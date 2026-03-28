Karina registró a Milei como marca para hacer negocios

Karina Milei registró la marca “Milei” para todo tipo de negocios comerciales, desde merchandising como remeras y gorras hasta su aparición en medios, campañas publicitarias, difusión de anuncios (como $Libra), encuestas, eventos como congresos y conferencias (como el Tech Forum), consultoría política y hasta reclutamiento de operadores políticos, entre una multiplicidad de tipificaciones legales.
Los registros datan de 2021, cuando era diputado, y de marzo de 2023, cuando era candidato presidencial, pero se concedieron finalmente en febrero de 2024, ya con los Milei en la Casa Rosada. Revelan que desde el inicio pensaron más en hacer negocios que política. Negocios con el apellido del presidente en manos de su hermana, a su vez Secretaria General de la Presidencia. No hay nada malo en registrar una marca, lo novedoso de este caso es que hay muchos indicios que quisieron lucrar con ella desde la Casa Rosada. Todo se conecta con los archivos que El Destape encontró en el celular de Mauricio Novelli, donde le acercaban a Karina una serie de negocios vinculados al merchandising y una moneda de oro con la cara de Milei.
La información consta en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), donde se puede bucear por los expedientes de las marcas registradas. Las marcas se registran por 10 años y se pueden renovar indefinidamente, pero tiene que corroborarse su uso en los 5 años previos a cada vencimiento.
Entre los archivos figura un documento firmado por Milei donde presta consentimiento para que su hermana Karina registre 100% a su nombre el apellido familiar y la consigna “Milei 2023 la única solución”. La hermana del presidente también registró como marcas a “La Libertad Avanza”, “Viva La Libertad Carajo!!!” y, en 2013, a “SOLSWEET”, que todo indica era su emprendimiento de pastelería.
Hay distintas clases de registros para una marca, de acuerdo al objetivo comercial. Karina registró “Milei” en cinco. Los trámites los hizo con la abogada Melina Potenza, que presentó un escrito donde consta que Milei “expresamente ha prestado consentimiento al registro de apellido y también de su nombre propio, como marca, bajo titularidad de mi mandante”.
Hay una en especial que es la clase 25, que era para hacer negocios con gorras, ropa de hombre y ropa de mujer, algo que empalma con los documentos de negocios que llevaba Novelli a la Rosada. Karina hizo este registro en julio de 2021, cuando Milei era candidato a diputado. El expediente, sin embargo, recién se movió en marzo de 2023, al igual que todos los otros, cuando Milei era candidato presidencial. Y finalmente le dieron la concesión de la marca “Milei” para merchandising el 10 de marzo de 2025. Pocos días después del escándalo $Libra.
El Destape reveló que el celular de Novelli contiene indicios de otra serie de negocios que le acercaban a los hermanos Milei una vez llegados a la Casa Rosada. Se trata de una conexión directa con un banco y una casa especializada en metales preciosos de Suiza que le propusieron crear una moneda de oro con la cara de Javier Milei y que tuviera valor comercial y el desarrollo de merchandising de todo tipo con la imagen y las consignas del presidente. Justo lo que Karina registró como marca a su nombre. Novelli llevó a los autores de estas iniciativas a la Casa Rosada a reunirse con Karina al menos dos veces. La idea, según consta en los chats de de Novelli, era firmar un contrato con una firma en Uruguay para eludir impuestos.
En el proyecto de merchandising preparado para los Milei desde una sociedad en Suiza que dice: “En el pasado, las personas influyentes licenciaban sus nombres a grandes marcas para que estas crearan líneas de productos subordinados. Hoy en día, las personalidades influyentes pueden desarrollarse en marcas independientes, aprovechando el valor a largo plazo para sí mismas”. Karina lo había entendido perfecto.
Aparte de las gorras y las remeras, Karina inició los otros cuatro trámites para hacer negocios con el nombre “Milei” en marzo de 2023, en la previa a la campaña presidencial. El INPI se lo otorgó el 15 de febrero de 2024, en los primeros días del gobierno de los Milei.
