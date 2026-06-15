Las peleas de la UFC en la Casa Blanca concentran el poder deportivo, político y económico de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al luchador Sean O'Malley durante el evento UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

Por Trevor Hunnicutt y Jacob ​Bogage

WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, organizó el domingo combates de artes marciales mixtas en el jardín de la Casa Blanca, ‌un espectáculo sin precedentes que ‌puso de relieve su disposición a mezclar la pompa de su cargo con su marca brutal de política y los intereses empresariales de su familia.

Las siete peleas de Ultimate Fighting Championship son el primer evento deportivo profesional celebrado en la Casa Blanca en toda su historia. Forman parte de las celebraciones del Gobierno de Trump por el 250º aniversario del país y son una pieza central del verano deportivo ​del presidente.

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El evento, celebrado en ⁠el 80º cumpleaños de Trump, comenzó horas después de que Trump y funcionarios ‌iraníes anunciaran que tienen un acuerdo de paz para poner fin ⁠a la guerra de cuatro meses entre ⁠sus países, que ha llevado los precios al consumidor a un máximo de tres años y ha inquietado a los votantes. También coincide con sus esfuerzos por contrarrestar la ⁠percepción de que se está convirtiendo en un presidente en declive.

A los ​pocos minutos de caminar hasta su asiento junto al octágono —mientras ‌la banda del Cuerpo de Infantes de ‌Marina interpretaba en vivo "Thunderstruck", de AC/DC—, Trump publicaba detalles sobre el acuerdo ⁠con Irán en las redes sociales y hablaba por teléfono con periodistas.

Dentro de la jaula octogonal de malla metálica, la lona estaba bordeada por patrocinios de grandes corporaciones estadounidenses y de algunos aliados políticos de Trump, incluida la plataforma de streaming ​de video Rumble, ‌la empresa de tecnología logística EasyPost y el grupo conservador de activismo Turning Point USA.

Algunos de los luchadores vencedores saludaron a Trump después de sus combates. El estadounidense Bo Nickal siguió su victoria por nocaut trepando por encima de la cerca de la jaula para estrechar la mano ⁠de Trump. El presidente tomó los guantes rojos del púgil y le dio una palmada en el hombro sudoroso para felicitarlo.

"Esto es increíble", dijo después Nickal, señalando a Trump durante una entrevista posterior al combate con el podcastero Joe Rogan, veterano comentarista televisivo de la UFC. "Hace falta una persona muy especial para tener los huevos de hacer algo así".

Otro luchador victorioso, el peso pesado Josh Hokit, entregó a Trump un objeto que colocó alrededor ‌del cuello del presidente antes de pronunciar un discurso cargado de improperios que incluyó elogios a Trump y concluyó con una pulla misógina contra la ex primera dama Michelle Obama.

El recinto temporal, apodado "The Claw", con 20 filas de profundidad por todos sus lados y soportes que se elevaban por encima del techo de la Casa Blanca, ofreció un ‌entorno íntimo para los combates del domingo en comparación con los estadios que normalmente utiliza la UFC.

Los luchadores calentaron en un espacio del edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, contiguo, y ‌salieron hacia sus peleas ⁠desde el interior mismo de la Casa Blanca. El sonido del sistema de audio rebotaba contra la fachada del balcón Truman de ​la Casa Blanca y hacía vibrar las paredes de la mansión ejecutiva.

Con información de Reuters