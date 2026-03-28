Mientras Javier Milei y su gobierno buscan apropiarse del fallo por YPF en Estados Unidos por el que Argentina se evitará pagar 16 mil millones de dólares, en la Justicia argentina avanza la causa por la denuncia de presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir el patrimonio del funcionario y su entorno en un caso que preocupa al gobierno libertario.
Mientras Milei se apropia del fallo de YPF, la Justicia avanza en la investigación contra Adorni
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
En medio del festejo y apropiación del fallo por YPF que beneficia a la Argentina por parte de Milei, la Justicia continúa investigando a Manuel Adorni con la solicitud de una serie de medidas de prueba.
Hace 2 horas
Milei festeja el fallo por YPF, mientras la Justicia avanza en la causa contra Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba al juez Ariel Lijo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, mientras Javier Milei se apropia del fallo por YPF, que liberó a Argentina de pagar 16 mil millones de dólares.
Las medidas de prueba van desde informes a registros de inmuebles y automotores, requerimientos a Migraciones y Anses hasta un pedido de información y legajos a la Secretaría General de Presidencia, comandada por Karina Milei. Con toda esta información requerida la Justicia busca reconstruir el patrimonio del funcionario y su entorno.
Hace 2 horas
Juicio YPF: Milei festeja pero quería pagar y negociaba por atrás
El presidente dijo que tenía "voluntad de pago", hablaba de "confiscación ilegal de YPF" y operaba por fuera del expediente con un enviado del fondo buitre Burford. CFK y Kicillof siempre tuvieron razón. Las claves del caso, la herencia de Martínez de Hoz y la trampa de Menem.
Argentina logró revertir el fallo que la condenaba a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por la expropiación del 51% de YPF en 2012. Es, vale aventurarse, la noticia del año, al menos en términos positivos para el país. Es el mayor juicio que tiene el país, una cifra sideral e impagable y, sobretodo, prácticamente la resolución de un desaguisado donde en lugar de celebrar la decisión de CFK, Axel Kicillof y el Congreso de recuperar la petrolera de bandera, invertir en Vaca Muerta y revertir la balanza energética negativa que arrastraba el país todo se transformó en un litigio comprado por un fondo buitre, llevado a cabo en Estados Unidos y que solo servía para atacar al gobierno que tuvo esa iniciativa clave para el país.
Hace 3 horas
Tras jugar con los buitres, Milei se apropió del fallo de YPF y culpó al kirchnerismo
Con Manuel Adorni a su lado, el Presidente celebró el fallo de la justicia de Estados Unidos y consideró como un logro propio de su gestión la decisión favorable . "Ganamos", lanzó. Atacó a la exPresidenta Cristina Kirchner y al gobernador Axel Kicillof.
Javier Milei usó la cadena nacional para considerar un triunfo de su gestión la anulación de la justicia de Nueva York de la condena contra Argentina por la expropiación de YPF. Con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a su lado, el Presidente optó por atacar a quienes impulsaron la estatización de la petrolera de bandera, la ex presidenta Cristina Kirchner y el por entonces ministro de Economía Axel Kicillof.
Hace 3 horas
Karina registró a Milei como marca para hacer negocios
Milei le habilitó el 100% del negocio con la marca del apellido familiar a su hermana, que presentó los papeles para hacer desde merchandising a todo tipo de actividades lucrativas con el nombre del presidente. El vínculo con $Libra.
Karina Milei registró la marca “Milei” para todo tipo de negocios comerciales, desde merchandising como remeras y gorras hasta su aparición en medios, campañas publicitarias, difusión de anuncios (como $Libra), encuestas, eventos como congresos y conferencias (como el Tech Forum), consultoría política y hasta reclutamiento de operadores políticos, entre una multiplicidad de tipificaciones legales.
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$LIBRA: Tras peritaje clave piden la indagatoria de presidente Javier Milei y Karina
El querellante Juan Patricio Marchetto, que es representado por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Garbois, requirió este viernes a la Justicia que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, al trader Mauricio Novelli y a otros seis imputados más por la criptoestafa de $LIBRA. El pedido se basa en el resultado que arrojó el peritaje que se realizó sobre los celulares y computadoras de Novelli y Sergio Morales, dos de los tres intermediarios que tuvo la maniobra y que comprometió al jefe de Estado.
