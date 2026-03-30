LLA blinda a Milei: seguirá copando las comisiones del Congreso con incondicionales

Lisandro Almirón y Lilia Lemoine (LLA)

Con los feriados por la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas y por Semana Santa por delante, la actividad en el Congreso tendrá una semana de escasa actividad, con miras especialmente en reactivar la acción en la siguiente. Pero de todas maneras, La Libertad Avanza (LLA) utilizará los días hábiles que tiene a mano para seguir formalizando su hegemonía en las comisiones de la Cámara de Diputados y blindar al presidente Javier Milei de cualquier iniciativa de la oposición para cuestionarlo en el cargo.

LLA blinda las comisiones en Diputados

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La diputada nacional de LLA Lilia Lemoine será designada como titular de la comisión de Juicio Político, según confirmaron a El Destape fuentes parlamentarias. Voces que pueden hablar en nombre de la cosplayer afirman que si su bloque la propone, para ella sería "un honor".

Lemoine es una incondicional del Presidente y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Está desde los inicios del experimento presidencial de Milei, incluso hasta en calidad de maquilladora del líder de LLA. La cosplayer ejerce de espada en medios y redes sociales del oficialismo y hace marca personal a dos mileistas que rompieron con la Casa Rosada: la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada nacional Marcela Pagano.

En la conformación anterior de la Cámara, Pagano fue electa titular de la comisión de Juicio Político, aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intentó desconocer la designación. La ex periodista afirmaba que tenía el aval de Milei, vía Oscar Zago, en ese entonces jefe de bloque. El riojano actuó bajo las órdenes de Karina Milei y promovió a Bertie Benegas Lynch para el cargo.

Marcela Pagano y Lilia Lemoine

Esto terminó en que el grupo parlamentario no se movió en dos años y Pagano fue expulsada del mileismo."Justicia poética", publicó el viernes Lemoine en su cuenta de X. Se podría interpretar que la destinataria fue la ex periodista, némesis de la diputada que se usaba disfraces de superhéroes.

Pero al margen de la tirria entre las diputadas, la decisión de poner una ultra en una comisión que puede atentar contra el Presidente y miembros del Ejecutivo tiene como trasfondo la nueva información que reforzó la implicancia de Milei en la estafa de $Libra y las continuas revelaciones sobre las presuntas irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Si hay uno de los 95 diputados de LLA que no se va a correr ni un milímetro, es Lilia. Es una señal clara de que no quieren que se active nada. Claramente se ve la preoucupación del Gobierno para cerrar esa comisión poniendo alguien tan incondicional", comentó una voz opositora al Gobierno nacional.

La semana pasada se inició el plazo para enviar preguntas al Jefe de Gabinete, que hará su primer informe de gestión ante el Congreso en Diputados. "Ahí estaré", publicó en X Milei, que anunció que asistirá al recinto a respaldar a su ex vocero. Adorni y Karina Milei tienen pedidos de interpelación por $Libra por la Cámara Baja y el Presidente tiene un pedido de informes a responder.

Pero, además, hay un pedido de juicio político al titular del Ejecutivo, presentado en febrero por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, por su apoyo a la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán, el secuestro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, la intervención del Puerto de Ushuaia, el ingreso de fuerzas armadas estadounidenses sin apoyo del Congreso al territorio nacional, la reforma vía Decreto de Necesidad y Urgencia de los servicios de inteligencia, y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre otros.

Juan Marino (Unión por la Patria)

La metodología impera en este año. Las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad quedaron en manos de los mileistas Manuel Quintar y Gerardo Huesen, mientras que en Educación fue electa titular Alicia Fregonese, diputada del PRO que responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aliado a la Casa Rosada.

A través de estas tres comisiones habían pasado los proyectos que más complicaron a LLA y por los que el presidente Javier Milei tuvo que recurrir al veto: el presupuesto universitario, la emergencia en pediatría y en discapacidad.

Qué pasará esta semana en Diputados

El martes, la Cámara de Diputados convocará a nueve comisiones que se conformarán, elegirán sus autoridades y pactarán días de reunión. A las 12.30 se reunirá la de Economías y Desarrollo Regional, a las 13.15 Comunicaciones e Informática y a las 14.45 Peticiones, Poderes y Reglamento.

La conformación de comisiones continuará a las 15.30, cuando se conforme la de Minería, a las 16.15 será el turno de la de Defensa al Consumidor, del Usuario y la Competencia, a las 17 la de Libertad de Expresión y a las 17.45 cierra la jornada la de Juicio Político.

Qué pasará en el Senado

El Senado no tiene actividades legislativas anunciadas para esta semana. En la tarde del viernes, ingresó a la Cámara Alta el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, parte del paquete legislativo enviado por el Ejecutivo que Adorni anunció que iba a mandar al Congreso.

Recién para el 8 de abril, la comisión de Acuerdos del Senado tendrá la audiencia pública en la que se avalará o rechazará la ratificación de Carlos "Coco" Mahiques como vocal de la Cámara de Casación Penal.

El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, será sometido a preguntas enviadas a la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, antes de que su pliego entre al recinto. Tendrá que lograr el acuerdo del Senado para extender de su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

La semana pasada, la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta dio dictamen a ascensos militares y al pliego de Lucila Crexell como candidata a embajadora argentina en Canadá. Ex senadora durante el tratamiento de la ley Bases, el peronismo denunció que la designación de la neuquina fue un "pago" por el voto a favor.

El interbloque que componen Justicialistas, Justicia Social Federal y el Frente Cívico por Santiago del Estero reiteraron que LLA le retaceó lugares en las comisiones que les corresponden por la cantidad de miembros.