El presidente Javier Milei vuelve al país tras su gira por Israel a horas del fin de la tregua en Medio Oriente. El gobierno libertario no pasa por su mejor momento, ya que a los escándalos de presunta corrupción y una economía estancada, se sumó en los últimos días una guerra abierta entre facciones de su propio espacio político. Paralelamente, las encuestas empiezan a mostrar que la imagen del mandatario se encuentra cada vez más resentida. Los sondeos de abril encendieron alarmas en la Casa Rosada, ya que reflejan un deterioro acelerado de la aprobación presidencial y un creciente malestar social por la inflación y el desempleo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
A un año de la muerte del papa Francisco, Milei eligió homenajearlo en Jerusalén
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 5 horas
Mientras en la Argentina se realizan misas y actos para recordar a Jorge Bergoglio, el Presidente participó de una ceremonia en el Santo Sepulcro durante el cierre de su gira oficial por Israel.
Hace 5 minutos
Milei recordó al Papa Francisco a un año de su fallecimiento
El presidente Javier Milei envió una carta formal a la Conferencia Episcopal Argentina con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. En el escrito, el mandatario calificó al Sumo Pontífice como uno de los argentinos "más trascendentes de nuestra historia" debido a la magnitud de su misión universal y la relevancia de su legado espiritual.
En su mensaje, Milei rememoró los encuentros personales mantenidos en Roma y el llamado que recibió del Papa en noviembre de 2023. El Presidente calificó aquel gesto como un aliento en un momento "crucial para nuestro país". Asimismo, el Presidente destacó la "incansable lucha" de Francisco por proteger la vida "desde la concepción" y su compromiso con la "austeridad" en la Santa Sede.
El comunicado, dirigido a Mons. Marcelo Colombo, concluye con un deseo de que la misa de aniversario en la Basílica de Luján produzca frutos en todo el pueblo argentino. En el cierre de su mensaje, el mandatario invocó la protección de la Virgen de Luján para que "guarde a toda la Nación Argentina"
Hace 1 hora
Milei homenajeó al papa Francisco en Jerusalén
Lejos de las misas y actos que se realizarán en Argentina por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el presidente Javier Milei eligió homenajearlo en una ceremonia en el Santo Sepulcro.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el mandatario cerró su gira por Israel con una visita el santuario cristiano situado en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Hace 1 hora
Milei reveló la última charla con el Papa y quedó mal parado: "Te dijo pelotudo"
El Presidente contó que le dijo en Papa cuando le pidió disculpas por haberlo acusado de ser el "representante del maligno en la tierra".
Hace 2 horas
Ritondo: "Me gustaría que hubiera más vínculo entre Milei y Macri"
El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo volvió a reclamar una mejor relación entre Javier Milei y Mauricio Macri y aseguró que le gustaría recuperar el vínculo que ambos mantenían antes de 2023. El diputado del PRO recordó incluso “la vocación de Mauricio de colaborar” con el actual Presidente.
Además, rechazó que el expresidente haya buscado compartir el poder con La Libertad Avanza. “¿Mauricio quería cogobernar? No, el que gana gobierna. Es importante la colaboración de Macri”, sostuvo, en declaraciones a Infobae.
Ritondo también cuestionó a sectores de la oposición y habló de “un intento desestabilizador” a través de proyectos que, según planteó, buscaban afectar el equilibrio fiscal del Gobierno. En ese sentido, defendió el programa económico oficial.
Al mismo tiempo, reconoció las dificultades sociales por la crisis. “Hay sectores que no están llegando a fin de mes”, afirmó, y vinculó esa situación a la falta de pago de créditos a bancos y billeteras virtuales.
También pidió “empatía” y advirtió que desde la política “hay que cuidarse en algunas palabras”, al hacer referencia a la desafortunada declaración del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien dijo que se estaba "deslomando" durante su reciente viaje a New York.
Hace 3 horas
El Gabinete de Milei se cruza con Villarruel en el homenaje al papa Francisco
La interna libertaria tendrá un nuevo capitulo durante la misa por el papa Francisco en Luján. Manuel Adorni y el resto del Gabinete libertario se verán las caras con la vice. Milei no será de la partida. El peronismo irá con Kicillof, Quintela y referentes de la CGT.
Hace 3 horas
Paro nacional de ATE: bloqueo a aeropuertos y concentración en Aeroparque
El gremio de estatales que lidera Rodolfo Aguiar realiza una medida de fuerza en reclamo por la reapertura de las paritarias. Hospitales, Anses y PAMI también se ven afectados.
