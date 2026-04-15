Eduardo Feinmann y Pablo Rossi destrozaron a Milei como nunca.

El gobierno de Javier Milei está atravesando una de sus mayores crisis. Tras los sucesivos escándalos en los que se vio envuelto, le cayó una nueva guadaña: el dato de la inflación, que marca un 3,4%, superior al 2,9% del mes pasado y que preocupa aún más a los argentinos.

Múltiples programas especializados en política analizaron las causas y consecuencias de esto, incluyendo al Eduardo Feinmann y Pablo Rossi poseen en LN+. "Ojalá que en algún momento baje. Quiero creer que la inflación en algún va a empezar con cero", deseó el primero de ellos, mientras que el segundo le deslizó: "Los argentinos eligieron creer".

Hubo un nuevo aumento en la inflación de marzo.

"Lo que yo digo es, ¿no hay ninguna culpa en el gobierno? ¿Ninguna responsabilidad del gobierno en este número de la inflación? ¿No hay nada, absolutamente nada, que hayan hecho mal? Parece que no, ni el Presidente dijo 'hicimos mal esto'; todo lo contrario, dicen que hicieron todo espectacular", criticó como nunca Feinmann. "Y el ruido político siempre es por los de afuera, no 'che, nos equivocamos'", suscribió Rossi. "No, nunca te lo va a admitir", recibió como respuesta.

Las duras críticas de Feinmann y Rossi a Milei

Sergio Berensztein, analista político invitado al panel, expuso: "Si vos diseñás un plan económico y no tenés en cuenta que va a haber ruido político, está mal diseñado el plan económico. Estás en Argentina, donde en cada elección tuviste una corrida cambiaria, porque la gente por miedo dolariza los activos". "El presidente pidió una vez más que la gente aguante, pidió paciencia, el problema es que el poder adquisitivo se achicó; tenemos problemas en el PAMI, hay problemas con las obras, problemas de caja pisada. Perfecto, motosierra, bárbaro. Vos tenés que tener un estado chico, pero eso que te quedó tiene que funcionar", expuso Rossi.

En esa misma línea, el periodista señaló: "Porque si cortás el funcionamiento del estado, le pisas los fondos al Pami por ejemplo...". "Al Pami, a las rutas, a la obra pública...", lo secundó Feinmann. "Es lo que están diciendo gobernadores, que así cualquiera tiene superávit fiscal", exclamó Rossi.

Tras ello, se refirieron a la pérdida del empleo formal. "Ya cerraron cerca de 24.000 a 25.000 empresas, desde la más chiquita hasta la más grande", indicó Feinmann. "La pregunta es hasta cuándo puede aguantar la gente", opinó Rossi. A esto, Feinmann replicó a modo de cierre: "Hay dos fechas de vencimiento, una que te dijo Caputo: la inflación tiene fecha de vencimiento. Y la otra es la paciencia de la gente, esa no la sabe nadie".