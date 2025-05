Villlarruel, entre el ninguneo de Milei y más salidas en su mesa chica

El reencuentro del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel el domingo en el tedeum por el 25 de Mayo mostró como el Jefe de Estado ninguneó públicamente a su ex compañera de fórmula. Días antes del desaire, la titular del Senado recibió una nueva renuncia en su entorno. El día después, volvió a cruzarse con la fuerza de choque en redes del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Según pudo corroborar El Destape con fuentes parlamentarias, Emilio Viramonte presentó el viernes su renuncia como secretario Parlamentario. Recién el 7 de mayo se había oficializado su nombramiento por el Senado. La dimisión del cordobés también tendrá que ser aprobada por el Cuerpo.

"Está disgustado porque no le dieron las firmas, así que no puede hacer nada", comentó una fuente que conoce la vida interna del oficialismo en el Senado sobre los motivos de Viramonte para irse. El renunciante había sido promovido por Villarruel y formaba parte de su entorno más cercano.

La Vice había iniciado un reseteo de su círculo de confianza. Uno de los últimos movimientos fue la salida de Gaspar Bosch como director General de Comunicación Institucional. Pero el prinicipal movimiento fue el acercamiento del politólogo Mario "Pato" Russo, que fue el ideólogo de la campaña de Milei en 2021 y abandonó La Libertad Avanza.

Al ingreso a la Catedral de Buenos Aires, Milei saludó a los diputados de Carlos Zapata y José Luís Espert y encaró para la silla en la que iba a escuchar el discurso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Antes, dejó con la mano extendida al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a Villarruel que estaba al lado.

La Vice se puso a su lado en la caminata y en el desfile de Granaderos pero las imagenes que se vieron no mostraron ningún diálogo entre ambos. "Habría que preguntarselo a él, yo siempre saludo", comentó Villarruel cuando un móvil televisivo le consultó por el desplante.

Al otro día, mientras las cuentas de apoyo de la Vice propalaron cualquier saludo al público o fuerzas de seguridad en el acto por el 25 de Mayo, Villarruel usó sus redes para denunciar que "la casta ataca" y "los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor". "Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella", lanzó a través de su Twitter.

"Hay que ser muy cipayo para apoyar a un extranjero denigrando a un argentino. Hoy soy yo, con el silencio cómplice de quienes debieran ponerle la correa a este caniche", respondió en una interacción con un troll que había publicado la foto del propietario de La Derecha Diario, Javier Negre.

El twit de Villarruel tenía como principal intención responder a Negre, que en un estracto de una entrevista, afirmó que la Vicepresidenta estaba "conspirando contra Milei" y que "cree que terminará en el PRO", remontandose al episodio de los cantitos de la Selección Argentina contra Francia. El mismo testimonio fue propalado por la diputada nacional Lilia Lemoine, que suele se la dirigente que más va al choque con la titular del Senado.