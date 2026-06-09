EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 9 de junio 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 9 de junio de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 9 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 8526

  • 1: 8526
  • 2: 4090
  • 3: 2018
  • 4: 3895
  • 5: 7264
  • 6: 3292
  • 7: 9890
  • 8: 8830
  • 9: 8709
  • 10: 2694
  • 11: 2236
  • 12: 1403
  • 13: 9113
  • 14: 7634
  • 15: 6028
  • 16: 1024
  • 17: 8207
  • 18: 9408
  • 19: 8487
  • 20: 5319

Letras de la Nacional: CMPQ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 9409

  • 1: 9409
  • 2: 3513
  • 3: 2410
  • 4: 4667
  • 5: 9710
  • 6: 7656
  • 7: 7656
  • 8: 1071
  • 9: 1144
  • 10: 6104
  • 11: 9068
  • 12: 8854
  • 13: 0953
  • 14: 8439
  • 15: 1981
  • 16: 0595
  • 17: 2698
  • 18: 1079
  • 19: 8926
  • 20: 3012

Hace 2 horas

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 0215

  • 1: 0215
  • 2: 1605
  • 3: 1123
  • 4: 2395
  • 5: 1157
  • 6: 4526
  • 7: 4617
  • 8: 0146
  • 9: 8216
  • 10: 4461
  • 11: 1381
  • 12: 0349
  • 13: 8427
  • 14: 8643
  • 15: 4421
  • 16: 6295
  • 17: 9287
  • 18: 7430
  • 19: 2345
  • 20: 2651

Letras de la Nacional: AKMN

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 4548

  • 1: 4548
  • 2: 4326
  • 3: 1975
  • 4: 2654
  • 5: 3033
  • 6: 8872
  • 7: 2237
  • 8: 1496
  • 9: 5780
  • 10: 7122
  • 11: 8109
  • 12: 0515
  • 13: 4538
  • 14: 8778
  • 15: 4305
  • 16: 3104
  • 17: 6231
  • 18: 7177
  • 19: 7314
  • 20: 1832

 

11:44 | 08/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 8 de junio

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 8 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 8 de junio de 2026.

Leer la nota completa

19:39 | 07/06/2026

Quini 6: resultados del domingo 7 de junio de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.380 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 7 de junio de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 7 de junio de 2026 y controlar boleta.

Leer la nota completa

16:46 | 07/06/2026

Telekino 2431: resultados del sorteo del 7 de junio

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2431. Jugada correspondiente al domingo 7 de junio.

Telekino 2431: resultados del sorteo del 7 de junio.

Leer la nota completa

10:18 | 04/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 4 de junio

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 4 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 4 de junio de 2026.

Leer la nota completa

17:43 | 03/06/2026

Quini 6: resultados del miércoles 3 de junio de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de junio de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 3 de junio de 2026 y controlar boleta.

Leer la nota completa

14:07 | 03/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de junio 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 3 de junio de 2026.

Leer la nota completa

13:06 | 02/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 2 de junio de 2026.

Leer la nota completa

13:38 | 01/06/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.

Leer la nota completa

20:44 | 31/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta

Leer la nota completa

17:41 | 31/05/2026

Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.

Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.

Leer la nota completa

11:39 | 29/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.

Leer la nota completa

13:36 | 28/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.

Leer la nota completa

17:15 | 27/05/2026

Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.

Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.

Leer la nota completa

13:20 | 27/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.

Leer la nota completa
Trending
FlyBondi
Se agrava la crisis en Flybondi: suspensiones, atraso de pagos y problemas de flota Javier Slucki
Las más vistas