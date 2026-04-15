El gobierno de Javier Milei enfrenta una semana de alta tensión: la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito golpea la imagen oficial y se suma a las críticas por los aumentos salariales de ministros y secretarios. En paralelo, Caputo desembarca hoy en Washington a la espera de negociar con el FMI el desembolso por US$1.000 millones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Caputo desembarca hoy en Washington para tomar más deuda con el FMI
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Caputo desembarca hoy en Washington a la espera de negociar con el FMI el desembolso por US$1.000 millones
El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Banco Mundial, donde además buscará concretar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, lo que destrabaría el desembolso por US$1.000 millones.
El evento reúne a ministros, banqueros centrales y líderes mundiales. El foco estará dominado por la situación del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán y se lleva a cabo desde el pasado lunes 13 al próximo viernes 18 de abril.
Hace 2 horas
Con la sangría en el sector nuclear, Milei complica la candidatura de Grossi en la ONU
Lejos de las promesas del Plan Nuclear, la situación se agrava en un sector estrategico por la fuga de cerebros y el ajuste del presupuesto. Por falta de pago, peligra la luz de los centros atómicos. Despegado de la crisis en la CNEA, el argentino Rafael Grossi se vende como "el Papa Nuclear".
La promesa de Javier Milei de convertir a la Argentina en el cuarto polo de Inteligencia Artificial en base a la energía nuclear quedó reducida a un montón de humo. A años luz de los anuncios que hizo el renunciado Demian Reidel cuando lanzó el Plan Nuclear, la situación en un sector estratégico es crítica. La carta que 94 jefes y jefas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) le enviaron en las últimas horas a los funcionarios que deberían estar a cargo del tema da cuenta de una situación terminal.
Hace 3 horas
Feinmann y Rossi le soltaron la mano a Milei tras el dato de la inflación
Pablo Rossi y Eduardo Feinmann criticaron a Javier Milei como nunca en LN+, tras conocerse el dato de la inflación.
Eduardo Feinmann y Pablo Rossi destrozaron a Milei como nunca.
El gobierno de Javier Milei está atravesando una de sus mayores crisis. Tras los sucesivos escándalos en los que se vio envuelto, le cayó una nueva guadaña: el dato de la inflación, que marca un 3,4%, superior al 2,9% del mes pasado y que preocupa aún más a los argentinos.
Hace 8 horas
Con la sangría en el sector nuclear, Milei complica la candidatura de Grossi en la ONU
Lejos de las promesas del Plan Nuclear, la situación se agrava en un sector estrategico por la fuga de cerebros y el ajuste del presupuesto. Por falta de pago, peligra la luz de los centros atómicos. Despegado de la crisis en la CNEA, el argentino Rafael Grossi se vende como "el Papa Nuclear".
Hace 8 horas
¿Por qué sube la inflación?
La inflación de marzo marcó 3,4% pese al ancla salarial, cambiaria y fiscal. Se cae el relato monetarista de Milei: el alza de precios no se explica por exceso de demanda, sino por las subas de tarifas, combustibles, alimentos y la inercia inflacionaria.
El presidente Javier Milei no reconoce su fracaso en bajar la inflación y busca culpables en la política, en la guerra y en el comienzo de las clases.
Hace 8 horas
Con intendentes en protesta, el Gobierno buscó fotos con gobernadores aliados
En un momento político complicado, la Casa Rosada sentó a los gobernadores aliados Cornejo y Frigerio con Karina Milei y sin Adorni. Caputo, en tanto, firmó una obra para Jaldo. Pero no recibió el reclamo de los intendentes.
Hace 9 horas
Zago destrozó a Milei por la inflación de marzo: "El dato es malo"
El diputado Oscar Zago habló sobre el dato de inflación que difundió el Indec por el mes de marzo y fue crítico con el gobierno. Apuntó contra Javier Milei y el Ministerio de Economía.
Hace 11 horas
Milei promete "abrazarse a la ortodoxia" y el Tesoro buscará secar de pesos la economía
El presidente Milei ratificó que seguirá la recesión y la motosierra para revertir el proceso de aceleración inflacionaria que definió como un “salto de precios relativos”. La Secretaría de Finanzas intentará este miércoles renovar deuda y captar los pesos que emitió el BCRA para comprar dólares. La pelea con las encuestas.
Hace 13 horas
Milei rompió todo por su "Pax macroeconómica" y ahora no puede frenar la inflación
En su intento por "domar" una inflación que no para de subir desde hace diez meses consecutivos, la administración Milei destruyó el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Analistas advirtieron que los bienes y servicios que más suben son los que no pueden dejar de pagar las familias.
Hace 13 horas
Tras el "dato malo" de marzo, se espera que la inflación baje en abril
Las consultoras anticipan que la suba de precios dejará de acelerarse tras 10 meses consecutivos en alza. Las claves del IPC de marzo.
Hace 13 horas
Milei culpó por la inflación a "la política" y prometió una mejora "tarde o temprano"
El Presidente cerró la cumbre estadounidense AmCham y justificó la disparada de la inflación. También adelantó que seguirá "abrazado a la ortodoxia" y anticipó que se retirará de la política si los ciudadanos no lo acompañan en las elecciones 2027.
Hace 14 horas
Vasco Martínez: "Nuestra inflación nos da bastante más abajo que la del INDEC"
En diálogo con El Destape 1070, del irector Ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos Juan Vasco Martínez analizó la inflación de marzo luego de conocerse que fue de 3,4%.
Hace 14 horas
El boleto de colectivo en Ciudad y Provincia de Buenos Aires subirá 5,4% en mayo
Bajo el sistema regido por la inflación, el mes que viene arrancará con el mayor aumento de tarifas para las líneas de colectivo que circulan en el AMBA en un año. El viaje promedio en la provincia valdrá más de mil pesos.
Hace 16 horas
Una familia tipo necesitó durante marzo casi $660.000 para poder alimentarse
Las canastas básicas total y alimentaria subieron en marzo 2,2% y 2,6% respectivamente, con fuerte alza en alimentos y servicios del hogar, según el INDEC.
Hace 16 horas
Crisis innegable: el Gobierno busca un Milei “más humano”, “autocrítico” y “sedado"
En Casa Rosada acusaron recibo de los golpes en la economía y la corrupción, dos ítems que empiezan a dar alerta en las encuestas y generan preocupación.
Hace 16 horas
Nuevo mensaje de Bessent en apoyo al gobierno de Milei y a sus reformas económicas
El secretario del Tesoro, pese a los pésimos resultados económicos que obtiene con sus reformas el gobierno de Milei, volvió a respaldar la gestión libertaria.
Hace 16 horas
Neuss, cercana a Santiago Caputo, compite por la privatización de Transener
Los otros competidores son Central Puerto y Edenor, también empresas controladas por empresarios nacionales.