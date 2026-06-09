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Conflicto en Medio Oriente

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para un acuerdo de paz están en “fase final”

En VIVO - Actualizado hace 22 minutos

Guerra entre Irán, EEUU, Israel y Líbano: últimas noticias de hoy, martes 9 de junio, del conflicto en Medio Oriente. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

En las últimas horas, el conflicto en Medio Oriente ha sumado nuevos episodios de tensión. Estados Unidos confirmó operaciones militares contra posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán volvió a bombardear Israel, el cual, a su vez, intensificó sus ataques en Gaza y el sur del Líbano. Estos hechos se encadenan y refuerzan la percepción de una escalada que amenaza con extenderse más allá de las fronteras inmediatas y que ya generó nuevas caídas en los mercados a nivel mundial.

Por otra parte, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin avances significativos. Aunque se han planteado propuestas de paz, las diferencias en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz impiden un acuerdo. En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Hamas y Hezbolá, lo que complica cualquier posibilidad de tregua. Así, la comunidad internacional observa con creciente preocupación, ya que el conflicto no solo afecta la seguridad regional, sino también el comercio global de hidrocarburos, generando incertidumbre en los mercados energéticos. En este marco, Trump aseguró que las negociaciones con Irán para un acuerdo de paz están en “fase final”. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 9 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

Hace 22 minutos

Trump aseguró que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente entraron en su “fase final”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente atraviesan sus etapas decisivas, después de que Irán e Israel detuvieran una nueva escalada de hostilidades que amenazó con reactivar el conflicto que ambas partes mantienen desde hace meses.

 

“Irán e Israel iban y venían y ahora ambos acordaron a través de mí detenerse y estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno”, declaró Trump ante periodistas a su regreso de un partido de las Finales de la NBA. Consultado sobre los plazos para concretar el entendimiento, respondió que tomaría “dos o tres días”.

Hace 1 hora

Un helicóptero del Ejército de EEUU se estrella cerca del estrecho de Ormuz

Un helicóptero del Ejército de Estados Unidos se ha estrellado en las últimas horas cerca del estrecho de Ormuz, si bien los pilotos ha sido rescatados sanos y salvos, según ha confirmado el presidente estadounidense, Donald Trump.

 

"Los pilotos están bien", ha dicho el mandatario ante la prensa. "No hay heridos", ha agregado, sin más detalles sobre el incidente, después de que el diario 'The New York Times' informara sobre el suceso y apuntara que la misión de rescate en la zona había tenido éxito.

 

Por el momento se desconocen los motivos que causaron la caída del aparato, un Apache, si bien el Ejército de Estados Unidos ha abierto una investigación al respecto. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no ha emitido por ahora ningún comunicado al respecto, mientras que Trump ha adelantado que se publicará un informe este mismo martes.

Con información de EuropaPress.

Hace 10 horas

ONU: los ataques de Israel contra Beirut ya costaron U$S 365 millones a los libaneses

La agencia de Naciones Unidas para el desarrollo, el PNUD, calculó que más de 400 edificios y decenas de departamentos sufrieron distintos grados de daños por los constantes bombardeos de Israel desde marzo pasado. Ya en abril, el Gobierno libanés había denunciado más 3.000 millones de dólares en pérdidas.

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Hace 21 horas

Israel e Irán detuvieron sus ataques tras la escalada militar del fin de semana

La reactivación de la guerra en Medio Oriente sacudió la apertura de los mercados asiáticos. Finalmente, la presión del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump logró frenar la escalada aunque tanto Teherán como Tel Aviv se cruzaron nuevas amenazas. 

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22:18 | 07/06/2026

Tras desplome bursátil por escalada en Medio Oriente rebotan bonos y acciones

Tras escuchar durante varios días que EE.UU. estaba cerca de un acuerdo con Irán, los ataques volvieron con fuerza: Israel atacó el sur de Beirut e Irán, a Israel. Trump le pidió a Netanyahu que desescale.

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11:54 | 07/06/2026

Barcos pagan hasta USD 2 millones para transitar por el estrecho de Ormuz

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09:46 | 07/06/2026

Volvió a estallar la guerra: Israel bombardeó Irán y Líbano; e Irán atacó Israel

Trump llamó a Netanyahu y le pidió que no responda a los ataques de Irán, pero no lo consiguió. Pese a sus promesas de estar cerca de un acuerdo que calme los mercados financieros, el presidente de EE.UU. no consiguió frenar lo que parece ser el reinicio de la guerra.

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11:09 | 06/06/2026

Trump afirma "éxitos" en los diálogos de paz, mientras ordenó atacar Irán por la madrugada

Mientras el presidente de EE.UU. asegura "nuevos éxitos" en las negociaciones, aseguran desmantelar nuevos ataques marítimos de Irán.

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07:35 | 05/06/2026

Israel y Hezbolá reanudan los ataques pese al alto el fuego en Líbano

La escalada se produjo horas después de una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano en Washington. Un bombardeo israelí en el sur libanés dejó al menos un muerto y 14 heridos, mientras Hezbolá respondió con un ataque contra posiciones israelíes.

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19:25 | 04/06/2026

Los argentinos capturados en Libia hablaron con sus familias: "Grave situación"

Los activistas secuestrados en Libia por participar del convoy humanitario a Gaza pudieron comunicarse con sus familias este jueves. Según explicaron, permanecen aislados y sin contacto entre ellos, además de estar sometidos a crueles presiones psicológicas y falta de información sobre su situación procesal.

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12:45 | 04/06/2026

Trump le salió al cruce a la Cámara Baja por el voto para limitar guerra en Irán

La medida debe pasar por el Senado estadounidense que está controlado por los repúblicanos, pero es la primera vez que los congresistas respaldan terminar el conflicto con Teherán.

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12:32 | 04/06/2026

La Unión Europea advirtió sobre la "naturaleza precaria" de la tregua en Líbano

La Alta Representante del bloque, Kaja Kallas, celebró el acuerdo de alto el fuego pero lamentó el ataque a las fuerzas de la ONU. España e Italia exigieron frenar la escalada.

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09:57 | 04/06/2026

Irán le exigió a Israel la retirada total de sus tropas del sur de Líbano

El jefe de la Fuerza Quds advirtió que la tregua reciente debe implicar el regreso del ejército israelí a las posiciones previas a la guerra de 40 días.

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06:59 | 04/06/2026

Pese al anuncio de tregua, Israel bombardeó el Líbano y se recrudece el conflicto

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que "no habrá paz en la región" mientras Israel no se retire de forma total de Líbano. Sin embargo, el ministro de Defensa israelí aseguró que el país tiene "libertad de acción" en territorio libanés.

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13:25 | 03/06/2026

Líbano eleva a más de 3.500 los muertos por ataques de Israel desde marzo

El Ministerio de Sanidad libanés actualizó el trágico balance de víctimas en medio de una nueva ronda de negociaciones de paz que se lleva adelante en Washington.

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11:42 | 03/06/2026

Conflicto en Medio Oriente: el petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100

El barril de Brent sube está miércoles cerca de 2% y oscila en torno a los U$S 98, manteniendo una firme escalada en lo que va de la semana.

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