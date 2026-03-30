El Gobierno de Milei inicia una semana clave en medio de los escándalos internos

El viernes al mediodía, hora argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó de manera total la condena que la jueza Loretta Preska había dictado contra el país en el caso YPF. El fallo eliminó de un trazo una deuda estimada en torno a los 18.000 millones de dólares y cerró el capítulo judicial más costoso en décadas para el Estado argentino. A los pocos minutos de conocerse la resolución, Javier Milei publicó en sus redes el anuncio del triunfo en mayúsculas y con insultos al "inútil de Kicillof" y a "la corrupta" de Cristina Kirchner, gestores de la expropiación validada por el fallo judicial que el presidente celebró con un ataque de furia. Barbarismos de una mente anegada por la economía que hace agua y los escándalos de corrupción.