Hace 15 horas
Karina registró a Milei como marca para hacer negocios
Milei le habilitó el 100% del negocio con la marca del apellido familiar a su hermana, que presentó los papeles para hacer desde merchandising a todo tipo de actividades lucrativas con el nombre del presidente. El vínculo con $Libra.
Hace 16 horas
Chaco: el Gobierno de Zdero alcanzó el 8,2% en desocupación y superó la media nacional
El Presidente de la Nación intentó golpear a las provincias opositoras, pero mostró la realidad de Chaco: se ubica en el cuarto puesto con mayor desocupación del país.
Hace 16 horas
El uso de la tarjeta SUBE cayó casi 20% en enero y fue su peor registro histórico
Al revisar la línea histórica que finaliza en 2019, no hay antecedentes de una disminución de esta magnitud. Comparado con diciembre de 2023, la cantidad de viajes casi que se redujo a la mitad.
Hace 16 horas
Tristeza: el Teatro Nacional Cervantes debe recaudar fondos en medio de la crisis
El Teatro Nacional Cervantes saldrá a recaudar fondos para obras de infraestructura, en medio de la crisis económica.
El Teatro Nacional Cervantes debe recaudar fondos en medio de la crisis de Milei.
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El dólar más barato en diez años destruye la industria y el empleo
El tipo de cambio real multilateral, elaborado por el Banco Central, acumula un atraso del 48% desde el inicio de la gestión. Este resultado no es un efecto secundario del plan económico de Javier Milei sino su núcleo distributivo. Encarece los costos en dólares de la industria, subsidia las importaciones y destruye los márgenes exportadores de las economías regionales, mientras beneficia al sector financiero y a quienes apuestan al carry trade.
El tipo de cambio barato no es un error; es el precio que pagan los trabajadores y empresarios vinculados al mercado interno para sostener, en términos políticos, el proyecto de Milei. Imagen: Chat GPT.
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Atención primaria y trabajo en red: Formosa destaca la organización de su sistema de salud
A contramano de las políticas nacionales de salud, la provincia cuenta con una red de 12 Distritos Sanitarios y efectores que trabajan de manera articulada y escalonada.
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Nancy Pazos, sacadísima contra Milei tras el fallo de YPF: "Que la ch..."
Después de que se conociera el fallo a favor de la estatización de YPF y de que Milei ataque a Kicillof por esto, Nancy Pazos fue muy clara y le dejó un mensaje al presidente.
Nancy Pazos fue muy clara con Javier Milei.
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Farandulización de la política: el deterioro en la era Milei
12:43 | 27/03/2026
Milei: “Las empresas definen qué se enseña”
El Presidente sostuvo que el sector privado debe tener el control sobre los contenidos educativos vinculados al trabajo y planteó que el Estado debe limitarse a garantizar el marco. Lo hizo en el Centro de Formación de Capital Humano.
11:18 | 27/03/2026
Cruje Milei: la encuestadora que anticipó su triunfo de 2023 lo muestra golpeado
La última encuesta de Atlas Intel y Bloomberg revela que la desaprobación del mandatario escaló a su máximo histórico. Crece la preocupación por el desempleo y un opositor es el dirigente mejor valorado.
La aprobación presidencial se hundió hasta el 36,4%.
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Allanan la TV Pública en busca de los contratos de Grandio por el escándalo Adorni
La Policía de Seguridad Aeroportuaria se hizo presente en el edificio del canal público en busca de pruebas. A Grandio lo acusan de tener una productora con tres programas en la TV Pública y uno en Radio Nacional.
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En medio de los escándalos, Milei removió la cúpula de la Oficina Anticorrupción
En plena escalada de la polémica por el patrimonio del jefe de Gabinete y la causa $Libra, el Gobierno reconfigura la Oficina Anticorrupción y profundiza cambios en Justicia.
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Felipe Pigna criticó duramente a Javier Milei: "Exhibición de crueldad"
Felipe Pigna criticó duramente al gobierno de Javier Milei, otorgándole un adjetivo más que contundente.
Felipe Pigna destrozó a Javier Milei.