Caputo desembarca hoy en Washington para tomar más deuda con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, arribará este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) junto al Banco Mundial, donde además buscará concretar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, lo que destrabaría el desembolso por US$1.000 millones.

El evento reúne a ministros, banqueros centrales y líderes mundiales. El foco estará dominado por la situación del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán y se lleva a cabo desde el pasado lunes 13 al próximo viernes 18 de abril.