A un año de la muerte del papa Francisco, Milei eligió homenajearlo en Jerusalén

El presidente Javier Milei envió una carta formal a la Conferencia Episcopal Argentina con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. En el escrito, el mandatario calificó al Sumo Pontífice como uno de los argentinos "más trascendentes de nuestra historia" debido a la magnitud de su misión universal y la relevancia de su legado espiritual.

En su mensaje, Milei rememoró los encuentros personales mantenidos en Roma y el llamado que recibió del Papa en noviembre de 2023. El Presidente calificó aquel gesto como un aliento en un momento "crucial para nuestro país". Asimismo, el Presidente destacó la "incansable lucha" de Francisco por proteger la vida "desde la concepción" y su compromiso con la "austeridad" en la Santa Sede.

El comunicado, dirigido a Mons. Marcelo Colombo, concluye con un deseo de que la misa de aniversario en la Basílica de Luján produzca frutos en todo el pueblo argentino. En el cierre de su mensaje, el mandatario invocó la protección de la Virgen de Luján para que "guarde a toda la Nación Argentina"

