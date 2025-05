Milei se reencontrará con Villarruel, que hace un recambio de su mesa chica

En el tradicional tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 25 de mayo, que se realizará este domingo, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a verse las caras. Con apariciones escasas y calculadas, la titular del Senado continúa con la reestructuración de su mesa chica.

Junto al gabinete, Milei y Villarruel participarán de tedeum, según trascendió en versiones periodisticas. La misa será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y será la primera liturgia tras la muerte del papa Francisco. El jefe de la iglesia católica porteña, nombrado por el fallecido sumo pontífice, dará una homilía en la que expresará su visión del país y el mundo.

La última vez que se vieron cara a cara el Presidente y su Vice fue el 1° de marzo en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso. "No terminé. Digo, no te apures", le había espetado Milei cuando la titular del Senado estaba por dar por finalizada la asamblea y el Jefe de Estado quería decir algo más.

En esa oportunidad, la televisación oficial no mostró el recibimiento de Villarruel a su ex compañero de fórmula. No solo eso sino que por momentos, el Presidente fue enfocado en un plano que le cortaba la cabeza a la Vice y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Ella es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Dejó de participar de las reuniones de gabinete en mayo del año pasado”, dijo Milei en el último comentario que hizo sobre Villarruel en una entrevista en Telefé la semana pasada.

La Vice tuvo escasas apariciones públicas en las últimas semanas. Hoy mantuvo un encuentro con el presidente de Federación Gremial del Comercio e Industria, Eduardo Maradona. La semana pasada, recibió junto con otros senadores al embajador de España en la Argentina, Joaquín de Arístegui.

También participó de dos misas en homenaje al papa Francisco. En la primera, el mismo lunes del fallecimiento del sumo pontífice, fue abucheada a la salida de la Iglesia San José de Flores por un grupo de gente que le recordó su militancia por la minimización de los crímenes de la Última Dictadura Cívico Militar. Como sea, la Vice aprovechó el luto para recordar su encuentro con Jorge Bergoglio, a quien se aproximó con menos rechazo que Milei, que lo había nombrado como "el imbécil que está en Roma" o "el maligno".

En la Cámara alta, exhibió su sorpresa cuando por un voto se cayó el proyecto de Ficha Limpia. La iniciativa era capitaneada por el PRO, que denunció negligencia por parte de LLA para avanzar con el proyecto. Bajo la lupa quedaron los senadores del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al sempiterno jefe político de la provicia de Misiones, Carlos Rovira, con quien la Casa Rosada tiene sintonía.

Villarruel junto al el embajador de España en la Argentina, Joaquín de Arístegui

Sin embargo, en esa sesión Villarruel tuvo la esperada aprobación del Cuerpo de Emilio Viramonte Olmos como secretario Administrativo del Senado. La confirmación del cordobés en el cargo es parte de la reestructuración de su círculo de confianza que emprendió en los últimos meses. El recambio incluyó el reemplazo de Gonzalo Izurieta por Alejandra Figini en la dirección de Recursos Humanos y de Federico Pávito por Griselda García Ortíz en la dirección de Publicaciones.

En los últimos días, se sumó la salida de Gaspar Bosch como director General de Comunicación Institucional. "Renunció la semana pasada. Se lo habían pedido", confiaron a El Destape fuentes que transitan los pasillos de la Cámara.

Finalmente, también se acercó a Villarruel el consultor Mario "Pato" Russo, uno de los hacedores de la campaña de Milei en 2021 y que posteriormente dejó LLA. No es una asesoría. Es una voz de consulta", habían comentado desde las inmediaciones de la Vice.