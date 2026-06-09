La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 9 de junio de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 9 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 9 de junio de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 8526
- 1: 8526
- 2: 4090
- 3: 2018
- 4: 3895
- 5: 7264
- 6: 3292
- 7: 9890
- 8: 8830
- 9: 8709
- 10: 2694
- 11: 2236
- 12: 1403
- 13: 9113
- 14: 7634
- 15: 6028
- 16: 1024
- 17: 8207
- 18: 9408
- 19: 8487
- 20: 5319
Letras de la Nacional: CMPQ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 9409
- 1: 9409
- 2: 3513
- 3: 2410
- 4: 4667
- 5: 9710
- 6: 7656
- 7: 7656
- 8: 1071
- 9: 1144
- 10: 6104
- 11: 9068
- 12: 8854
- 13: 0953
- 14: 8439
- 15: 1981
- 16: 0595
- 17: 2698
- 18: 1079
- 19: 8926
- 20: 3012
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 0215
- 1: 0215
- 2: 1605
- 3: 1123
- 4: 2395
- 5: 1157
- 6: 4526
- 7: 4617
- 8: 0146
- 9: 8216
- 10: 4461
- 11: 1381
- 12: 0349
- 13: 8427
- 14: 8643
- 15: 4421
- 16: 6295
- 17: 9287
- 18: 7430
- 19: 2345
- 20: 2651
Letras de la Nacional: AKMN
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 4548
- 1: 4548
- 2: 4326
- 3: 1975
- 4: 2654
- 5: 3033
- 6: 8872
- 7: 2237
- 8: 1496
- 9: 5780
- 10: 7122
- 11: 8109
- 12: 0515
- 13: 4538
- 14: 8778
- 15: 4305
- 16: 3104
- 17: 6231
- 18: 7177
- 19: 7314
- 20: 1832
11:44 | 08/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 8 de junio
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 8 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 8 de junio de 2026.
19:39 | 07/06/2026
Quini 6: resultados del domingo 7 de junio de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.380 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 7 de junio de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 7 de junio de 2026 y controlar boleta.
16:46 | 07/06/2026
Telekino 2431: resultados del sorteo del 7 de junio
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2431. Jugada correspondiente al domingo 7 de junio.
Telekino 2431: resultados del sorteo del 7 de junio.
10:18 | 04/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 4 de junio
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 4 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 4 de junio de 2026.
17:43 | 03/06/2026
Quini 6: resultados del miércoles 3 de junio de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de junio de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 3 de junio de 2026 y controlar boleta.
14:07 | 03/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 3 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 3 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 3 de junio de 2026.
13:06 | 02/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 2 de junio 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 2 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 2 de junio de 2026.
13:38 | 01/06/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de junio
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de junio de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de junio de 2026.
20:44 | 31/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.378 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 31 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 31 de mayo de 2026 y controlar boleta
17:41 | 31/05/2026
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2430. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2430: resultados del sorteo del 31 de mayo.
11:39 | 29/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 29 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 29 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 29 de mayo de 2026.
13:36 | 28/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 28 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 28 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 28 de mayo de 2026.
17:15 | 27/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.377 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 27 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 27 de mayo de 2026 y controlar boleta.
13:20 | 27/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 27 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 27 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 27 de mayo de 2026.