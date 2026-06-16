Irán y Estados Unidos confirman las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo

Tras haber arribado a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que Irán y Estados Unidos iniciarán el viernes en Suiza una nueva ronda de negociaciones para definir los términos de un acuerdo de paz definitivo. El anuncio se produce un día después de la entrada en vigor del acuerdo provisional, que contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. En paralelo, Teherán aseguró que al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el corredor marítimo sin incidentes y advirtió que cualquier ataque israelí contra Líbano o una presencia militar continuada en ese país constituiría una violación del entendimiento alcanzado con Washington. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del martes 16 de junio de 2026.