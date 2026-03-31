La presencia de Kicillof y Quintela le pone condimento político a los actos por Malvinas

Invitados por el anfitrión fueguino, Gustavo Melella, los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela le pondrán condimento político a la vigilia de los veteranos de Malvinas que se realizará este martes en Río Grande y al acto central del 2 de abril en Ushuaia. Así como la movilización por los 50 años del golpe del 24 de marzo sumó una significación especial frente a un Gobierno negacionista del terrorismo de Estado, este aniversario de la guerra tendrá también como trasfondo la política exterior de Javier Milei, marcada por el alineamiento automático con Estados Unidos y el olvido de los reclamos soberanos argentinos. Ese dato, seguramente, tendrá peso en los mensajes de los participantes. Habitué de estas conmemoraciones, los gobernadores peronistas deberán compartir escenario con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Melella suele cursar invitaciones a todos los gobernadores, en especial a los que comparten su espacio en Fuerza Patria. Kicillof y Quintela aceptaron, en una señal de que buscan proyectarse más allá de sus provincias. Para el gobernador bonaerense, además, será una oportunidad de capitalizar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que respaldó su decisión de nacionalizar YPF, frente a las críticas que recibió durante años desde la derecha política. “Me siento reivindicado por el fallo. No pueden negar que Argentina va a exportar 50 mil millones de dólares por recuperar YPF y Vaca Muerta. No habría superávit energético si no se hubiera recuperado”, enfatizó este lunes en El Destape Radio.

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Desde el entorno del gobernador bonaerense confirmaban que participará de los dos actos. La tradicional vigilia de los veteranos se realiza en Río Grande la noche de este martes 1, hasta pasada la medianoche en la Carpa de la Dignidad y en el Monumento a los Caídos. Suele haber fogones, música en vivo y antorchas en recuerdo de quienes murieron en el conflicto. A las 0 se canta el himno nacional, en un momento que suele ser muy emotivo.

La presencia de Kicillof, Quintela y Melella marcará un fuerte contraste con la política de soberanía y la política exterior que viene mostrando el Gobierno. “Lo que están votando en la ONU, en los conflictos bélicos: nos están metiendo en una guerra que no es nuestra”, enfatizó Kicillof. Hizo notar que en una de esas votaciones en Naciones Unidas -que declaró la esclavitud como el mayor crimen de lesa humanidad- Argentina votó en contra de la propuesta de países africanos que siempre acompañaron el reclamo por la soberanía en Malvinas.

Kicillof y Quintela se encuentran en la tarea de reordenar el peronismo y avanzar en un armado más federal. En ese marco, Tierra del Fuego aparece como una de las provincias más golpeadas por el modelo libertario, con la apertura indiscriminada de importaciones y la baja de aranceles para los celulares, uno de los pilares de la industria electrónica local. Además, por presión de Estados Unidos que busca cortar toda influencia de China en la zona, el Gobierno intervino a principios de año el puerto de Ushuaia. Apenas una semana después de esa decisión, un avión de la Fuerza Aérea norteamericana aterrizó con un grupo de legisladores. Melella habló entonces de un avasallamiento a la autonomía provincial y de una medida violatoria de la Constitución.

Aunque había algunas dudas sobre su presencia, en el Senado aseguraban que ya se había dado trámite para el viaje de Victoria Villarruel al sur. Hija de un excombatiente, la vicepresidenta suele participar de estas conmemoraciones. El año pasado, en su mensaje, sostuvo que “la causa Malvinas es la única prenda de unidad de nuestra nación”. Algo de esa escena se repetirá cuando comparta escenario con los gobernadores peronistas, que ya advirtieron que, como ex defensora de genocidas, no debería tener lugar en un eventual frente nacional para enfrentar a Milei en 2027.