Mientras Milei se apropia del fallo de YPF, la Justicia avanza en la investigación contra Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba al juez Ariel Lijo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, mientras Javier Milei se apropia del fallo por YPF, que liberó a Argentina de pagar 16 mil millones de dólares.

Las medidas de prueba van desde informes a registros de inmuebles y automotores, requerimientos a Migraciones y Anses hasta un pedido de información y legajos a la Secretaría General de Presidencia, comandada por Karina Milei. Con toda esta información requerida la Justicia busca reconstruir el patrimonio del funcionario y su entorno.