Tras haber arribado a un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que Irán y Estados Unidos iniciarán el viernes en Suiza una nueva ronda de negociaciones para definir los términos de un acuerdo de paz definitivo. El anuncio se produce un día después de la entrada en vigor del acuerdo provisional, que contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. En paralelo, Teherán aseguró que al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el corredor marítimo sin incidentes y advirtió que cualquier ataque israelí contra Líbano o una presencia militar continuada en ese país constituiría una violación del entendimiento alcanzado con Washington. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del martes 16 de junio de 2026.
Irán y Estados Unidos confirman las negociaciones para un acuerdo de paz definitivo
Teherán anunció que el próximo viernes comenzará en Suiza una nueva ronda de conversaciones con Washington tras la entrada en vigor del acuerdo provisional. Mientras avanzan las tareas para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, el país persa advirtió que cualquier ataque israelí contra Líbano violaría el pacto.
Hace 1 hora
EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y negociarán un pacto definitivo
El Gobierno de Pakistán aseguró que EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a las operaciones militares. Esta tregua incluye a Líbano, país que fue atacado hace sólo horas por Israel. El texto se firmará el viernes y abrirá una negociación de 60 días.
Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que contempla el cese inmediato de las operaciones militares y abre una nueva etapa de negociaciones para intentar cerrar de manera definitiva el conflicto que mantuvo en vilo a Medio Oriente durante las últimas semanas.
Hace 1 hora
Vance dice que no habrá transferencia de fondos a Irán a cambio del acuerdo de paz
FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, llega en el Air Force Two a la Base Conjunta Andrews
Por Katharine Jackson y Susan Heavey
Hace 1 hora
El pacto entre EEUU e Irán promete el fin de la guerra, pero persiste la incertidumbre
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam
El acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio sigue envuelto en un clima de incertidumbre, mientras los transportistas señalan que podrían pasar semanas hasta que se recupere la confianza tras la reapertura del estrecho de Ormuz, y siguen sin resolverse asuntos fundamentales.
Hace 17 horas
El Riesgo País sigue en baja y se disparan las bolsas por el acuerdo Estados Unidos-Irán
El Riesgo País argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.
Hace 22 horas
Trump dijo que el acuerdo está "firmado" e Irán cobrará por “servicios” marítimos en Ormuz
El anuncio oficial del acuerdo de paz provocó un alivio financiero global, con fuertes subas en Wall Street y récords en Asia.
19:24 | 14/06/2026
El petróleo cayó más de un 4% tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán
Esta tarde Estados Unidos e Irán confirmaron que firmarán el viernes un acuerdo que, según autoridades iraníes, se discutirá en detalle durante los próximos 60 días.
FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un gráfico de acciones al alza y las palabras "Oil Market"
18:23 | 14/06/2026
Nafta: la suba en Argentina es la mayor de la región entre exportadores
Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el litro de combustible aumentó más que en otros países productores de crudo de la región.
13:56 | 14/06/2026
Irán advierte que responderá a ataques de Israel en Líbano
Israel dijo que espera "represalias" por su ataque en las próximas horas.
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una pancarta con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.
10:22 | 14/06/2026
EE.UU. e Irán firmaron un acuerdo y la tregua alcanza también a Líbano
Primero fue anunciado por Pakistán, país que ejerció de mediador desde el comienzo de la guerra, y ya fue confirmado por Estados Unidos e Irán. El precio del crudo Brent bajó un 4%.
El ataque israelí contra Dahiyeh demuestra una vez más que Estados Unidos "carece de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos", afirma el principal negociador iraní.
18:28 | 13/06/2026
La fiestita de Trump y su juego turbio en Medio Oriente
Mientras crece la tensión en Medio Oriente por los enfrentamientos entre Estados Unidos, Irán e Israel, Donald Trump celebra su cumpleaños con un megaevento en la Casa Blanca. Entre negociaciones de paz, amenazas cruzadas y disputas geopolíticas, el futuro de la región permanece rodeado de incertidumbre.
11:47 | 13/06/2026
Pakistán habló de un "acuerdo inminente" entre EE.UU. e Irán y Teherán confirmó avances
Mientras desde Pakistán señalan que las negociaciones pueden llegar a un buen puerto este fin de semana, Irán sostiene que "no se firmará el acuerdo este domingo".
08:00 | 12/06/2026
Trump acusó a Irán de filtrar acuerdo de paz: "Más les vale cambiar de actitud"
Luego de que Irán niegue la existencia de un memorando de entendimiento que ponga fin a la guerra, el presidente estadounidense volvió a amenazar a Teherán.
21:24 | 11/06/2026
Una aliada de Milei pidió sancionar a ministro israelí y prometió mantener respaldo a Kiev
La primera ministra italiana Georgia Meloni condenó la violencia israelí contra los palestinos en Cisjordania, además de cruzar al ministro de Seguridad Nacional de Israel por sus agresiones verbales contra los activistas de la flotilla humanitaria, que intentó llevar ayuda a Gaza.
06:53 | 11/06/2026
Tras los ataques de Trump, el gobierno de Irán cerró "por completo" el estrecho de Ormuz
El Ejército iraní informó el cierre "por completo" del estrecho de Ormuz durante la madrugada. La noticia trascendió después de que el presidente Donald Trump anunciara la cancelación de los ataques previstos para este jueves por la noche.
21:56 | 10/06/2026
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra objetivos iraníes por orden de Donald Trump y profundizó la escalada militar en Medio Oriente. Irán denunció ataques contra infraestructura civil, respondió con ofensivas sobre bases estadounidenses en la región y puso en duda la continuidad de las negociaciones de paz.
06:57 | 10/06/2026
EE.UU. volvió a atacar Irán y crece el temor de una renovada guerra en Medio Oriente
Lo anunciaron las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dicen que son "ataques en defensa propia". Irán ya había advertido que responderá a cada nuevo bombardeo norteamericano. La posibilidad de que se reactive la guerra parece cada vez más certera.