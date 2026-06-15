Jefe de DDHH de la ONU celebra el acuerdo EEUU-Irán y pide contención en la región

FOTO DE ARCHIVO. Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asiste al Consejo de Derechos Humanos en la sede europea de la ONU en Ginebra, Suiza

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 15 jun (Reuters) - El responsable de derechos humanos de Naciones Unidas celebró el ‌lunes el anuncio ‌de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y pidió la máxima contención de todas las partes en la región.

"Celebro el anuncio de que Estados Unidos e Irán han acordado un pacto de paz ​que prevé un ⁠alto el fuego inmediato y permanente, la ‌reapertura del estrecho de Ormuz ⁠y un marco para nuevas ⁠negociaciones", dijo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

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"En este ⁠momento frágil, está claro que todas las ​partes deben ejercer la máxima ‌contención y trabajar para ‌aplicar el acuerdo alcanzado de forma rápida ⁠y de buena fe", añadió.

Sus comentarios se producen después de que funcionarios estadounidenses e iraníes dijeran que habían alcanzado un acuerdo ​para ‌poner fin a su guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, un pacto preliminar que hacía caer los precios del petróleo, pero que deja el destino ⁠del programa nuclear de Teherán para nuevas negociaciones.

Aunque todavía es un marco, el acuerdo supuso el mayor avance hacia la resolución del conflicto, que ha causado miles de muertos y trastornado los mercados energéticos desde que comenzó con ataques ‌conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

El jefe de derechos humanos de la ONU también expresó alarma por los ataques israelíes contra zonas pobladas e infraestructuras en ‌Líbano, así como por los ataques transfronterizos de Hezbolá. Pidió el cese inmediato de las hostilidades, ‌la retirada de ⁠Israel del territorio libanés e investigaciones sobre presuntas violaciones del derecho ​internacional por todas las partes.

Con información de Reuters