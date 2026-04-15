Una nena destrozó a Javier Milei en un vivo de Olga.

El mundo del streaming llegó para quedarse. Como vía de comunicación, surgió en primera medida para un público que oscilaba entre los nativos digitales y los adultos cercanos a ese período, pero recién en los últimos años los canales comenzaron a abarcar otros rangos etarios.

Las infancias empezaron a ser contempladas no solo como consumidores, sino también como protagonistas en los diferentes ciclos. Un ejemplo de esto fue el segmento que realizó esta mañana Tapados de Laburo (Olga), donde permitieron que un grupo de niños hiciera algunas preguntas a Topa, reconocido animador de dilatada trayectoria. Una de las consultas, sin embargo, vino acompañada de una filosa reflexión que sorprendió a todos los presentes: una contra el actual presidente, Javier Milei.

Todos quedaron sorprendidos tras lo expresado por la niña sobre Milei.

El comentario de una nena contra Milei en el vivo de Olga

Durante la ronda de consultas, una pequeña niña tomó el micrófono y le dijo a Topa: "¿Sabías que las chicas van a las marchas para usar su poder?". "Me parece muy bien que usen su poder", le respondió el animador, aunque la pequeña prosiguió: "Y también todos odiamos a Milei". Rápidamente Paula Chaves le tapó la boca a la nena y la besó en el cachete, mientras reía al igual que Topa y muchos otros en el estudio. De hecho, desde el panel varios se pararon y aplaudieron lo dicho por la menor.

Lejos de ser algo reducido, la escena se extendió por más de un minuto, mientras los periodistas buscaban recomponerse. Hubo quienes simplemente lo tomaron con humor, aunque otros aprovecharon la situación para dejar en claro su forma de pensar, con ademanes de diferente tipo y comentarios inaudibles debido al bullicio que hizo acto de presencia en el lugar.