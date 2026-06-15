A más de 100 días del inicio del conflicto, Estados Unidos e Irán anuncieron la firma de la primera fase de un acuerdo de paz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red Truth Social: “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”. Asimismo, anunció la reapertura inmediata y libre de peajes del estrecho de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes que su país presidirá la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz.
Pakistán presidirá ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán
Así lo anunció el primer ministro de Pakistán al hablar del acuerdo que se celebrará el viernes en la ciudad suiza de Ginebra.
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