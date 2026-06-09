En las últimas horas, el conflicto en Medio Oriente ha sumado nuevos episodios de tensión. Estados Unidos confirmó operaciones militares contra posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz, mientras que Irán volvió a bombardear Israel, el cual, a su vez, intensificó sus ataques en Gaza y el sur del Líbano. Estos hechos se encadenan y refuerzan la percepción de una escalada que amenaza con extenderse más allá de las fronteras inmediatas y que ya generó nuevas caídas en los mercados a nivel mundial.

Por otra parte, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán continúan sin avances significativos. Aunque se han planteado propuestas de paz, las diferencias en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz impiden un acuerdo. En paralelo, Israel mantiene su ofensiva contra Hamas y Hezbolá, lo que complica cualquier posibilidad de tregua. Así, la comunidad internacional observa con creciente preocupación, ya que el conflicto no solo afecta la seguridad regional, sino también el comercio global de hidrocarburos, generando incertidumbre en los mercados energéticos. En este marco, Trump aseguró que las negociaciones con Irán para un acuerdo de paz están en “fase final”. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 9 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.