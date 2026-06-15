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Conflicto en Medio Oriente

Pakistán presidirá ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Así lo anunció el primer ministro de Pakistán al hablar del acuerdo que se celebrará el viernes en la ciudad suiza de Ginebra.

15 de junio, 2026 | 08.51

A más de 100 días del inicio del conflicto, Estados Unidos e Irán anuncieron la firma de la primera fase de un acuerdo de paz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red Truth Social: “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”. Asimismo, anunció la reapertura inmediata y libre de peajes del estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes que su país presidirá la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz. 

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