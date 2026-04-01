Villarruel no quiere compartir acto con Kicillof y canceló su viaje a Tierra del Fuego

Victoria Villarruel junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en la conmemoración del 2 de abril en 2025

Victoria Villarruel decidió no ir a Tierra del Fuego para la conmemoración del Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas. Si bien iba a asistir, la Vicepresidenta se bajó porque también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Desde el entorno del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmaron a El Destape que Villarruel iba a asistir a territorio austral, pero "suspendió". El Jefe Provincial, representante de FORJA y encolumnado en el kirchnerismo, había recibido en caracter protocolar a la Vicepresidenta en años anteriores.

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Según reportó este medio ayer, Melella compartirá acto con Kicillof. Una voz cercana a la Vice, de consulta habitual de este medio, ratificó que la ausencia de Villarruel está ligada a la presencia de gobernador bonaerense y ex ministro de economía durante la expropiación de YPF, acción que esta semana fue respaldada por la justicia de Nueva York, en contra de los fondos buitres.

La Vice también tiene intereses electorales en suelo bonaerense. En las vísperas del 2027 electoral, la titular del Senado baraja la posibilidad de jugar en la provincia en la que se definirá quién sucede a Kicillof en el sillón de Dardo Rocha, si no prospera su proyecto presidencial. El gobernador, en cambio, es la principal carta electoral del peronismo para la presidencia. Milei lo sabe y por eso buscó tomar rédito del fallo de la justicia en Nueva York y equiparar la expropiación de YPF a un robo.

Villarruel había asistido a Tierra del Fuego en 2025, en el día en que se conmemora el inicio del conflicto bélico con Reino Unido. La Vicepresidenta había participado del acto, en el que aprovechó para diferenciarse de Milei: mientras que el Presidente anheló que los "kelpers" elijan ser argentinos "con los pies", la titular del Senado bregó por la "malvinización" y rechazó la presencia de una potencia "extracontinental" en suelo malvinense.

Tampoco estará con Milei, con quien, en el último año, solo se cruzó en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso y en el Tedeum por el 25 de Mayo. El Presidente, según señalaron fuentes de la Casa Rosada, participará de un acto en Plaza San Martín, frente al cenotafio de los caídos en la Guerra.

Desde el entorno de Villarruel, no pudieron confirmar si participará de un evento por el 2 de Abril. Más allá de esto, destacan el cronograma de actividades por Malvinas, una causa que la Vice busca identificarse y que justifica por la presencia de su padre en el conflicto bélico.