Las otras clases de marcas que registró Karina son:
- Clase 35: ANÁLISIS DE DATOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO ; ASISTENCIA DE GESTIÓN ; CAMPAÑAS DE MARKETING ; CELEBRACIÓN DE EXHIBICIONES CON UNA FINALIDAD PUBLICITARIA ; CELEBRACIÓN DE FERIAS DE EXPOSICIONES VIRTUALES EN LÍNEA ; COLOCACIÓN DE ANUNCIOS ; COMPILACIÓN DE ESTADÍSTICAS POLÍTICAS ; COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ; COMUNICADOS DE PRENSA (SERVICIOS DE -) ; DESARROLLO DE CAMPAÑAS PROMOCIONALES ; DIFUSIÓN DE ANUNCIOS ; DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO ; ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA ; ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES PUBLICITARIOS ; PUBLICIDAD ; RECLUTAMENTO DE OPERADORES POLÍTICOS ; RECLUTAMIENTO DE VOLUNTARIOS POLÍTICOS ; SERVICIOS DE PUBLICIDAD POLÍTICA ; SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ASUNTOS SOCIALES ; SONDEO DE OPINIONES POLÍTICAS
- Clase 38: COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS ; COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA ; COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE TERMINALES DE ORDENADOR, MEDIANTE TRANSMISIÓN DIGITAL O VÍA SATÉLITE ; COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE TERMINALES INFORMÁTICAS ANALÓGICAS Y DIGITALES ; COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO ; COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE LA RADIO ; COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE TELECOMUNICACIONES ; COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN POR ORDENADOR ; COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN ; COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE SALAS DE CHAT, LÍNEAS DE CHAT Y FOROS DE INTERNET ; COMUNICACIÓN POR RADIO ; COMUNICACIONES A TRAVÉS DE REDES INFORMÁTICAS MUNDIALES O INTERNET ; COMUNICACIONES POR TELEFONÍA MÓVIL ; DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA TELEVISIÓN ; DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN POR REDES DE CABLE O INALÁMBRICAS ; RADIOCOMUNICACIÓN ; REDES DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ; SERVICIO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE RED INFORMÁTICA ; SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
- Clase 41 CONGRESOS (ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE -) ; FACILITACIÓN DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS ; FORMACIÓN Y TUTORÍA EN MATERIA DE DEBATES POLÍTICOS ; FORMACIÓN Y TUTORÍA EN MATERIA DE DISCURSOS POLÍTICOS ; ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS ; ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES CULTURALES ; ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES CON FINES DE FORMACIÓN ; ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES ; ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONFERENCIAS Y CONGRESOS ; PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ; PUBLICACIÓN DE LIBROS ; PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS ; REDACCIÓN DE DISCURSOS POLÍTICOS ; SERVICIOS DE EDUCACIÓN QUE SUMINISTRAN INSTRUCCIÓN SOBRE POLÍTICA DEL TERRITORIO ; SERVICIOS DE EDUCACIÓN QUE SUMINISTRAN TALLERES SOBRE POLÍTICA DEL SUELO
- Clase 45 ASESORAMIENTO EN ASUNTOS POLÍTICOS ; CONSULTORÍA EN ASUNTOS POLÍTICOS ; CONSULTORÍA EN CAMPAÑAS POLÍTICAS ; INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS EN EL ÁMBITO POLÍTICO ; ORGANIZACIÓN DE REUNIONES POLÍTICAS ; SERVICIOS DE CABILDEO POLÍTICO ; SERVICIOS DE COMUNICACIONES POLÍTICAS ; SERVICIOS DE GRUPOS DE PRESIÓN POLÍTICA ; SERVICIOS DE INFORMACIÓN POLÍTICA ; SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA
Negocios por todos lados con el apellido del presidente.