Hace 5 horas
Milei apoyó a Lemoine y la interna en el Gobierno está en su momento más crítico
El Presidente salió a tomar partido por la diputada, persona de su extrema confianza, en medio de los cruces con el Gordo Dan. Mientras, en el caputismo filtran que el Presidente ya desconfía de Pareja, pero es intocable ante la firmeza de Karina Milei.
Javier Milei empezó a dejar parte de la tibieza que lo caracteriza con respecto a la interna dentro del Gobierno y se la jugó. Tal vez por primera vez tomó partido por un bando. El Presidente salió a apoyar a Lilia Lemoine, en medio de los cruces con el Gordo Dan, el tuitero feroz que responde a Santiago Caputo.
Hace 5 horas
Luis Majul le respondió a Milei tras sus críticas por la entrevista a Márquez
Luis Majul le respondió a Javier Milei luego de que este cuestionara la entrevista que le realizó a su biógrafo.
Luis Majul se le plantó a Javier Milei en vivo.
El presidente Javier Milei despotricó contra periodista Luis Majul, luego de que Lilia Lemoine cuestionara al reconocido periodista por haber entrevistado a Nicolás Márquez, biógrafo del actual jefe de Gobierno, para hacerle consultas que son de índole interna de La Libertad Avanza. "Lilia tiene razón", expuso el máximo referente de LLA citando el extracto en el cual la legisladora critica al conductor en LN+.
Hace 5 horas
Sangría imparable: la economía le drena votos a Milei
La mayoría de los votantes "blandos", clave en el balotaje, ya abandonó al Presidente. Sólo queda una pequeña porción, que la está pasando mal pero aún tiene esperanzas. Hay un voto duro que se mantiene fiel, pero no está exento de críticas y dudas por la marcha del país, y no alcanza para ganar una segunda vuelta. La contracara: crece el núcleo duro opositor.
Tras varios meses de caída del Gobierno en las encuestas y a un año del inicio de la campaña electoral, el escenario parece haberse estabilizado en algunas certezas transitorias: una gran porción del electorado no polarizado ("blando") está sufriendo la situación económica, abandonó a La Libertad Avanza y busca otras opciones. El presidente Javier Milei conserva el respaldo de su núcleo duro, estabilizado en un cuarto del electorado; mientras crece el voto duro opositor, que todavía no encuentra un canal único de expresión de cara a las elecciones 2027.
Hace 8 horas
A cuánto se van a ir el dólar y la inflación: qué dicen 40 consultoras y bancos
De acuerdo a un relevamiento privado, el consenso prevé que el dólar oficial alcance los $ 1.699,2 a fines de 2026 y trepe a $ 1.956,6 en 2027. Mes a mes, cómo
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La jornada de resistencia de la UBA desnudó la crisis: 6.000 personas se atendieron gratis
Facultades de la Universidad de Buenos Aires protestaron contra el ajuste de Javier Milei a las universidades.
Gentileza: UBA
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Camarco alertó por la crisis de la construcción y el ajuste de Milei: "Emergencia"
Desde Rosario, la Cámara Argentina de la Construcción advirtió por la crisis de infraestructura y el freno de obras, clave para el crecimiento económico del país.
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Marítimos advierten el riesgo de despidos y quiebre de empresas
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales advierte que el proyecto oficial que favorece a la flota congeladora amenaza la producción y el empleo en la pesca.
Advierten despidos y quiebres en el sector marítimo.
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Obra pública: otro municipio se hará cargo de una obra clave abandonada por Milei
Con una inversión de 240 millones de pesos, incluirá la colocación de semáforos y la construcción de puentes peatonales y rotondas.
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La nave se encuentra en plena navegación y realiza su última gran misión antes de pasar a la historia naval de su país. ¿Cuándo llega el portaaviones nuclear USS Nimitz?
El USS Nimitz (CVN-68) llegará a Mar del Plata el próximo 30 de abril.
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Autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial anunciaron una "jornada de lucha" para este martes desde las 10 am en las puertas del organismo público.
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Milei vs Kicillof: PBA denunció que filtraron su oferta para la licitación de rutas
El gerente de AUBASA Ceriani denunció la filtración de la oferta, que es secreta para garantizar igualdad de los competidores en la licitación por las rutas.
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Otro golpe a las personas con discapacidad: Milei profundiza el ajuste a las pensiones
El Gobierno envió el proyecto de ley "contra el fraude de pensiones por invalidez", que obliga el reempadronamiento de todos los beneficiarios. Mientras tanto, todavía incumple la ley de emergencia en discapacidad.