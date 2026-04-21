Luis Majul se le plantó a Javier Milei en vivo.

El presidente Javier Milei despotricó contra periodista Luis Majul, luego de que Lilia Lemoine cuestionara al reconocido periodista por haber entrevistado a Nicolás Márquez, biógrafo del actual jefe de Gobierno, para hacerle consultas que son de índole interna de La Libertad Avanza. "Lilia tiene razón", expuso el máximo referente de LLA citando el extracto en el cual la legisladora critica al conductor en LN+.

"Muchas veces, con toda la intención de ensuciar, llaman a personas a opinar (sabiendo la respuesta que muchos usan para ganar cámara) como si fueran parte de LLA aun sabiendo que no lo son. En 2023 lo han hecho miles de veces con el fin de ensuciar", sumó Milei en su cuenta de X. Majul, lejos de quedarse de brazos cruzados, le respondió con creces en vivo y en directo.

¿Qué dijo Luis Majul de Javier Milei?

Luis Majul le respondió a Javier Milei tras cuestionarlo.

Durante su programa en El Observador, Majul expuso: "Tengo muchos años laburando de esto. No me inquieta que la gente se enoje, que Lilia Lemoine se enoje, que el presidente Javier Milei se enoje. No me inquieta, no es una provocación, es parte del laburo. Y agradezco poder seguir manteniendo una relación con las tensiones que tiene que tener la relación entre los presidentes y los periodistas".

En esa misma línea, aseveró: "Yo a cada presidente que entrevisto, y con el que puedo tener un vínculo honesto, le digo lo mismo: 'No se olviden que yo soy un periodista'. ¿Qué significa esto? Significa que no soy como cualquier persona, no soy militante, ni dirigente opositor. Un periodista".

Finalmente, con respecto a la interna, opinó que "le hace mal al Gobierno; a La Libertad Avanza; al presidente y al país". "Esta película ya la vi, sigan peleándose entre ustedes, sigan gastando mucha energía en putear a periodistas. Esta película ya la vi, no quiero ver el próximo capítulo de esta película", concluyó.