Milei se pudrió de Majul y estalló la guerra con el periodista de LN+: "No es un..."

La pelea menos pensada: estalló la guerra pública entre Javier Milei y Luis Majul.

El presidente Javier Milei apuntó públicamente contra el periodista Luis Majul, integrante del selecto grupo de comunicadores que pudo entrevistarlo desde que llegó a la Presidencia.

El origen de la pelea fue el cuestionamiento que la diputada Lilia Lemoine le hizo a Majul en La Nación Más por consultar sobre cuestiones internas de La Libertad Avanza (LLA) a Nicolás Márquez, biógrafo de Milei. A raíz de la difusión del video con el cruce en vivo, el Presidente citó el clip y escribió: "Lilia tiene razón".

"Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aun sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar", agregó Milei en su cuenta de X.

El cruce Majul vs. Lemoine

En el programa que conduce Majul, Lilia Lemoine cuestionó: "Ustedes a una persona como Nicolás Márquez generalmente la citan para insultarla y maltratarla". "Le piden opinión solamente porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni", añadió. Acto seguido, la dirigente libertaria intentó minimizar la figura del biógrafo presidencial dentro del armado gubernamental: "No es un funcionario y no es miembro de La Libertad Avanza. Entonces no es una voz autorizada para hablar de este tema".

La pelea menos pensada: estalló la guerra pública entre Javier Milei y Luis Majul.

"Lilia, yo te lo pido con sinceridad: calmémonos un poco", esbozó Majul, a lo que Lemoine se indignó. "¿A mí, Luis? ¿A mí me decís que me calme?", preguntó, para luego opinar: "Ustedes pueden hacer lo que quieran, obviamente.