pablo, Boggiano, Spagnuolo y Rozitchner. 18 de agosto de 2024: domingo, mesa chica nocturna de Milei con Zuchovicki y De Pablo hasta la 1 de la mañana. También estaba Pettovello por Olivos, pero se fue poco pasadas las 23. 8 de septiembre de 2024: domingo, Zuchovicki con Milei. Ese día, además de los habituales Burgos, Mayol, Rozitchner y Spagnuolo estaba Stéfano Di Aloy, hijo de Yuyito González, por entonces novia oficial del presidente. 10 de noviembre de 2024: domingo, día clave de la corrupción de Milei. Esa tertulia nocturna incluyó a Spagnuolo (ANDIS) y Noveli ($Libra) junto a Zuchovicki, De Pablo, Rozitchner y Reidel. 29 de diciembre de 2024: domingo, Zuchovicki con Milei, Rozitchner, Spagnuolo, De Pablo y Rodolfo Rennis, directivo de Edenor. 26 de enero de 2025: Zuchovicki participa de la juntada dominguera de Milei con De Pablo, Iñaki Gutiérrez, Alejandro Rozitchner y Diego Spagnuolo. Se van pasada la medianoche. 9 de febrero de 2025: Otra juntada de Milei con Zuchovicki, Spagnuolo, Gutiérrez, De Pablo, Patricio Fuks, Rozitchner y Mayol. 3 de marzo de 2025: un lunes, Zuchovicki llega casi a las 20 y se queda hasta pasada la medianoche con Milei, De Pablo, “la pepona” Gutiérrez y Mayol. 13 de abril de 2025: domingo, Zuchovicki llega a las 20 y se queda hasta la medianoche. Ese día parece que fue mesa chica, solo estuvo De Pablo y Milei. 11 de mayo de 2025: domingo, otra tertulia presidencial. Zuchovicki estuvo con De Pablo y Boggiano. 22 de junio de 2025: domingo, Zuchovicki con Milei, Boggiano y De Pablo. A la misma hora estuvo el documentalista presidencial Santiago Oría. ¿Hay video? 6 de julio de 2025: domingo, otra vez mesa chica de Milei, Zuchovicki y De Pablo, de 20 a pasadas las 24hs. 3 de agosto de 2025: domingo, Zuchovicki con Milei, Miguel y Pablo Boggiano y De Pablo, de 20 a pasada la medianoche. 23 de noviembre de 2025: domingo, Zuchovicki con Milei, Rozitchner y De Pablo.

BYMA, la empresa que preside Zuchovicki, tiene un Código de Ética muy estricto en su redacción pero, a los hechos, muy laxo en su aplicación. “Estamos comprometidos con la prevención de la corrupción”, dice. “Debemos observar la integridad de los contactos con los funcionarios que representen al sector público, prestando especial atención a las conductas que resulten impropias”, agrega.

El Código de Ética de BYMA enfatiza: “Sólo podemos aceptar invitaciones a actividades de ocio si surgen en el curso normal de los negocios y se producen en un entorno apropiado”. Zuchovicki, presidente de BYMA, pasa horas y horas de los domingos en Olivos con Milei. ¿Es en “el curso normal de los negocios” y en “un entorno apropiado”?

¿Hay alguna relación entre el crecimiento de casi el 2.000% de la participación del Estado en BYMA y el vínculo personal entre Milei y Zuchovicki? ¿Por qué Milei mandó a comprar tantas acciones de BYMA? ¿Alguien quería salir de esa posición y lo ayudaron?

En el directorio de BYMA también está Gabriel Martino, otro fanático del león libertario, ex presidente del HSBC cuando era investigado por miles de cuentas en Suiza donde argentinos ocultaban sus patrimonios. Martino figura con varios accesos a la Casa Rosada y a Olivos a ver a Milei, incluso en el íntimo chalet presidencial.