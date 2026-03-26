Crexell tuvo dictamen para su pliego: para el peronismo es un "pago" por la ley Bases

La comisión de Acuerdos del Senado le dio dictamen al pliego de Lucila Crexell como candidata a embajadora argentina en Canadá. La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados respaldaron la designación de la ex senadora, mientras que el peronismo denunció que la elección de la rionegrina fue un "pago de favores por un voto" a la ley Bases.

En la comisión que preside Juan Carlos Pagotto (LLA), se expresaron en favor del pliego de Crexell los representantes del oficialismo, de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, Provincias Unidas, Convicción Federal e Independencia. De ratificar su acompañamiento en el recinto, la ex senadora tendría el aval de la Cámara alta. De todos modos, fuentes de la bancada mileistas señalaron a El Destape que no se ve una sesión a la vista en los próximos días.

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"Todo lo que se dice en esta comisión está viciado de nulidad", se quejó la senadora Justicialista Juliana Di Tullio, que le señaló a Crexell que su designación "no es por el curriculum, es por los favores prestados". En la misma linea, Carlos Linares agregó que se trató de un "pago de favores por un voto" a la ley Bases. Además, el peronismo insistió que en la conformación de las comisiones del Senado, no se respetó la cantidad de lugares que le coresponde por la cantidad de integrantes que tiene.

Durante el tratamiento de la ley Bases, en junio de 2024, se filtró el pliego de designación de Crexell como representante argentina en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El peronismo acusó a la nieta de Elías Sapag, fallecido fundador del Movimiento Popular Neuquino, de haber aportado su voto a cambio del paquete legislativo Javier Milei al Congreso en el inicio de su gestión

Finalmente, la ley Bases fue aprobada en el Senado por el voto doble de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Entre los respaldos al oficialismo estuvieron las manos de la neuquina y del ex senador Edgardo Kueider, hoy preso en Paraguay por haber intentado pasar la frontera con dólares sin declarar.

"A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas", le respondió Crexell a Linares, que afirmó que su designación en el servicio exterior fue parte de "un acuerdo previo". "Cuando alguien lo deja trascender en un momento de las negociaciones de la ley Bases, de la que los gobernadores estaban a cargo, se avanzó en la designación y por eso se estaba preparando el expediente para mandar el pliego, que si ustedes ven la fecha, es posterior a la fecha que se dio a conocer el hecho periodístico", relató.

Sobre la denuncia penal que se le hizo, la neuquina sostuvo que "fueron archivadas por inexistencia de delito, falta de relación causal o hechas sobre especulaciones periodisticas". La senadora Justicialista Florencia López le retrucó: "Reconocer que usted votó en contra de sus propias convicciones una ley Bases porque existía una negociación que estaba llevando un gobernador de esa provincia es confirmarlo".

"Que poca sororidad de algunas, porque no es decir y establecer discursos simbólicos para las redes sociales", se quejó la senadora de Convicción Federal Carolina Moisés, que defendió a Crexell por su condición de mujer de unas de las provincias del interior. Además, aclaró que la candidata a embajadora "no es responsable de todas las cosas con las que no estamos de acuerdo con la política exterior".

Sobre el rol para el que se postula, Crexell afirmó que el país tiene con Canadá con "una fuerte relación en materia de energía nuclear, Argentina tiene reactores de tecnología canadiense y eso ha permitido mantener relaciones prolíferas en aspectos sobre seguridad nuclear".